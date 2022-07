Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Junge Union Main-Tauber: Kein Tempolimit

MAIN-TAUBER-KREIS 17.07.2022 - 19:18 Uhr < 1 Min.

Andreas Jung als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU hatte sich zuletzt für ein befristetes Tempolimit auf 130 Stundenkilometern auf Autobahnen ausgesprochen. Döffinger: »Schon damals bei der Wehrpflicht wurde der Fehler gemacht, das Wort temporär einfach so hinzunehmen.« Nun biedere man sich dem Bundes Kanzler an und fordere ein Tempolimit. »Wer Energie sparen möchte, und damit meint Putin treffen zu können, darf ja langsamer fahren. Es gibt in Deutschland keine Verpflichtung, zügig zu fahren.«

scm