Kassenärzte wählen Braun an die Spitze

KV-Vorstand: Wertheimer ist neuer Vorsitzender

Wertheim 12.12.2022 - 15:57 Uhr < 1 Min.

Der Wertheimer Arzt Karsten Braun kandidiert für den Spitzenposten der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Foto: Udo Schäfer

Der 54-Jährige wurde von der Vertreterversammlung am Samstag in das Spitzenamt gewählt, das er ab 1. Januar 2023 für die kommenden sechs Jahre ausübt. Laut Mitteilung der KVBW fordert Braun bessere Rahmenbedingungen für die ärztlichen und psychotherapeutischen Niedergelassenen in Baden-Württemberg.

Brauns Stellvertreterin ist die Allgemeinmedizinerin Doris Renhardt aus Friesenheim (Ortenaukreis). Beide vertreten die Interessen der rund 23.500 niedergelassenen Ärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten in Baden-Württemberg.

scm

