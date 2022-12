Dem Kä­fer an den Kra­gen ge­hen - in wei­ten Tei­len des Dör­les­ber­ger Pri­vat­walds scheint es al­ler­höchs­te Ei­sen­bahn. Zu­min­dest der Ort­schafts­rat und der Re­vier­förs­ter lie­ßen am Mon­ta­g­a­bend im Bür­ger­haus kei­ne Zwei­fel an der Dring­lich­keit.