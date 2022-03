Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kampf gegen stetig steigende Dummheit

Fastenpredigt: »Nationalitätsübergreifend« fränkisch-bayerische Folklore mit Klaus Karl-Kraus im Kloster Bronnbach

Wertheim 27.03.2022 - 12:04 Uhr 1 Min.

Aus der Zeit gefallen: Kurt Karl-Kraus als Fastenprediger im Kloster Bronnbach. Foto: Michael Geringhoff

Hinter den Kulissen steht einer, der sich auskennt und weiß, wie die Musik spielt. Frank Mittnacht ist nicht nur Kopf der den Abend rahmenden Tauberfränkischen Wirtshausmusi, sondern als Leiter des kreiseigenen Kulturamts auch neuer Hausherr und Richtungsgeber im Kloster Bronnbach. Künftig zünftig also? Man wird sehen. Was man schon jetzt sah, ist aber, dass Schweinebraten funktioniert und dass Knödel eine runde Sache sind.

Bei der Fastenpredigt hingegen, da konnte man es gar nicht ganz so genau sagen. Kurt Karl-Kraus ist bekannt durch Rundfunk und Fernsehen und dabei unbestimmten Alters. Ganz so alt wie der Paulaner-Mönch Valentin Stephan Still, der einst das »Derblecken« populär machte, wird er wohl nicht sein - könnte aber nah rankommen. Alter ist etwas Schönes, aber wenn einer sich schon seit Jahrzehnten rühmt der »frängische Aboriginal« zu sein, dann schließt das jüngere Menschen irgendwie auch ein bisschen aus. Das jetzt nicht einmal unbedingt, weil Karl-Kraus sich vorgenommen hat, gegen die stetig ansteigende Dummheit nachfolgender Generationen anzukämpfen, wie er sagt, sondern einfach, weil altbacken.

Aus der Vergangenheit

Karl-Kraus sprach übers Nordic Walking, »Der Sport, bei dem Frauen so dumm sind und die Ski vergessen«, als wäre es der heiße Schrei des vergangenen Monats. Dann berichtet er von seiner Zeit als 68er und von Filmen eines Menschen namens Oswald Kolle. Selbst längst erwachsene Nachgeborene müssen solche Dinge googeln. Beim einen handelt es sich um eine Studentenbewegung aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, beim anderen um Prüderien aus ebenso überkommenen Zeiten.

Karl-Kraus spricht abfällig über die Preußen, wie sie sich in den 1970 Jahren benommen hätten, hat offenbar verpasst, dass man später in den 90ern unangemessene Witze über Ossis machte und dass das dann insgesamt - jetzt noch einmal 30 Jahre später - irgendwie ganz aus der Mode gekommen ist.

MICHAEL GERINGHOFF