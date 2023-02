Kann ein Erlebnishandel Wertheim helfen?

Wirtschaft: IHK Würzburg-Schweinfurt und Heilbronn-Franken mit Vorträgen über Leerstände und innerstädtische Transformation auf der Burg

Wertheim 03.02.2023 - 11:32 Uhr 3 Min.

Zum Thema "Zukunft Innenstadt" hatten die IHK Würzburg-Schweinfurt und Heilbronn-Franken auf die Wertheimer Burg geladen. Foto: Michael Geringhoff

Impulse geben, Ansätze vertiefen, Erfahrungen austauschen und die Teilnehmer zu vernetzen, das war die Zielsetzung am Mittwochabend für Standortentwickler, Innenstadtmanager und Einzelhandelsverbände.

Spezielle Herausforderungen

Wo Wertheim steht und welchen Schwierigkeiten die Stadt sich stellen muss, das schilderte Ulrike Müller von der örtlichen Stadtentwicklungsgesellschaft. Es seien spezielle Herausforderungen, gerade diese Innenstadt »resilient und zukunftsfähig aufzustellen, sie lebens- und liebenswert zu erhalten«, sagte sie.

Den Strukturwandel - besonders durch immer noch wachsenden Onlinehandel - könne man dabei nicht aufhalten, sondern ihn lediglich gestalten. Müller teilte Wertheims Innenstadt in drei Zonen: rechts und links der Altstadt sowie das Bahnhofsgelände. In der eigentlichen Altstadt gebe es einen Mix von Gastronomie bis zur Kultur - Müller nannte die Museen. Rechts der Altstadt kaum noch Einzelhandel, aber das Kulturhaus und die VHS. Das Bahngelände, inklusive Kaufland - hochwassersicher und mit Raum für größeren Einzelhandel - sei ein echter Zugewinn, sagte sie.

Rückläufiger Einzelhandel

Links der Tauber punkte man mit mittelalterlichen Bauten und Gassen, die aber den ökonomischen Nachteil hätten, dass ebenerdige Ladenansiedlungen nur auf kleinem Raum möglich seien - zu klein für Filialisten. Regelmäßige Hochwässer zeigten sich als zusätzliches Ausschlusskriterium für die Manager der Handelsketten. Folglich sei der Einzelhandel zwischen 2014 und 2020 um rund 25 Prozent zurückgegangen, lediglich die Gastronomie halte sich stabil, während das Wohnraumangebot zeitgleich wachse.

Dienstleister und Ärzte ziehe es ins Bahnhofsgelände. Dass dabei die Altstadt aussterbe und immer mehr Läden geschlossen würden, sei »eine gefühlte, aber falsche Wahrheit«, meinte Müller.

In den vergangenen drei Jahren habe es 15 Schließungen gegeben, aber 18 Neueröffnungen. Der Stadtentwicklungsgesellschaft gelinge es, Leerstände zu belegen: »Es gibt in Wertheim keine Leerstandsproblematik«, betonte Müller. Um das zu schaffen, halte man stets mehrere Eisen im Feuer, auch die Ansiedlung von Dienstleistern helfe. Zu den nächsten Zielen gehöre es, die drei Innenstadtbereiche fußläufig besser zu verknüpfen. Müller benannte die Verbindung vom Bahnhofsgelände zum Tauberparkplatz und eine Brückenlösung von dort über die Tauber hinweg in Richtung des spitzen Turms.

André Hahn stellte als Mitarbeiter der Stadt Würzburg die neue, eben in Dienst gehende Internetplattform zum digitalen Leerstandsmanagement vor. Dort werden Art und Beschaffenheit der Leerstände in ein Ranking gebracht, um so die Eignung für jeweilige Nutzungsinteressenten leichter ablesbar zu machen. Das Instrument solle auch eingesetzt werden, um das Einzelhandelsportfolio der Stadt zu steuern.

Als weiteren Impulsgeber hatte die IHK den Endinger Innenstadtstrategen und Konzeptersteller Wolfgang Koch zu Gast. Er berichtete aus seiner eigenen Gemeinde, die über die das Event eines Brotmarkts wieder erstarkt sei.

Mehr Aufenthaltsqualität

Es gelte, in Innenstädten Aufenthaltsqualität zu schaffen und Erlebnisse zu bieten. Verabschieden müsse man sich vom alten Konzept, das Innenstadthandel als Grundversorger sieht - man müsse zum Erlebnishandel kommen. Events seien ein stetig wichtiger werdender Faktor, um Menschen in die Stadt zu bringen. Da komme es auf unbedingten lokalen Bezug und die betonte Wahrung von Traditionen an. Nur so schaffe man die angestrebten sinnvollen Verbindungen zum Publikum. Auf die Frage, was sinnlos sei, sagte Koch: »Foodtruck-Festivals und belanglose Flohmärkte«. MICHAEL GERINGHOFF

ZWISCHENRUF

Wertheim braucht Lebensmittelhändler – täglich

Jene Wertheimer, die sich vom Impulsabend auf der Burg Lösungsansätze für ihre Stadt erwartet hatten, dürften wohl relativ enttäuscht heimgegangen sein. Den Impulsgeber aus Endingen kann man getrost als einen weiteren »Guru« abhaken, von denen ja in der Vergangenheit schon einige gekommen und wieder gegangen waren.

Und das digitale Leerstandsmanagement? Sagen wir es so: Wenn die Leerstände in Wertheim erst derart groß sind, dass wir uns nur noch mit Hilfe digitaler Möglichkeiten den Überblick bewahren können, dann ist da eh schon das Meiste zu spät. Und die städtische Wirtschaftsförderung – hat sie Neues gebracht? Vielen Wertheimern steigt nach wie vor regelmäßig der Puls, wenn ihnen die Stefan Mikulicz-Mähr von der sogenannten Innenstadterweiterung im Bahnhofsareal vorgehalten wird.

Wenn dann obendrein noch die Umsätze von Kaufland denen der Innenstadt zugerechnet werden, nur, um zu zeigen, dass ja alles gar nicht so schlecht ist, dann schadet das den so Argumentierenden mehr, als dass es ihnen nützt. Und wenn dann noch die städtische Wirtschaftsförderung vorrechnet, dass sich Schließungen und Neuansiedlungen die Waage halten und der Niedergang der Altstadt nur ein gefühlter sei, dann muss man doch dringend – und nur exemplarisch – darauf hinweisen, dass ein eben geschlossener Lebensmittelmarkt nicht durch eine am selben Tag zwei Häuser weiter eröffnete Immobilienagentur ersetzt werden kann. – Es kommt nicht nur auf die Anzahl, sondern auch auf die Qualität im Sinne einer echten und bewohnbaren Innenstadt an. Wer dort wohnt, braucht den Lebensmittelhändler täglich – den Makler aber eher selten. Michael Geringhoff