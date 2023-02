Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Junge Sportler trainieren in Bestenheid mit eiserner Disziplin

Kampfsportschule: Beobachtungen in Timur Schmeers Fighter Corner - Jungen und Mädchen ab vier Jahren haben großen Spaß

Wertheim 17.02.2023 - 11:45 Uhr 3 Min.

Kampfsport für Kinder in Bestenheid: Adela ist erst sieben. "Es ist gut, dass man hier sehr stark wird, so kann ich mich im Leben beschützen", sagt sie. Ihr Trainer Timor Schmeer dürfte schon recht zufrieden sein. Foto: Michael Geringhoff Dehnen ist auch beim Kampfsport wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Foto: Michael Geringhoff

Schmeer unterrichtet in seiner Bestenheider Fighter Corner Kinder ab vier Jahren. Die ganz Kleinen sind per se unverdächtig, wenn es ums wüste Rowdytum geht. Unser Medienhaus hat beim Training zugeschaut und zugehört.

»Er macht das gut«

Die Fighters Corner residiert im ehemaligen Alfi-Werksverkauf. Eine mittelgroße Halle mit weich gepolstertem Boden. Eine bodentiefe Fensterfront hat Blick auf den Main, in einer Ecke ist ein Boxring aufgebaut, Spiegel sind da, Sandsäcke hängen von der Decke. Schmeer ist barfuß, wie auch alle Schüler. Dunkles T-Shirt, dunkle Hose, Bart, Muskeln - ein ruhiger Typ. »Er macht das gut«, sagt Vanessa Markus.

Die 33-Jährige ist die Mutter von Maxim (7). Er gehört schon in die Gruppe der größeren Kinder. Mutter und Sohn sind früh dran. »Timur, der Trainer kann gut mit den Kindern«. Er finde einen sehr passenden Mittelweg zwischen Spiel und Training, sei dabei aber uneingeschränkte Respektsperson, sagt die 33-Jährige. Für Vanessa Markus geht es dabei um Disziplin und Konzentration. »Wir haben aktive Kinder, da ist das hier in der Kampfsportschule in meinen Augen sinnvoller als Fußball«.

Vorwiegend Kraft und Ausdauer

Derweil nehmen acht der Kleinsten Aufstellung im Kreis und grüßen den Trainer mit einer förmlichen Verbeugung. »Für die ganz Kleinen hier geht es in erster Linie um Kraft und Ausdauer«, hatte Schmeer vor der Unterrichtsstunde erklärt. Die meisten Kinder heutzutage säßen viel zu viel rum, seien recht unbeweglich, würden dick. Er selbst habe als Kind fast nur draußen gespielt und getobt. Das sei für viele Kinder heute meist nicht mehr so, sagt Schmeer.

Er lässt die 4- bis 6-Jährigen zum Aufwärmen im Kreis laufen, trippeln, Wechselschritt, ein bisschen in die Luft boxen und achtet immer wieder darauf, dass der Kreis auch rund bleibt. Die Kinder sollen nicht wild durcheinanderlaufen, sondern aufeinander achten, fordert Schmeer.

Dann folgt ein Zirkeltraining. Hüpfen auf einem Bein, Seilspringen, im Wechselschritt mit immer einem Fuß auf einen Ball tippen, Seile schwenken, mit leichten Hanteln hantieren, einen Slalom laufen. Nach dem fünften Wechsel der Stationen merkt man, wie die Kinder aus der Puste kommen.

»Achtet auf Eure Technik! 10, 9, 8? . Schmeer zählt die letzten Sekunden der Station herunter. »Ich achte auf Disziplin«, betont er.

Es lohne sich. Die nächste Gruppe der Kinder bis Acht könne schon vieles selbstständig schaffen. Mit Daumen und Zeigefinger formt er einen Kreis - das internationale Zeichen für ok - und nickt anerkennend. »Bei denen läuft das schon super, die wissen genau, was zu machen ist«.

Die einzige Kampf-Station der Kleinen ist es, auf Hüfthöhe gegen ein hingehaltenes Polster zu treten. »Mach's ordentlich, es kommt nicht auf die Kraft an, sondern darauf, dass Du die Hüfte schön eindrehst«, ermahnt er den fünfjährigen Alexej. Dann taucht Tom auf.

Gefährlicher Schulalltag?

Er ist zwei und versteckt sich etwas schüchtern hinter seinem Vater Marius Ciuhureanu. Der 34-Jährige organisiert unter anderem das Kinderturnen in Urphar. »Toms Schwester ist beim Tanzen nebenan.

Das ist auch für Tom ganz gut, aber vielleicht macht ihm das hier in der Kampfsportschule noch mehr Spaß, das ist ja auch gut für die Motorik«, erklärt der Vater. Außerdem mache er sich da schon so seine Gedanken: »Wegen Mobbing in der Schule, später«.

»Schon ganz cool«

Alexander Aust (37) verfolgt andere Ziele für seinen fünfjährigen Aaron. »Ums Kämpfen geht es eigentlich gar nicht. Wir haben etwas gesucht, das Motorik und Bewegung schult, auch die Disziplin darin. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was der Körper kann«. Aaron sagt nur: »Ist schon ganz cool«. Adela ist sieben, sie gehört zur zweiten Altersstufe und ist engagiert. Auf den ersten Blick erkennt man, dass sie eine der Leistungsträgerinnen in der Gruppe ist, auch dass sie die Jungs locker hinter sich lässt. »Es ist gut, dass man hier sehr stark wird, so kann ich mich im Leben beschützen«, sagt sie.

Wovor sie sich schützen müsse? »Schule, Mobbing, Jungs - die ärgern die Mädchen ja auch oft so ein bisschen«, formuliert sie etwas vorsichtig. Jason (9) meint, er gehe bald aufs Gymnasium, da höre man ja viel über Mobbing und Leute, die andere ärgern. Außerdem mache das Training Spaß, es sei einfach gut.

Trainer Timur Schmeer zieht das Tempo bei der zweiten Altersgruppe dann doch deutlich an. Die Koordinationsübungen, schon beim Aufwärmen, werden komplexer. »Später vielleicht etwas Sparring«, sagt er. Als einer der Jungs beim Zirkeltraining schludert, macht der Trainer unmissverständlich deutlich: »So gefällt mir das nicht«, zeigt noch einmal, wie es richtig geht, und dann läuft es.

MICHAEL GERINGHOFF