Das am Sams­tag aus dem Rauch-Zoo in Freu­den­berg ent­lau­fe­ne ein­jäh­ri­ge Ben­net-Kän­gu­ru ist wie­der zu­rück im Ge­he­ge. Das teil­te Thors­ten Brüs­sel, stell­ver­t­re­ten­der Vor­stand der Ot­to-Rauch-Stif­tung, am Mon­tag auf An­fra­ge die­ser Re­dak­ti­on mit.