Am Samstag ausgebüxt: Känguru ist zurück im Freudenberger Rauch-Zoo

Kurioser Ausbruch

Freudenberg 09.01.2023 - 13:57 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wieder zurück im Rauch-Zoo: Ein Bennet-Känguru war am Samstag aus dem Gehege ausgebüxt und konnte am Montag wieder zurück auf das Areal getrieben werden. Foto: Thorsten Brüssel

Die Polizei war gegen zehn Uhr am Samstag von dem Vorfall informiert worden und hatte Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 2310 gewarnt: Zwischen Freudenberg und Boxtal sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, weil dort ein Känguru unterwegs sein könnte. Soweit hatte sich das Tier allerdings zu keinem Zeitpunkt seiner kleinen Flucht aus seinem Gehege entfernt. Brüssel vermutete, dass es dem vergleichsweise kleinen Känguru gelungen sein könnte, über ein "Fuchsloch" das Gehege zu verlassen.

Am Sonntag wurde der Freudenberger Privat-Zoo dann geschlossen. Das Bennet-Känguru sei dann außerhalb des eigentlichen Zoo-Geländes angefüttert und am Montag schließlich mit Hilfe von Tierpflegern ins Hauptgehege getrieben worden, schilderte Thorsten Brüssel die Abläufe. Dort sei es mit einem Kescher gefangen und sicher in einer Transportbox wieder in sein Gehege gebracht worden. Gegen elf Uhr informierte der Zoobetreiber die Polizei, dass das Tier sich jetzt wieder im Gehege befinde.

Gufi