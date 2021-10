Warum auch weiterhin kein Bimmelbähnle zur Wertheimer Burg fährt

Ob der Zubringer je wiederkommt, ist offen

Die Wagen des Wertheimer Burgbähnles stehen verlassen auf einem Firmengelände am Ortsausgang Richtung Taubertal. Die Bahnen fahren nur noch Flußkreuzfahrer durch die Stadt, aber keine Touristen mehr zur Burg. Hart erarbeitete Aussicht: Zur Burg gibt es derzeit keine Aufstiegshilfe. Wer Wertheims Panorama genießen will, muss gut zu Fuß sein. Älteren Besuchern fällt der Aufstieg schwer.

Wann das Burgbähnchen wieder fahre, sei die wohl meistgestellte Frage an die Stadtführer, sagen beide. Mit der im vergangenen Jahr gefallenen Entscheidung des Gemeinderats, den Betrieb nicht finanziell zu unterstützen, sind sie nicht einverstanden. "Eine Entscheidung, die im Hinterzimmer von einem Tabakskollegium getroffen wurde", ärgert sich Gerhard Kohout, selbst viele Jahre Stadtrat. Burgbahn-Betreiber Oliver Wolters hatte wegen der Corona-Krise und mangelnder Fahrgästezahlen 2020 die Stadt um finanzielle Unterstützung gebeten, doch der Gemeinderat hatte Wolters im August 2020 eine Absage erteilt. Seitdem fährt der Unternehmer nur noch auf Anfrage, beispielsweise Touristen von Flusskreuzfahrtschiffen. Das hat Folgen: Gäste in der Stadt und auf der Burg bleiben aus, Anbieter von Busreisen nehmen Wertheim aus dem Programm.

Viele Investitionen

Vom Besuch der Burg seien nun ältere Menschen und Behinderte ausgeschlossen, ärgern sich Ursula und Gerhard Kohout. Schon ein geplanter Schrägaufzug sei vor Jahren nicht zustande gekommen. "Obwohl die Zufahrt zur Burg über den Hofgarten für 700.000 Euro verkehrssicher gemacht wurde, ist ein Befahren mit Bussen nicht möglich", formulieren die beiden Stadtführer in einem Schreiben an die Redaktion.

1995 hat die Stadt Wertheim die Burg gekauft, zuletzt 2016 die Gastronomie für mehr als zwei Millionen Euro erweitert. "Nachdem man über die Jahre 13 Millionen Euro in die Burg investiert hat, ist es unverständlich, das man von Seiten der Stadt scheinbar achselzuckend hinnimmt, dass ein Teil auch der einheimischen Bevölkerung von einem Besuch der Burg Wertheim ausgeschlossen wird", sagen Kohouts. Sie ziehen den Vergleich zur Mondfelder Fähre, die nun von der öffentlichen Hand subventioniert werde. "Da fällt es schwer nachzuvollziehen, dass es für das Burgbähnchen keine Lösung geben soll, mit der alle leben können." Auch beim Jüdischen Friedhof habe es anfangs geheißen, dass zur Wegesanierung weder Geld noch Fördertöpfe da seien. Erst das Engagement von Bürgern habe eine Lösung für eine zeitnahe Wiedereröffnung des Friedhofes gebracht.

Dass die Burgbahn nicht fährt, haben auch Ruthilde Bayerlein und Udo Steigerwald leidvoll zu spüren bekommen: Beide sind seit 2007 Betreiber des Burgrestaurants. "Das Fehlen der Burgbahn bekommen wir schon zu spüren. Es sind nicht nur die Touristen, sondern auch die älteren Wertheimer, die jetzt nicht mehr zu uns hochkommen", sagt Bayerlein. Mehrere Busunternehmen hätten Fahrten abgesagt, weil es keine Möglichkeit mehr gebe, Fahrgäste auf die Burg zu bringen. Mit dem Bus ist das unmöglich, sie dürfen den Weg weder befahren, noch könnten sie an der Burg umdrehen.

Die Besucherzahlen zwischen Januar und September der Jahre 2019 bis 2021 unterscheiden sich zwar nicht wesentlich und liegen immer bei um die 80.000 Besucher für diesen Zeitraum - Veranstaltungsbesucher nicht einberechnet. Coronabedingt sind sie aber kaum vergleichbar. "Wir hatten durch Corona natürlich weniger Veranstaltungen, aber mehr Tagesgäste", sagt auch Bayerlein. Doch die Burgbahn hat nicht nur Touristen transportiert, sondern auch Hochzeitsgesellschaften oder Mitarbeiter zu Firmenfeiern. Das fehle. Sie sorgt sich außerdem, wenn in den kommenden Jahren die Tagestouristen weniger werden, weil wieder mehr Auslandsreisen möglich sind.

Verantwortliche äußern sich nicht

Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager sowie Christiane Förster als Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft wollen sich gegenüber unserer Redaktion nicht äußern, beide hatten sich aus Gemeinderatskreisen einen Rüffel eingefangen, weil sie öffentlich das Aus der Burgbahn beklagt hatten. Damit wiederum sind andere Gemeinderatsmitglieder nicht einverstanden: Den Tourismus zu fördern, sei schließlich Försters und Schlagers Job.

Betreiber Oliver Wolters spricht gegenüber unserer Redaktion von "guten Gesprächen", die am Ende nicht zum Erfolg geführt hätten. "Ich bin von meinem vorgelegten Konzept auch jetzt noch überzeugt", sagt er ganz ohne Groll. Die im Raum stehende Zahl von 60.000 Euro jährlicher Unterstützung will er weder bestätigen noch dementieren. Doch Wertheim sei für ihn betriebswirtschaftlich der schwierigste Standort, auch wenn ihm die Stadt ans Herz gewachsen sei und dort auch Freundschaften entstanden seien. "Die Anforderungen sind im Vergleich zu vor einem Jahr noch einmal gestiegen. So ist es noch schwieriger, Busfahrer zu finden." Gespräche über eine Wiederaufnahme des Betriebs gebe es aber derzeit keine mehr. Zwei Bahnen hat Wolters noch in Wertheim stationiert, sie fahren nur noch Schiffstouristen und andere Vertragspartner. Wenn die Verträge erfüllt sind, will Wolters auch diese Bahnen abziehen.

Betreiber gesprächsbereit

Grundsätzlich sei er gesprächsbereit für eine Wiederaufnahme des Betriebs, wenn die Bedingungen stimmen. "Ein anderer kann ja gern versuchen, es besser zu machen als ich", sagt er. Dass der Burgbahn-Betrieb keine Gelddruck-Lizenz bedeute, sei schon daran abzulesen, dass nicht sofort ein anderer Betreiber in die Bresche gesprungen sei. Nur an sieben von zwölf Monaten des Jahres könne die Bahn zur Burg überhaupt fahren. Und eine Forderung, die Verbindung umweltfreundlich mit Elektrofahrzeugen anzubieten, hält er angesichts der Kosten für komplett illusorisch.

Der Gemeinderat hatte Mitte vergangenen Jahres in der gleichen Sitzung, in der der Nachtragshaushalt diskutiert wurde, eine Blanko-Bezuschussung der Gecko-Bahn in Höhe von jährlich 60.000 Euro abgelehnt. In den Gemeinderatsfraktionen zeigt man sich ob einer Wiederbelebung des Bähnles weiter reserviert: CDU-Fraktionchef Axel Wältz argumentiert, für die vom Betreiber für das Jahr 2021 verlangten 60.000 Euro Zuschuss könne man auch selbst einen Shuttleservice einrichten. Er hätte zudem gern die Zahlen offengelegt gesehen. Auch Grünen-Fraktionsvorsteher Richard Diehm kann sich für eine finanzielle Unterstützung eines Privatunternehmers nicht erwärmen: "Wenn die Einnahmen nicht für einen kostendeckenden Betrieb ausreichen, muss man eben die Ticketpreise anheben." Stefan Kempf als Fraktionchef der Bürgerliste sagt, man habe schwerlich zustimmen können, als das Thema nichtöffentlich aus dem Nichts auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

Kein Zuschussbetrieb

Und SPD-Fraktionsvorsitzender Patrick Schönig verweist auf die Vorgeschichte der Bahn nach dem durch ein Bürgerbegehren gestoppten Schrägaufzug. Als "Eins-B-Lösung" sollte sie sowohl der Barrierefreiheit der Burg, der Veranstaltungslogistik und auch dem Tourismus dienen. Nun werde die Bahn aber nur touristisch genutzt. Tourismus als Wirtschaftsfaktor müsse sich selbst tragen und dürfe kein reiner Zuschussbetrieb sein, argumentiert er. "Eine perfekte Lösung für dieses Problem haben wir auch nicht", sagt Schönig. Man führe aber im Ältestenrat des Gemeinderates Gespräche dazu, möglicherweise stehe das Thema 2022 erneut auf der Tagesordnung.

"Eine tiefergehende Darstellung des privatwirtschaftlichen Betriebs lag und liegt bis heute dem Gemeinderat nicht zur Entscheidung vor", heißt es auf Nachfrage von der städtischen Pressesprecherin Angela Steffan. Wenn ein gewinnorientierter Privatbetrieb sich nicht rechne, könne nicht automatisch die öffentliche Hand einstehen. Verwaltung und alle Fraktionen im Gemeinderat wüssten um die Bedeutung der Wertheimer Burg für den Tourismus und als Veranstaltungsstätte. Daher sei es "wünschenswert, weiterhin eine Anbindung der Burg an die Innenstadt für all jene Menschen zu haben, denen der Anstieg zu Fuß zu beschwerlich oder nicht möglich ist". Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez lässt die Verwaltung alternative Betriebsmodelle erarbeiten. "Die Ergebnisse wird er dem Gemeinderat zur Beratung vorlegen", kündigt Steffan an. Die Stadt werde sich einer Unterstützung nicht generell verschließen, "wenn eine intelligente und nachhaltige Lösung gefunden wird".

Matthias Schätte

Hintergrund: Burgbahn Das Wertheimer "Burgbähnle" ist eine sogenannte Wegebahn, die aus einem Zugfahrzeug und zwei Anhängern für Fahrgäste besteht. Insgesamt dürfen solche Kombinationen bis zu 18 Meter Gesamtlänge haben. Das Fahrzeug in Zugoptik seit August 2010 Touristen zur Wertheimer Burg, der Kölner Unternehmer Oliver Wolters übernahm es im darauffolgenden Jahr vom vorherigen Betreiber. Das Burgbähnle wurde eingeführt, um einen besseren Zugang zum Wertheimer Wahrzeichen zu ermöglichen. Ein zuvor geplanter Schrägaufzug vom Rathaus auf die Burg war 2008 am Widerstand zahlreicher Bürger gescheitert. Die zentrale Haltestelle der Burgbahn befindet sich am Mainvorplatz. Über die Eichelsteige und einen ausgebauten Waldweg erreicht die Bahn die Burg. Die Strecke ist etwa 2,3 Kilometer lang. Zu normalen Zeiten verkehrte die Bahn im Halbstundentakt, bis zu 50 Personen konnten transportiert werden. Wolters hat derartige Bahnen auch an anderen Orten im Einsatz: In Oberfranken transportiert eine Bahn als "Veste-Express" Touristen aus der Altstadt zur Veste Coburg, in Bad Kissingen dient sie als Shuttle für Kurgäste. Weitere Einsatzorte sind laut Wolters' Homepage die Städte Brandenburg, Schwerin und Heidelberg. Ein Neufahrzeug kostet mehr als 200.000 Euro. Ähnliche Kombinationen gibt es mittlerweile auch mit Elektroantrieb - nach Wolters' Angaben zu Preisen ab 550.000 Euro. Am Erscheinungsbild der Fahrzeuge in Wertheim und der Einhaltung der Fahrpläne hatte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben. Wolters hingegen hatte immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, am Standort Wertheim die Betriebskosten zu erwirtschaften und langfristig zu planen. (scm)