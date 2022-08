Scheidender Geschäftsführer Michael Stiehl : "Dieses Jahr wird sehr schwer für Rauch"

Rückgang der Bestellungen macht Freudenberger Möbelhersteller zu schaffen

Freudenberg 31.08.2022 - 12:01 Uhr 3 Min.

Der Freudenberger Möbelhersteller Rauch plant den Abbau von voraussichtlich 100 Stellen. Drastisch gestiegene Preise bei den Rohstoffen, Energie, eine hohe Inflationsrate und damit verbunden die Kaufzurückhaltung der Kunden machen dem Unternehmen zu schaffen. Foto: Rauch Möbelwerke Michael Stiehl, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Rauch Möbelwerke, geht zum 31. August in Ruhestand. Foto: Rauch

Michael Stiehl hätte sich seinen Abschied als geschäftsführender Gesellschafter der Rauch Möbelwerke auch anders vorstellen können. Wenn der langjährige Geschäftsführer zum 31. August Rauch verlässt und in den Ruhestand geht, dann befindet sich die Unternehmensgruppe erneut in einer Umstrukturierungsphase, die mit dem vom neuen Geschäftsführer Rainer Hribar für den Herbst angekündigten Stellenabbau von fast 100 Stellen einhergehen wird. "Dieses Jahr wird sehr schwer für Rauch", kommentierte Stiehl einen weiteren erwarteten Rückgang bei den Bestellungen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 hatte Stiehls Nachfolger Hribar den Rückgang der verkauften Stückzahlen mit 25 Prozent beziffert. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Management von einem weiteren Rückgang der Aufträge von 23 Prozent aus. Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 hat die Firmengruppe im Bundesanzeiger noch nicht veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2020/2021 hatte die Firmengruppe einen Umsatz von knapp 300 Millionen Euro ausgewiesen. Der Konzernbilanzgewinn belief sich auf rund 1,2 Millionen Euro, nachdem im Geschäftsjahr 2019/2020 noch ein Konzernverlust von 8,6 Milionen Euro in den Büchern gestanden hatte.

Kaufzurückhaltung Kernproblem

Stiehl macht die Probleme der Unternehmensgruppe vor allem an der Kaufzurückhaltung der Kernkäuferschicht von Rauch-Möbeln fest. Dabei handele es sich um "die klassische deutsche Mittelschicht", die jetzt auch die drastischen Kostensteigerungen bei den Energiekosten, an der Tankstelle oder im Lebensmittelmarkt im Geldbeutel zu spüren bekomme. Die Käufe von langlebigen Gebrauchsgütern, wie sie Rauch im Angebot hat, werden jetzt aufgeschoben. "Jeder hat ein Bett, jeder hat einen Schrank", geht Stiehl davon aus, dass die Firmengruppe "eine deutliche Konsumzurückhaltung im zweiten Halbjahr dieses Jahres" zu spüren bekommt. Deshalb sei jetzt der Abbau von Stellen geboten.

Stiehl bezeichnete die "äußerst heftigen Veränderungen der Rahmenbedingungen", unter denen die Rauch Möbelwerke jetzt ihre Produkte zu fertigen haben, als so außergewöhnlich, dass er sie in den mehr als 20 Jahren seiner Geschäftsführertätigkeit noch nicht erlebt habe. Neben einem "massiven Anstieg der Rohstoffpreise", die die Firma an die Kunden weitergeben müsse, gebe es zudem Engpässe beim Rohmaterial. Schließlich belaste das Unternehmen die Konsumzurückhaltung der Kunden, die durch die spürbar gestiegene Inflation verursacht sei.

Auch das firmeneigene Spanplattenwerk im mittelfränkischen Markt Bibart bekommt die auf breiter Front gestiegenen Kosten zu spüren. Das Werk kaufe sein Holz in einem Umkreis von 150 bis 200 Kilometern ausschließlich heimisches Holz. Ein weiterer Transport sei schon aus Kostengründen wenig sinnvoll. Sowohl beim Holz, aber noch "dramatischer" beim Leim seien auch in dieser Sparte die Kosten gestiegen. "Komponenten des Leims werden aus Gas hergestellt", und so mache sich der gestiegene Gaspreis auch beim Leimpreis bemerkbar, erläuterte Stiehl die Zusammenhänge.

Eine Verlagerung von Teilen der Produktion ins Ausland - etwa nach Polen - hält Michael Stiehl für keine Option. Auch Polen als größter Hersteller von Möbeln habe derzeit massiv mit Preis- und Lohnkostensteigerungen zu kämpfen. Zudem sei ein wesentlicher Faktor im Möbelgeschäft die Transportkosten. Je weiter man also vom Hauptmarkt der Rauch Möbelwerke - Deutschland - entfernt sei, desto höher seien die Kosten, erläuterte Stiehl.

Wandel der Möbelbranche

Michael Stiehl sieht im Rückblick auf seine Jahre in verantwortlicher Position bei Rauch vor allem drei wesentliche Veränderungen in der Möbelbranche. Zum einen sei der Endverbraucher im seinem Käuferverhalten immer kritischer geworden. Auch in den unteren Preislagen müssten Qualität und Design stimmen. Kunden seien insgesamt deutlich anspruchsvoller geworden, nimmt er Veränderungen wahr.

Zudem habe der Konzentrationsprozess auf der Handelsseite die Branche sehr stark verändert. Stiehl nennt als ein Beispiel das österreichische Unternehmen XXL Lutz, das inzwischen ein größerer Möbelhändler als Ikea sei, und mit seiner Macht auf dem europäischen Markt in großem Maße auch die Preise beeinflusse.

Als dritte Herausforderung der vergangenen Jahre nennt Stiehl den Online-Handel, den die Rauch-Gruppe massiv ausgebaut habe. Im Onlinesegment sei die Rauch-Gruppe inzwischen zum Marktführer unter den Möbelherstellern aufgestiegen, bezifferte der scheidende Geschäftsführer den Online-Jahresumsatz der Gruppe auf "weit über 20 Prozent" des Gesamtumsatzes.

Für die Zukunft geht Michael Stiehl davon aus, dass Kunden beim Kauf neuer Möbel auch die Entsorgung ihrer alten Möbel im Blick haben. So könnten neue Möbel geliefert und die alten gleich mitgenommen werden. Rauch verfüge im Spanplattenwerk in Markt Bibart bereits heute über eine Aufbereitungsanlage für alte Spanplatten. Einen weiteres Segment könnte das Mieten von Möbeln werden. Kundenkreise könnten neben Studenten, die ihre Möbel nur über wenige Jahre oder gar nur Monate benötigten, auch Berufstätige sein, die an einem anderen Ort arbeiteten als sie wohnen.

Zur Person: Michael Stiehl Der langjährige geschäftsführende Gesellschafter der Rauch Unternehmensgruppe, Michael Stiehl (64), geht zum 31. August in den Ruhestand. Er bleibe der Firmengruppe als Gesellschafter allerdings noch verbunden, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Stiehl war vor knapp 23 Jahren am 1. Oktober 1999 bei Rauch als Geschäftsführer gestartet und hatte bereits 2001 den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Stiehl hat in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war fast 20 Jahre lang bei Daimler Benz erst in Gaggenau, dann in Stuttgart. Stiehls Mutter stammt aus Freudenberg, und er ist verwandt mit der Familie Rauch, weshalb er auch Anteile an der Firma erhalten habe. So begann er als kaufmännischer und dann auch als technischer Geschäftsführer bei Rauch. Rauchs Lebensmittelpunkt wird weiterhin Freudenberg bleiben. Stiehl engagiert sich als Vorstand der Otto-Rauch-Stiftung auch sozial für das Alten- und Pflegeheim der Stiftung, setzt sich für das Rauch-Museum und den Rauch-Zoo ein. gufi