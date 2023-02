Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Junge Reicholzheimer Narren starten durch

Kindersitzung: Abschluss in der Turnhalle

Auf der Busfahrt nach Reichelze gab es so manch lustiges Missverständnis. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Prolog nahmen die jungen närrischen Talente die Zuschauer mit auf eine Busfahrt. Dabei gab es allerlei lustige Missverständnissen, unter anderem zwischen einer Lehrerin und dem Busfahrer. Die Leitung der Nachwuchsnarren übernahmen David Dankowski und Paul Rappert, unterstützt von ihren Elferräten.

Keine Nachwuchssorgen

Die kleine Garde bewies mit ihrem Tanz, dass sich der RNC um den Tanznachwuchs keine Sorgen machen muss. Eine gelungene Premiere auf der RNC-Bühne feierten die Vorschüler. Zum bekannten Lied aus dem Dschungelbuch zeigten sie tänzerisch, dass man auch mit Gemütlichkeit in die Schule starten kann.

Die Erstklässler entführten die Gäste ebenso tänzerisch in die Schule der magischen Tiere. Das Kinderprinzenpaar Johanna, die singende Leselöwin von der Felder-Akademie und ihr Prinz Julius, der geigende Kicker von der Oewnergasse (Johanna und Julius Amend) berichteten über ihre Erlebnisse an der RNC High School Reichelze. Da das Nachsitzen so schön sei, lohne es sich sogar, eine Ehrenrunde zu drehen, waren sie überzeugt. Johanna ergänzte: »Die besten Partys finden immer noch beim RNC statt.«

Auch gesanglich begeisterten beide mit ihrem Hit über »Fasching in Reichelze.« Die Zweitklässler brachten in ihrer Musikstunde wie die Profis das Musical »Grease« auf die Bühne. Besonderheit war dabei, es gibt nur ein Mädchen in der Klasse.

Beim Wettspiel »Klein gegen Groß« traten das Kinderprinzenpaar gegen ihre großen Kollegen Kathrin und Simon Vath sowie Andreas Amend (RNC-Vorsitzender) an. Dabei kam es auf Laufgeschwindigkeit und Merkfähigkeit an.

Besuch in der Fußballschule

Der Elferrat bot einen Besuch der Fußballschule. Dabei zeigten sie Sportlichkeit, Ballgefühl und Teamgeist. Mit den Fünftklässlern kam die Schulhofgang in den »Pausenhof«. Sie hatten eine klare Botschaft, alle sollen sich wohlfühlen und Mobbing und Ausgrenzung gehen gar nicht.

In ihrem Sketch zu »Fack Ju Göhte« berichteten die Siebtklässler in allerlei Witzen, unter anderem über ihre Lehrer, Zugverspätungen und Sportunterricht. Dabei gab es auch tänzerische Einlagen.

Die Sechstklässler sorgten als Putzkolone »Sauber-Zauber« mit Witz und Tanz für eine saubere Bühne und Begeisterung beim Publikum.

Besondere Sportstunde

Den Abschluss des närrischen Schulnachmittags bestritten die Achtklässler mit einer besonderen Sportstunde. Sie bekamen wie alle anderen Mitwirkenden großen Applaus. Der Nachmittag endete mit dem großen Finale und dem beliebten Schätzspiel.

bdg