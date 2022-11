Kein Einwand gegen die Pläne der Nachbargemeinden

Triefenstein möchte für ein Flurstück im »Hofstadter Weg« ihres Ortsteils Rettersheim einen Bebauungsplan zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen veranlassen. Auf der Fläche soll angrenzend an die vorhandene Bebauung im Norden und Osten Wohnbebauung entstehen.

Am Gasthof Stern

Der Bebauungsplan soll das Dorfgebiet in Rettersheim um wenige Grundstücke kurzfristig und zukunftsfähig erweitern, heißt es dazu in der Begründung der Bauleitplanung der Gemeinde Triefenstein. Die entsprechenden Flächen liegen in der Nähe des Gasthofs Stern in Rettersheim.

Die Gemeinde Marktheidenfeld möchte den Bebauungsplan »Dillberg I« ändern. In einem Teilbereich des Dillberg soll eine Nachverdichtung der gewerblichen Grundstücke vorgenommen werden, um den dort angesiedelten Firmen eine intensive Bebauung zu ermöglichen.

Fünf Meter Baugrenze

Weitere Ziele sind die bessere räumliche Ausnutzung der Grundstücke und Minimierung des Flächenverbrauchs.

Dazu soll im südlichen Bereich des Bebauungsplangebiets die Baugrenze auf fünf Meter festgesetzt werden. Damit erreicht man eine Vergrößerung der überbaubaren Grundstücksflächen. Möglich wird dies hier durch den bereits erfolgten Abbau der 20kV-Storm-Freileitung.

Maximal Traufhöhe 13 Meter

Darüber hinaus soll mit der Änderung die maximale Traufhöhe der Gebäude auf 13 Meter festgelegt werden, bisher sind es elf Meter. Bezugspunkt für die Traufhöhe ist das mittlere Straßenniveau entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze.

Durch die Nachverdichtung trage die Stadt Marktheidenfeld dem landesplanerischen Ziel Rechnung, einer weiteren Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken, heißt es weiter in der Begründung des Vorhabens.

