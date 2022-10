Kammersieger für Landesausscheidung

MAIN-TAUBER-KREIS 23.10.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks »Profis leisten was« (PLW) messen sich jedes Jahr die besten Junghandwerker. In der Region Heilbronn-Franken hatten sich in diesem Jahr 96 junge Gesellinnen und Gesellen aus 49 verschiedenen Berufen aufgrund ihrer Leistungen in der Abschluss- und Gesellenprüfung qualifiziert, so die Mitteilung. Insgesamt gab es dabei 49 erste, 26 zweite und 20 dritte Kammersieger.

Für 31 der ersten Kammersieger geht der Wettbewerb auf Landes- und Bundesebene weiter. In den Ausbildungsberufen Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Tischler und Zimmerer wurden die Kammersieger anhand von Arbeitsproben ermittelt.

Weiter geht es demnach auch für Feinwerkmechaniker Christian Heinrich aus Helmstadt, der bei der Firma König & Meyer GmbH & Co. KG Wertheim arbeitet.

el