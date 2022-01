Juwi treibt Windkraftprojekt Höhefeld voran

Nach Eigentümerwechsel: Erste Pachtverträge abgeschlossen - Gespräche mit Statkraft haben begonnen

Wertheim 19.01.2022

Im Main-Tauber-Kreis gibt es laut Windatlas Baden-Württemberg können auf uneingeschränkt geeigneten Flächen bis zu 1543 Windkraftanlagen errichtet werden. Der Standort Höhefeld, wo die inzwischen 20 Jahre alten Anlagen erneuert werden sollen, gehört auch dazu. Foto: Axel Häsler

»Wir haben es mit einer neuen Konstellation zu tun, die zunächst der Klärung bedarf«, hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez damals begründet. Eine Situation, an der sich zu Beginn des neuen Jahres aus Sicht der Stadt noch nichts verändert hat. Wie Pressesprecherin Angela Steffan gegenüber dieser Redaktion sagte, werde es noch Gespräche mit dem neuen Eigentümer der acht Windkraftanlagen geben.

Das norwegische Staatsunternehmen Statkraft hatte Anfang Oktober 2021 der Stadt mitgeteilt, dass man das komplette Windkraftportfolio des Windkraftbetreibers Breeze Three Energy mit Sitz in Bremen erworben habe, darunter allein 39 Windparks in Deutschland. Insgesamt acht Windräder, die nun im Eigentum von Statkraft sind, stehen auf der Gemarkung Höhefeld. Statkraft-Sprecherin Nora Kryßon sagte dieser Redaktion zum Stand des Projekts in Höhefeld, dass man derzeit das neu erworbene Portfolio und die Optionen, die die Anlagen bieten, genau analysiere. »Als Teil dessen, schauen wir uns auch die jeweils örtlichen Gegebenheiten an und gehen dann mit den Grundstückseigentümern ins Gespräch«, skizzierte Kryßon das weitere Vorgehen.

Bereits im November war die Stadt Wertheim davon ausgegangen, dass Statkraft ebenfalls Interesse an der einer Erneuerung (Repowering) der Anlagen habe. Die Stadt wolle Gespräche aufnehmen, welche Auswirkungen - auch in zeitlicher Hinsicht - die veränderte Eigentümerkonstellation auf die Entwicklung des Repowering-Projekts haben, hatte es im Herbst geheißen. Diese Gespräche haben offenbar noch nicht stattgefunden.

Kooperation wird geprüft

Eine Kooperation mit der Firma Juwi, die als Projektentwickler die Erneuerung der Anlagen in Höhefeld vorantreibt und die bisherigen 14 Windrotoren durch sechs bis zu 250 Meter hohe neue Anlagen ersetzen will, schließt das norwegische Unternehmen Statkraft dabei nicht aus. »Wir stehen bereits im Kontakt mit der Firma Juwi und prüfen eine mögliche Kooperation«, sagte die Statkraft-Sprecherin. Die Akquisation der Windrotoren stehe im Einklang mit dem Ziel von Statkraft, sich »als führender Entwickler von Wind- und Solarenergie in Europa zu etablieren«. Dazu gehöre es auch, das Windportfolio an Land »deutlich auszubauen«.

Juwi-Projektleiterin Julia Wolf reagierte auf den Eigentümerwechsel mit Zuversicht für das Gesamtprojekt: »Für uns bedeutet der Eigentümerwechsel eine deutliche Verbesserung, da wir die neuen Eigentümer der betroffenen acht Windkraftanlagen sowie die verantwortlichen Ansprechpartner bei Statkraft persönlich kennen.« Das erleichtere die weitere Abstimmung. Insgesamt stehe man mit den jetzigen Betreibern der Anlagen am Standort Höhefeld in Kontakt und sehe »einer Projektentwicklung neuer, moderner Anlagen am Standort erwartungsvoll entgegen«, so Julia Wolf weiter.

An den grundsätzlichen Planungen der Firma Juwi, auf der Gemarkung Höhefeld die bestehenden 14 Windrotoren abzubauen und sechs leistungsfähigere zu ersetzen, habe sich auch mit dem Eigentümerwechsel aktuell nichts geändert, sagte Julia Wolf dieser Redaktion. Nach ihrer Einschätzung dürfte der Eigentümerwechsel auch keine Auswirkungen auf den bei einer Gemeinderatssitzung im August vergangenen Jahres vorgelegten Zeitplan haben. Wolf gab sich zuversichtlich, dass sich die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2026 weiter realisieren lasse. Wer nach einer Inbetriebnahme des neuen Windparks den kompletten Windpark oder einzelne Anlagen daraus betreiben werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch völlig offen.

Pachtverträge abgeschlossen

Juwi sei in Höhefeld »eigenständig unternehmerisch tätig und nicht im Auftrag eines Dritten«. So habe man bereits mit mehreren Grundstückseigentümern Pachtverträge abgeschlossen und die Projektentwicklung begonnen, sagte die Projektleiterin Julia Wolf zum Stand des Verfahrens. Auch mit den verschiedenen Eigentümern der 14 Bestandsanlagen ist Juwi in Kontakt. So hat sich etwa die Südzucker AG als eine von mehreren Grundstückseigentümern für die Firma Juwi als neuen Vertragspartner für das Repowering, also die Erneuerung der Windrotoren, entschieden. »Das heißt, wir haben exklusiv das Recht das Grundstück für die neu geplanten Windenergieanlagen zu nutzen«, erläuterte Wolf die Zusammenhänge. Auf den bestehenden Pachtvertrag des Windpark-Eigentümers für die Bestandsanlagen habe dies keinen Einfluss.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Energiekonzern Statkraft Der staatliche norwegische Energiekonzern Statkraft hat dem Bremer Windparkbetreiber Breeze Three Energy im Oktober vergangenen Jahres insgesamt 43 Windparks abgekauft. Davon befinden sich 39 in Deutschland und vier in Frankreich. Acht Windrotoren, die bislang von Breeze Three Energy betrieben wurden, stehen auch im Windpark Höhefeld auf Wertheimer Gemarkung. Der Kauf der Anlagen, so heißt es in einer Mitteilung der Firma, stehe im Einklang mit dem Ziel von Statkraft, sich als Entwickler von Wind- und Solarenergie zu etablieren und das Windkraftportfolio an Land in Europa deutlich auszubauen. Ab 2025 will das norwegische Unternehmen jährlich 2,5 bis drei Gigawatt Wind- und Solarkapazität in Kontinentaleuropa ausbauen. Statkraft wird vom norwegischen Wirtschaftsministerium verwaltet und hat seinen Hauptsitz in Oslo. Das Unternehmen beschäftigt rund 4500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erzielte 2020 einen Umsatz von 25,4 Milliarden Euro. (gufi)