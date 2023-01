Kandidiert CDU-Mann Wyrwoll für den Werbacher Rathausstuhl?

Bürgermeisterwahl: Kreisvorsitzender Professor Wolfgang Reinhart äußert sich dazu nicht - Alles nur ein taktisches Manöver?

Werbach 17.01.2023 - 13:15 Uhr 2 Min.

Georg Wyrwoll. Foto: Wyrwoll

Klar war, dass Kempf mit seinem Interesse nicht lange allein bleiben würde. Auch andere stehen in den Startlöchern. Die offizielle Bewerbungsfrist um das Amt des Werbacher Bürgermeisters startet am 3. Februar, dann mit der Annonce im Staatsanzeiger. Dass Kempf so früh dran ist, mag daran liegen, dass er sich den hartnäckigen Gerüchten nicht länger entziehen konnte - vielleicht ist auch Taktik dabei. Im Dunkel der Hinterhand gibt es bereits andere Kandidaten, die gern so lange wie möglich ungenannt bleiben wollen. Einer, dem das nicht gelungen ist, das ist Georg Wyrwoll.

Kein Unbekannter

Der aus Bad Mergentheim stammende und mittlerweile in Frankfurt lebende Fachmann für Unternehmenskommunikation erscheint als ausgesprochen aussichtsreicher Kandidat mit starkem Rückhalt in der CDU. Wyrwoll ist kein Unbekannter. Er hatte sich zuletzt um den Rathausstuhl in Lauda-Königshofen beworben und schon im ersten Wahlgang ausgesprochen starke 48,2 Prozent der Stimmen geholt.

Einer der fünf Kandidaten der ersten Wahlrunde war auch der Wertheimer Mirko Göbel (SPD). Als klar wurde, dass seine eigene Kandidatur nicht fruchten werde, hatte Göbel eine klare Wahlempfehlung gegen Wyrwoll und für den promovierten FDP-Mann Lukas Braun gegeben.

Braun hatte den jetzigen Werbacher Kandidaten Wyrwoll 2020 nur um Haaresbreite mit 51 Prozent der Stimmen besiegt. Im Gespräch mit unserem Medienhaus bestätigte Wyrwoll die Kandidatur nicht, wichtiger aber: Er dementierte sie auch nicht. Es sei schön zu hören, dass es offenbar Menschen gebe, die ihm das Amt zutrauten, aber derzeit gebe es nichts zu sagen, obendrein befinde man sich schließlich noch außerhalb der offiziellen Bewerbungsfrist, sagte der Kommunikationsfachmann.

Der Werbacher CDU-Vorsitzende Helmut Martin wollte sich besser nicht zu Wyrwoll äußern, das sei eher die Sache des CDU-Kreisvorsitzenden Professor Wolfgang Reinhart. Reinhart allerdings schweigt. Entgegen dem frühen Vorstoß des Wertheimers Kempf, will die CDU mit ihrem Kandidaten so lange wie möglich hinterm Berg halten. Das entspricht der üblichen Praxis und ist in vielen Wahlkämpfen erfolgreiches Mittel gewesen.

Wer auch immer wieder als möglicher Kandidat genannt wird, ist der Wenkheimer Björn Schmidt. Der dementierte gegenüber unserem Medienhaus ausdrücklich. Seine derzeitigen Ambitionen reichten nur bis zum Amt des Ortsvorstehers in seiner Heimatgemeinde. 2024 habe er keine Ambitionen auf den Werbacher Rathausstuhl.

Erst mal abwarten

Als heiße Kandidatin erschien lange Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner. Auch sie winkt unserem Medienhaus gegenüber ab. Dann ist da noch Michael Zwingmann, Fraktionsführer der Aktiven Bürger im Werbacher Rat. Auch er dementiert nicht, will aber abwarten, welche Kandidaten sich zur Wahl stellen. Sollte keiner dabei sein, der aus Sicht der Aktiven Bürger gut für Werbach ist, dann wird Zwingmann seinen Hut in den Ring werfen. Und es werden noch andere kommen. Zu früh zu sagen, wer das sein wird, denn die Bewerbungsfrist hat noch nicht einmal begonnen.

