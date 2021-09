Junge Schauspieler greifen nach den Sternen

Premiere: Verein Junge Forscher Main-Tauber präsentiert eigenen Spielfilm - Vorführungen am Wochenende

Freudenberg 21.09.2021

Trubel wie in Hollywood: Nach der Premierenfeier gaben die jungen Schauspieler Autogramme. Im Hintergrund Regisseur und Drehbuchautor Birger-Daniel Grein.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Regeln durften nur geladene Gäste die Erstaufführung in Freudenberg erleben. Am kommenden Wochenende haben bei Vorführungen in Kreuzwertheim und Rauenberg dann alle Gelegenheit, den ehrenamtlich produzierten Spielfilm zu sehen.

Der Plot von Drehbuchautor Birger-Daniel Grein bringt alle Elemente mit, die es für einen gelungenen Jugendfilm braucht. Die Geschichte über starke Persönlichkeiten und tragfähige Freundschaften, bitteren Streit und authentische Krisen, die letztlich gemeinsam überwunden werden, trifft den Entwicklungshorizont junger Menschen.

Dazu kommen eine Prise Spannung und ein geheimnisvoller Fund, den die Freunde mit vereinter Kraft aufklären. Ganz im Sinne der Fridays-for-Future-Generation formuliert der Film ein klares Bekenntnis für Natur- und Umweltschutz. Im Gedächtnis bleibt er nicht zuletzt dank des eingängigen Titelsongs, den die Freudenberger Nachwuchssängerin Svenja Zipprich eingespielt hat.

Im Mittelpunkt des Films steht die Viertklässlerin Alea, die die meiste Zeit bei ihrer Cousine Lina lebt. Ihre Eltern engagieren sich weltweit für den Umweltschutz, Alea folgt auf lokaler Ebene ihrem Beispiel. Eine Unterstützerin findet sie in ihrer neuen Freundin Ylvie. Ein schwerer Schicksalsschlag bringt die Freundinnen beinahe auseinander.

Starke Freundesbande

Das Zusammentreffen mit Esther hilft Alea, die Krise zu überwinden. Mit ihrer Cousine Lina, Ylvies Bruder Aaron und anderen Kindern entsteht eine starke Freundesbande, die in einem Umweltskandal ermittelt. Eine Nebenhandlung dreht sich um Stella, die so unbedingt Schauspielerin werden möchte, dass sie dafür alles andere unterordnet.

Letztlich erkennt auch sie, dass Freundschaft und Engagement wichtiger sind - und wird mit der Erfüllung ihres Traums belohnt. Drehbuchautor Grein resümiert in einer Mitteilung zum Film: »Die jungen Protagonisten kämpfen für das Gute und ihren Zusammenhalt. Dabei müssen sie sich den Herausforderungen des Heranwachsens und der Frage stellen, was für die eigene Zukunft wirklich wichtig ist.«

Junges Forscher-Team

Gespielt werden die Protagonisten von Jugendlichen des Vereins Junge Forscher Main-Tauber, zahlreiche Erwachsene unterstützen bei Kamera, Ton, Maske und anderen Arbeiten bei den Dreharbeiten rund um Freudenberg. Die endgültige Version des Films sahen auch die jungen Schauspieler am Samstag zum ersten Mal.

»Das ist ganz anders, als wenn man es gespielt hat«, sagte Lisa, die im Film die Rolle der Alea spielt. »Es ist komisch, weil man weiß, wie oft man sich versprochen und gelacht hat, aber das Publikum lacht an diesen Stellen nicht mit«, fügt Lennard, im Film Aaron, hinzu.

Pilotfilm einer Serie

»Die Sternendetektive - Sternenband« ist angelegt als der Pilotfilm einer Serie. Geplant seien weitere Teile von je etwa 30 Minuten Länge, die dann online verfügbar seien, erklärte Regisseur und Drehbuchautor Birger-Daniel Grein bei der Premiere.

Die Umsetzung hänge von der Finanzierung ab. »Bislang haben wir rein ehrenamtlich gearbeitet«, so Grein. »Weitere Teile sind nur mit Unterstützung möglich«, erklärte der Regisseur mit Verweis auf die Kosten für Technik, Material und Arbeitszeit.

Er selbst habe bereits 200 Stunden in den ersten Film gesteckt. Bislang haben mehr als ein Dutzend Firmen, Vereine, Organisationen, Kommunen und Privatpersonen den Dreh unterstützt.

Zwei Termine

Zu sehen ist der Film am Freitag, 24. September, 18 Uhr, Alte Schule Kreuzwertheim (Haslocher Straße 11) und am Samstag, 25. September, 18.30 Uhr, Heimathof Freudenberg-Rauenberg, Raubachstraße 36, in der Eventscheune. Bei allen Aufführungsterminen können die Zuschauer Mitglieder aus dem Filmteam kennenlernen.

Der Eintritt ist frei. Der Verein freut sich aber über Spenden zugunsten seiner Filmprojekte.

Eine Kartenreservierung vorab wird empfohlen. Diese kann per E-Mail an mediengruppe@junge-forscher-mt.de oder Tel. 09377 209688 erfolgen.

Informationen zum Film sowie die Filmtrailer gibt es unter https://www.sternendetektive.de sowie bei Facebook und Instagram unter »sternendetektive«.

LENA SCHWAIGER