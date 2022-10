Kampagne für mehr Mehrweg in der Gastronomie

Neues Abfallgesetz: Main-Tauber-Kreis setzt auf Aufklärung in den Betrieben und unter den Bürgern

Main-Tauber-Kreis 27.10.2022 - 10:54 Uhr 3 Min.

"Cup-for-Cup" heißt ein Becherpfandsystem, das es seit Januar im Wertheimer "Kaffee-Raum" gibt und das den Verkauf der Wegwerf-Kaffeebecher einschränken soll. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2019-02-12 --> Ein Pfandbechersystem gibt es seit Januar im Wertheimer »Kaffee-Raum«. Foto: Gunter Fritsch

Ab Januar kommenden Jahres, so schreibt es das novellierte Verpackungsgesetz vor, müssen alle gastronomischen Betriebe in der Europäischen Union mit einer Ladenfläche von über 80 Quadratmetern und mehr als fünf Mitarbeitern Mehrwegalternativen für Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Auch alle Filialen von Ketten wie McDonald's sind von der Neuregelung betroffen. Nicht unter die Novelle fallen allerdings Kinos, Eisdielen, der Einzelhandel oder Imbissbuden. Auf diese Bereiche zielt die Kampagne deshalb besonders.

Ziel der jetzt aufgelegten kreisweiten Werbe-Kampagne sei es, so erläuterte Dezernatsleiterin Ursula Mühleck dem Kreistag, außer größeren Betrieben, die unter die Gesetzespflicht fallen, auch kleineren Betrieben, die nicht dem Hotel- und Gaststättenverband angehören, Abfallvermeidungs- und Mehrweglösungen aufzuzeigen. Die Kreisverwaltung zählt dazu etwa Eisdielen und Imbisse. Auch die Konsumenten der Getränke und Speisen sollen schließlich zur Nutzung von Mehrweglösungen motiviert werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage weiter. Wobei das Gesetz keine Einwegverpackungen ausdrücklich ausschließt. Mühleck erläuterte allerdings, dass die betroffenen Betriebe verpflichtet seien, Mehrweggefäße für Kunden deutlich sichtbar anzubieten. Dabei dürfe die Mehrwegvariante nicht teurer sein als das in Einweg verpackte Produkt. Mehrwegbecher müsse es zudem auch für alle Angebotsgrößen eines To-Go-Getränks in herkömmlichen Einweg-Bechern geben, schreibe die Novelle des Verpackungsgesetzes vor.

Ursprünglich hatte es Überlegungen gegeben, so Landrat Christoph Schauder, ein vom Landkreis organisiertes Mehrwegsystem aufzubauen. Angesichts der allerdings bereits bestehenden Systeme - am 18. Oktober hatten die Firmen Recup, Local-to-go und die Mehrwegkonzepte Service GmbH bei einer Online-Veranstaltung über ihre Mehrwegsysteme kreisweit informiert. Weil es diese Anbieter bereits im Markt gebe, habe man auf den Aufbau eigener Rücknahmesysteme verzichtet, berichtete Schauder.

Dass die Einführung von Mehrwegsystemen nicht einfach wird, zeigt ein Beispiel aus Wertheim. Bereits seit 2019 bietet der Wertheimer Gastronom und Kreisrat Stefan Kempf das "Cup-for-Cup"-System in seinem Lokal "Kaffee-Raum" an. Bislang mit eher mäßigem Erfolg, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre berichtet. Er schätzt, dass noch immer 99 Prozent seiner Kunden die Einwegbecher-Variante verlangen, wenn sie ihren Kaffee nicht im Lokal trinken. "Es bräuchte einfach mehr Rücknahmestationen im gesamten Stadtgebiet", ist sich Kempf sicher, dass dann auch häufiger nach dem Mehrwegbecher gefragt werden würde.

Hohe Pfandkosten

Nachdem die Mehrweg-Becher bereits in Wertheim kaum nachgefragt sind, hält er eine Ausweitung des Pfandsystems auf den gesamten Landkreis durchaus für schwierig. Noch komplizierter dürfte es bei der Mitnahme von Speisen in Pfand-Behältnissen werden. Kempf, der an mehreren Standorten im Landkreisen Main-Tauber und Miltenberg Burger-Gaststätten betreibt, rechnet nicht mit einer großen Akzeptanz für solche Gefäße für Speisen. "Wenn etwa eine Familie mehrere Burger mit Zutaten zum Essen bestellt, dann kommen ganz schnell Pfandkosten von 15 Euro zusammen", rechnet der Gastronom mit fünf Euro Pfand pro Essensbehältnis. Wer anschließend die Behältnisse ausschließlich dort zurückbringen kann, wo er sie zusammen mit dem Essen und mit Zahlung eines Pfandes bekommen hat, der wird sich wohl überlegen, ob er nicht lieber die Einmalverpackung bevorzugt.

Auch die im Gesetz vorgesehene Alternative, der Kunde bringt eigene Gefäße zum Befüllen mit, ist für Stefan Kempf problematisch. Unklar sei nämlich bislang, welche hygienischen Auflagen dabei gelten. "Bislang ging ich davon aus, dass keine eigenen Gefäße über die Theke gereicht werden dürfen", sagt er. Am 18. Oktober hat Kempf mit Kollegen aus der Gastro-Branche an einer vom Abfallwirtschaftsbetrieb organisierten Informationsveranstaltung teilgenommen, bei der drei Mehrweganbieter ihre Systeme vorgestellt haben. In einem zweiten Schritt sollen jetzt Informationen zur Nutzung von Mehrweglösungen und der Vermeidung von Verpackungsabfall auf einer eigenen Seite im Internet vorgestellt werden. Schließlich zielt die kreisweite Werbekampagne darauf, auch die Menschen im Landkreis zur Nutzung von Mehrweglösungen oder von eigenen Behältnissen für Getränke und Speisen zu motivieren.

Hintergrund: Kampagne zur Abfallvermeidung Der Landkreis legt in den kommenden Wochen eine kreisweite Kampagne zur Abfallvermeidung auf. Der Kreistag stimmte dem Konzept am Mittwoch einstimmig zu, für das der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT) ein Budget von 20.000 Euro bereitstellt. Neben kreisweiten Informationen zu der ab 2023 geltenden neuen Pflicht in der Gastronomie, auch Mehrwegbehältnisse anzubieten, soll die Kampagne alle Bürger Möglichkeiten zur Abfallvermeidung aufzeigen und Mehrwegsysteme vorstellen. Erfolgreiche Beispiele aus der Gastronomie und dem Handel sollen ebenso aufgezeigt, wie Themenwochen zur Abfallvermeidung veranstaltet werden. Auch andere Branchen, wie der Handel und das Handwerk, aber auch Kindertagesstätten und Schulen sollen in die Kampagne eingebunden werden, die noch in diesem Jahr starten soll. gufi