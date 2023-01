Kabarett: Gewinner des "Wertheimer Affen" Sven Garrecht im Convenartiskeller

Besucher waren begeistert: Saal war allerdings nicht ganz ausverkauft

Wertheim 15.01.2023 - 14:35 Uhr 3 Min.

Sven Garrecht im Gewölbekeller

"Nur ihr mit mir am Klavier", der Funke sprang gleich über, als er zu Beginn ein Lied über Wertheim brachte. "Insgeheim" denke er "anytime" und selbst beim Liebesakt an Wertheim und bekannte: "Ich glaub, ich steh auf dich, Wertheim". Statt "Vorstellungstiraden" bot Garrecht lieber drei wichtige Merkmale zu seiner Person: Er mache hervorragende Soleier, als Kind habe er eine Murmel verschluckt, die erst kürzlich seinen Körper verlassen habe. Und er sehe auf dem rechten Auge besser, als auf dem linken. Auf der Seite sollten auch die attraktiveren Menschen sitzen, was wohl nicht geklappt habe, wie er feststellte. Tatsächlich schauten sich die Gäste lachend um und musterten ihre Nebensitzer.

Virtuos auf dem Klavier

Der 34-Jährige bot ein abwechslungsreiches Programm aus Texten, Liedern und Gedichten, spielte virtuos Klavier, mal bluesig, mal rockig, poppig oder auch klassisch. Ungeheuer kreativ, geradezu spitzfindig und auch spitzzüngig greift Sven Garrecht aktuelle Themen auf. "Schlimmer geht's noch immer, wer will schon täglich Kaviar", ist sein Fazit. Die "dörfliche Informationskette" in der Kleinstadt amüsierte die Besucher, das ist wohl in Wertheim auch so. Seine Mutter hätte jedenfalls schon früher gewusst als er, wenn er sich von einer Freundin trennen wollte. Da gab es viel Zustimmung im Publikum. Er habe keine Angst davor, alt zu werden. Nur alt zu sein, ohne es zu merken, das sei schlimm. Dass ihn die Apothekenzeitung interessiert, mache ihn nachdenklich. Ein "Kleinstadttiger" will er auf keinen Fall werden. Am Gang erkenne man den, der sei eine Mischung aus zu enger Hose und Hüftproblem. "Pack den Kater ein, du könntest glatt ihr Vater sein", lautet sein Rat an diese Herren.

Köstlich, die Gerüche, die er mit den Jahreszeiten verbindet. Im Sommer sei es der Geruch nach Gras, aber das komme wohl nicht so gut. Eher das Zirpen der Grillen. "Man hört die Fetten grillen" - dauert einen Moment, bis das Publikum losprustet. Mit "Warum hast du mich verlassen" richtet sich der Kabarettist als "kahles Denkmal" an sein Haupthaar und setzt als Beweis dafür, dass es bei ihm schon anfängt, seine Mütze ab.

Alternativlosigkeit

Dass Motivation aus Alternativlosigkeit ein Motor sein kann - auch so ein spitzfindiger Kommentar. Beethoven lässt er zur bekannten Melodie "Hey, Elise, ich bin taub, nicht doof" singen und schickt sie zu Mozart. Auch die katholische Kirche nimmt er sich vor. Tragisch, peinlich, rückwärtsgewandt sei sie. Gott müsse Humor haben, wenn man sehe, wer für die Kirche stehe, so Garrecht. Er hoffe, die Kirche komme bald im Jetzt an. "Herr, flöß uns langen Atem ein!"

Im "Heldenlied" erklärt Sven Garrecht, dass es nicht um die dicksten Eier gehe, sondern um die Haltung - der Hühner. "Nur mit Haltung retten wir die Welt" unterstreicht er und bekommt dafür viel Applaus. Das ist auch so beim inneren Schweinehund, der an allem schuld ist. Seinen Mund soll erhalten, sonst bekommt er einen Maulkorb. Den Text zu "Der Mond ist aufgegangen" schreibt Garrecht gendergerecht um. Geschwister statt Brüder legen sich nieder, und unsere "kranken Nachbar:innen" sollen ruhig schlafen. Er propagiert die analoge Liebe, ohne Selfies und Smilies. Nur noch netzlos sei er zu erreichen.

Die Politesse kannten die Besucher schon vom Kabarettpreis und sangen gerne mit, als sich "Po-li-tesse auf Kno-bi-presse und Chau-vi-fresse" reimten. Letztere solle man doch lieber halten. Und die Weinkönigin sorgte als Zugabe für viel Applaus. Tolle Frau, aber er trinkt lieber Bier und weint ihr nicht nach. Alle Beteiligten zeigten sich nach der Veranstaltung sehr zufrieden. "Komm wieder in unseren Keller!", rief die Vorsitzende Bernadette Latka dem Künstler beim Abschied zu.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Sven Garrecht und der "Wertheimer Affe" Der Taubertaler Kabarettpreis "Wertheimer Affe", Symbol für den Narren an der Kilianskapelle, wird seit 2009 vom Kleinkunstverein Convenartis ausgelobt. Alle zwei Jahre wird im Rahmen einer Veranstaltung mit drei Teilnehmern ein Gewinner gekürt. Das Publikum entscheidet über den Sieg. Der Verein will mit dem Preis (noch) weniger bekannte Kabarettisten auf die Bühne bringen. Musikkabarettist Sven Garrecht (34) aus Seligenstadt spielt seit 2018 und überzeugt mit "Popoetry", einer Mischung aus Gedichten, Liedern und Texten. Der Künstler ist der siebte Preisträger. Er hatte sich Ende 2021 gegen Rosi Scherer aus Eubigheim und Julian Beysel aus Wolfratshausen durchgesetzt und die Glasstele mit dem Affen, ein Preisgeld und die Gelegenheit zum Auftreten gewonnen. pefs