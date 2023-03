Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Katharina Saur Vorsitzende beim Ortsverband der Grünen

Jahresversammlung: Bilanz und Ausblick

Wertheim 16.03.2023 - 15:28 Uhr < 1 Min.

Neuer Vorstand bei Wertheimer Ortsverband der Grünen (von links): Eberhard Feucht, Iwona Mayr-Danisz, Katharina Saur und Aline Pawliczak. Foto: Jutta Weimer

Im Bericht des bisherigen Vorsitzenden zu den Aktionen und Diskussionspunkten seit der vorigen Hauptversammlung fanden neben den lokalen Themen, wie Alltagsradverkehr, Photovoltaik auf Dächern der Altstadt und Planungen zu den Windparks auch internationale Themen wie der Ukrainekrieg Eingang.

Landtagsabgeordneter kommt

Als Ausblick konnte man bereits einen konkreten Termin zum Thema Fahrradverkehr mit dem Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein am 3. Mai ankündigen. Weitere Themen seien in Vorbereitung, so die Mitteilung.

Für den Vorstand betonten Katharina Saur und Eberhard Feucht die Bedeutung des Wiederauflebens der Präsenzveranstaltungen. Richard Diehm berichtete stellvertretend für die Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Dabei sei noch einmal auf Themen der Klausurtagung von Stadtverwaltung, Gemeinderat und Ortsvorstehenden im Herbst 2022 eingegangen.

Damals hätten sich die Gemeinderatsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen unter anderem für den Ausbau der Schulsozialarbeit, einen Fahrradweg an der Neuen Vockenroter Steige, nachhaltiges Bauen im Hoch- und Tiefbau, die Evaluierung der Verwaltung sowie weniger Flächenverbrauch stark gemacht.

Für die Grünen im Kreistag sprach Birgit Väth über verschiedene Aktionen des grünen Kreisverbands, unter anderem mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Niederstetten. Zudem informierte sie über aktuelle Kreisthemen, wie die neuen Mobilitätszentralen, die Biomusterregion sowie die Neubauten, darunter die Straßenmeisterei in Külsheim sowie das BSZ in Wertheim.

Neuwahlen

Die anschließenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Der bisherige Vorstand, bestehend aus Elke Hauenstein, Nora Sachs, Katharina Saur und Eberhard Feucht wird wie folgt beerbt: Vorstandsvorsitzende: Katharina Saur, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Eberhard Feucht, erste Beisitzerin: Aline Pawliczak, zweite Beisitzerin: Iwona Mayr-Danisz.

