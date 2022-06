Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kann die Energiewende noch gelingen?

Hybrid-Vortrag: Matthias Stark vom Bund Erneuerbarer Energien zeigt Studie zur Energiewirtschaft

MAIN-TAUBER-KREIS 28.06.2022 - 12:39 Uhr 1 Min.

Wichtigste Erkenntnis: Die Umstellung auf erneuerbare Energien bis 2050 oder früher könnte gelingen. Wie, das erklärte Stark in einer Strommarktdesignstudie.

70 Interessengruppen

Diese wurde in Zusammenarbeit mit 70 Interessengruppen aus der Energiebranche realisiert.

»Wir wollen die Energiewende mitgestalten«, sagte Stark zu den Zuhörern in Osterburken und 25 Teilnehmenden an ihren Bildschirmen. Seine Studie, die auf den betriebswirtschaftlichen Rahmen von Flexibilitäten sowie den erneuerbaren Energien basiert, befasst sich mit den drei wesentlichen Herausforderungen der Energiewende. Versorgungssicherheit, Finanzierung der erneuerbaren Energien sowie die Umsetzung der Sektorenkopplung.

Wichtige Vernetzung

Letztere bedeutet die Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft sowie der Industrie. Sie wird als Schlüsseltechnologie bei der Energiewende auf dem Weg Deutschlands in die angestrebte Klimaneutralität angesehen.

Ab 2040 marktwirtschaftlich

Ab 2040, so besagt es die Studie, können erneuerbaren Energien marktwirtschaftlich sein. Anhand vieler Tabellen und Grafiken zeigte Stark seine Ergebnisse. Insgesamt über 700 Gigawatt an erneuerbarer Leistung in Deutschland würden benötigt. Ein beschleunigter Ausbau sei daher zwingend.

Mit entsprechender Ambition könnte Klimaneutralität auch bereits 2045 realisierbar sein, so Stark. Eine Herausforderung dabei sei die betriebswirtschaftliche Grundlage des Ausbaus. Deutschland könne sich vom Strom-Importeur zum -Exporteur entwickeln, meinte der Experte.

Dadurch könnte sich Deutschland auch aus der Abhängigkeit von anderen Ländern befreien. Die Nutzung heimischer Potenzale seien dafür ausreichend und würde die regionale Wertschöpfung steigern.

Netzbetrieb einsparen

Die Energie dort zu produzieren, wo sie gebraucht werde, damit sie nicht über weite Strecken transportiert werden müsse, sei ein Teil des Ganzen. Wesentliche Faktoren seien dabei auch erhebliche Einsparungen im Netzbetrieb.

Sie ließen sich unter anderem über einen langfristigen Zeitraum durch eine dezentrale bürgernahe erneuerbare Erzeugung ermöglichen. Berechnungen nach könnten die Kosten des Netzbetriebs im Szenario-Jahr 2030 der Studie gegenüber dem Jahr 2020 um mehr als 70 Prozent gesenkt werden.

Besonderer Paragraph

Eine Besonderheit in der Studie nehme der Paragraph 51 EEG ein, so Stark. Er setzt Anreize zur kurzfristigen Abregelung erneuerbarer Strommengen bei negativen Strompreisen. Stark empfahl, den Paragraphen abzuschaffen.

Am Ende gab Matthias Stark noch Tipps zum Energiesparen: So würde bereits die Absenkung der Temperatur in den Häusern fünf Prozent einsparen. Die oft für Vergleiche bemühten modernen Duschköpfe könnten den Gasverbrauch um 25 Prozent senken.

