Juwelier Jan in Wertheim: Seit 200 Jahren am gleichen Standort

Jubiläum: Goldschmiede feiern langjähriges Bestehen am Wertheimer Marktplatz - Mit Qualität und Beratung bei Kunden punkten

Wertheim 06.05.2022 - 16:00 Uhr 2 Min.

Das Gebäude des Juwelier Jan. Im Vordergrund Ursula Wicht mit ihrem Großvater Friedrich Jan Das Team von Juwelier Jan (von links): Ursula Hartmann (Ein- und Verkauf), Barbara Scheuring (Goldschmiedemeisterin), Edda Reigel ( Verkauf), Marie-Claire Armitage (Goldschmiedemeisterin und Verkauf) und Günter Hartmann (Inhaber) Seit 200 Jahren ist Juwelier Jan eine Säule des Einzelhandels auf dem Wertheimer Marktplatz

»Als wir an Weihnachten 1975 das Geschäft übernommen haben, war der Marktplatz gerade seit vier Wochen zur Fußgängerzone erklärt worden«, erinnert sich das Ehepaar Hartmann. Davor war über 150 Jahre der gesamte Verkehr durch die Innenstadt und direkt am Haus vorbeigeflossen. Lange Zeit befand sich die Silberschmiede direkt im Hinterhaus des im 17. Jahrhundert errichteten Gebäudes, erklärt Ursula Hartmann.

Ihre Namensvetterin Ursula Wicht, Ur-Ur-Enkelin des Firmengründers Louis Jan, setzte nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Ehemann Rudolf die Familientradition fort und übergab 1976 mangels eines Nachfolgers an die beiden Goldschmiede, die sich auf der Meisterschule kennengelernt hatten. »Mein Mann kommt ursprünglich aus Pforzheim, wo bereits sein Vater und Großvater als Goldschmiede arbeiteten, ich selbst komme aus Lampertheim«, erklärt sie.

Zwölf Mitarbeiter in der Spitze

Beide fühlen sich - wie auch ihre Tochter - eng der Familientradition der Jans verbunden und können sich eigentlich nicht vorstellen, dass es eines Tages keinen »Juwelier Jan« mehr auf dem Marktplatz geben könnte. Wie schon ihre Vorgänger führten sie erfolgreich mit kaufmännischem und vor allem handwerklichen Geschick den Betrieb, der ständig wuchs. »In der Spitze waren wir zwölf Mitarbeiter«, erinnert sich Günter Hartmann beim Blick auf ein Teamfoto aus den 1990er Jahren. »Damals beschäftigten wir noch ganztags einen Uhrmachermeister und halbtags eine Schaufensterdekorateurin«, sagt der Geschäftsinhaber, der vor kurzem seinen 75. Geburtstag feiern konnte.

»Durch stete Anpassung an die Gegebenheiten und den Kundengeschmack konnten wir das Überleben des Geschäfts bis heute sichern«, sagt Hartmann und umschreibt damit elegant die teils dramatischen Veränderungen im Kaufverhalten und in der Einzelhandelslandschaft. Die haben dafür gesorgt, dass das Team des »Juweliers Jan« auf aktuell fünf Mitarbeiter geschrumpft ist. Als Beispiele nennen die Inhaber die Schließung vieler Frequenzbringer am Marktplatz, die Abwanderung von Ärzten aus der Innenstadt, die Eröffnung des »Wertheim Village« sowie die steigende Marktmacht des Einzelhandels, die für einen Rückgang der Kundenzahlen in der Innenstadt verantwortlich seien. Dieser Wandel ließ sich auch nicht durch die Eröffnung einer Galerie für hochwertiges Besteck, Geschirr und Geschenkartikel aufhalten, die das Ehepaar zehn Jahre in den 1990er Jahren im Gebäude nebenan betrieb.

Trotzdem haben die Hartmanns ihren Optimismus nicht verloren und sind auch weiterhin mit viel Liebe dabei, wenn es darum geht, ihren Kunden außergewöhnliches Schmuck-Design mit persönlicher und individueller Beratung zu bieten. »Das alles zumindest in der Winterzeit mit reduzierten Öffnungszeiten und mit einer weiteren Anpassung des Angebots«, sagt Marie-Claire Armitage, die in Frankfurt wohnt und in Wertheim arbeitet. »Im Gegensatz zu vielen Anderen, die täglich umgekehrt fahren«, bemerkt ihr Vater mit seinem für ihn typischen Schmunzeln. Das auch die Überzeugung ausdrückt, dass »Juwelier Jan« weiterhin das bleiben wird, was es seit zwei Jahrhunderten ist: Eine Institution in der Wertheimer Einzelhandelslandschaft.

Peter Riffenach

Hintergrund: Seit zwei Jahrhunderten am gleichen Standort Vor 200 Jahren gründete der aus Öhringen stammende Goldschmiedemeister Louis Jan am Marktplatz 16 in Wertheim eine Gold- und Silberschmiede. Das Geschäft, das bis heute am gleichen Standort ansässig ist, erhielt im Handelsregister der Stadt die Nummer 20. Nach dem Gründer übernahmen zunächst dessen Sohn Christian bis zu seinem Tod 1895 und später sein Enkel Friedrich Jan das Geschäft. Letzterer betrieb es zusammen mit seiner Ehefrau Mina sehr erfolgreich bis zu ihrem Tod 1944. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten Friedrichs Enkelin Ursula Wicht und ihr Ehemann Rudolf - eigentlich ein Ingenieur, der zusätzlich das Goldschmiedehandwerk erlernte - die Familientradition fort. Als Christian, der Sohn des Ehepaars Wicht, sehr jung starb, suchten die Eltern 1975 nach Nachfolgern und fanden die Goldschmiede Ursula und Günter Hartmann, die das Geschäft übernahmen und nun seit 47 Jahren betreiben. Beide haben das Rentenalter schon deutlich überschritten und freuen sich, dass ihre Tochter Marie-Claire Armitage, ebenfalls Goldschmiede-Meisterin, im Betrieb mitarbeitet und signalisiert hat, dass sie den Betrieb weiterführen möchte. Gefeiert wird das 200-jährige Bestehen ab 7. Mai mit einem zweiwöchigen Sonderverkauf mit zahlreichen Angeboten. (riff)