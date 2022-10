Bestenheider Grundschüler in der Jury für den Deutschen Kindersoftware-Preis

Junge App-Tester mit kritischem Blick

Wertheim 11.10.2022 - 15:24 Uhr 3 Min.

Nicht nur Tippen und Wischen ist gefragt - sondern auch Singen, wie hier bei "One Hand Clapping". Ein Spiel, das offensichtlich Spaß macht: "Willi und die Wunderkröte" kommt nicht nur bei Arthur (links) und Philipp gut an. Ein Spiel, das offensichtlich Spaß macht: "Willi und die Wunderkröte" kommt nicht nur bei Arthur (links) und Philipp gut an. Zehn Minuten spielen, zehn Minuten bewerten - und das zehn Mal: Kann ganz schön anstrengend sein. Fabian Künzig (links) und Katja Schmitz haben alles für die jungen Tester vorbereitet - und geben vorher einen Überblick zu Spielspaß und Gefahren. Die Wertheimer Stadtbücherei ist erstmals beim Kindersoftwarepreis Tommi dabei. Grundschüler bewerten hier Lern-Apps.

Einen ganzen Vormittag auf einem Tablet Apps spielen: Dieses Angebot klingt verlockend für die 19 Viertklässler der Grundschule Bestenheid, die am Montagmorgen in die Stadtbücherei Wertheim gekommen sind. Am Mittwoch kommt eine weitere Schülergruppe. Doch neben dem Spaß wartet auf alle auch harte Arbeit: Insgesamt zehn Apps sollen sie nicht nur spielen, sondern am Ende auch bewerten. Am Ende entscheiden auch die Wertheimer Schüler mit fast 4000 anderen mit, wer zu den Siegern des Deutschen Kindersoftwarepreises gehören wird. Eine Fachjury aus Wissenschaftler, Pädagogen und Fachjournalisten hat die Programme vorher ausprobiert und nominiert.

Kritische Medienkunde

Die Wertheimer Büchereileiterin Katja Schmitz hat sich ums Mitmachen beworben und gemeinsam mit Fabian Künzig alles für die Kinder, die mit ihrer Lehrerin Vanessa Blesing und Schulleiterin Melanie Matuszewski ins Kulturhaus gekommen sind, vorbereitet. »Klar sind wir dabei«, hatte Matuszewski gesagt, als die Anfrage der Bibliothek kam. »Eine kritische Auseinandersetzung mit Medien ist heute ja nicht mehr wegzudenken.«

Bevor es losgeht, gibt es erst mal einen Schnelldurchgang in Theorie: »Wer von Euch hat schon mal Apps gespielt?«, fragt Schmitz, und alle Finger gehen nach oben. Aktuell angesagt sind Rennspiele oder »Subway Surfer«, auch das Aufbauspiel »Minecraft« hat trotz seines Alters nichts an Popularität eingebüßt.

Spaß mit Gefahren

»Seit ich mich damit beschäftige, verstehe ich, warum man ein Tablet ganz schwer aus der Hand legen kann, wenn man ein tolles Spiel gefunden hat«, sagt Schmitz. Doch bei allem Spaß lauern auch Risiken: Nicht altersgruppenangepasste Spiele können durch ihre Gewaltdarstellungen schockieren, Online-Käufe von Spiele-Erweiterungen schnell große Beträge kosten. »Was Ihr spielen dürft, entscheiden am Ende Eure Eltern«, sagt Künzig. Aber alles in gesundem Maße, denn sonst werde Spielen schnell zur Sucht: »Das merkt Ihr, wenn Ihr nervös werdet, wenn Ihr nicht am Tablet spielen dürft. Oder Ihr Euer Zimmer oder Haustier vernachlässigt - oder gar keine Freunde mehr im echten Leben habt.« Dann sei es Zeit, sich Hilfe zu holen.

Wie sich zeigt, sind die Kinder bei der Mediennutzung durchaus reflektiert. Manche dürfen erst nach den Hausaufgaben spielen, andere nur am Wochenende. »Ich könnte spielen, gehe aber lieber raus«, sagt ein Junge.

Dann geht es los: Zehn Stationen sind aufgebaut. An jeder können die Kinder in Zweierteams jeweils zehn Minuten spielen und dann zehn Minuten den Bewertungsbogen ausfüllen, danach wird gewechselt. »Die Rückmeldungen sind da durchaus direkt und undiplomatisch, wenn eine App nicht gefällt«, weiß Schmitz.

Nicht alles gleich glauben

Viktor und Enzar haben sich gleich Musiculum« geschnappt, ein musikalisches Rätselspiel. Augenscheinlich löst es mehr Begeisterung aus als »Ezra« an der nächsten Station. »Das ist eher öde, das würden wir nicht noch mal spielen«, sagen die beiden Viertklässler zu der Erzählung über Fake-News in den Sozialen Medien, die Nutzer ermuntern soll, kritisch zu sein und nicht alles gleich zu glauben. Gesangliche Fähigkeiten sind bei »One Clapping Hand« gefragt, wo die Steuerung nicht nur durch Wischen und Tippen, sondern auch durch die Stimme erfolgt.

Richtig viel Spaß haben ein paar Räume weiter Arthur und Philipp, die bei »Willis und die Wunderkröte« eine solche durch einen Parcours navigieren und dabei immer wieder laut lachen müssen.

Die Spiele »Ezra« und »Exit«, die für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen sind, hatte Büchereileiterin Schmitz zunächst von der Liste gestrichen, dann nach Rücksprache mit der Fachjury aber wieder zum Test bereitgestellt, weil sich die Altersempfehlung nur auf den Schwierigkeitsgrad bezogen hatte.

Rätselspiel als Sieger

Eine weise Entscheidung: Die 19 neun und zehn Jahre alten Schüler wählen am Ende das Mystery-Rätsel-Spiel »Exit« zu ihrem absoluten Favoriten. »Die Kinder waren begeistert von den verschiedenen Levels dieses Escape-Room-Spiels«, sagt Schmitz. Es sei schön gruselig, aber auch nicht zu gruselig. »Und die Musik und die Story fanden die Kinder total faszinierend.«

Den zweiten Platz in Wertheim holt »Willi und die Wunderkröte« - vor allem wegen der schönen Gestaltung. »Die Kröten zum Hüpfen zu bekommen, fanden die Kinder sehr lustig und gar nicht so einfach«, sagt Schmitz nach der Veranstaltung.

Und Platz drei geht an die App »Urban Riders«, eine Fahrradkurier-Simulation, bei denen der Spieler beim Warentransport verschiedensten Hindernissen ausweichen muss. »Hier hat den Kindern gefallen, dass sie ganz schnell reagieren müssen, auch die lustige Musik und die Schwierigkeitsgrade der verschiedenen Levels kamen gut an«, bilanziert Schmitz, die sich gut vorstellen kann, auch im kommenden Jahr wieder beim »Tommi« dabei zu sein: »Beim Weggehen haben die Kinder gefragt, wann wir wieder so einen Workshop machen - das freut uns natürlich riesig.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Stichwort: Tommi-Preis Tommi ist ein Kindersoftware-Preis der in diesem Jahr zum 21. Mal verliehen wird. Herausgeber des Tommi ist das Büro für Kindermedien Feibel.de aus Berlin. Außerdem hat der Preis zahlreiche Partner: die Auerbach Stiftung, Biblioplay, "Dein SPIEGEL", der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, die Frankfurter Buchmesse, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Partner & Söhne und das ZDF. Mehr als 50 öffentliche Bibliotheken nehmen dieses Mal mit ihren Kinderjurys an der Bewertung teil, Wertheim ist zum ersten Mal dabei - beim sogenannten "Schnupper-Tommi", bei dem 30 kleinere Bibliotheken im ländlichen Raum teilnehmen können und dabei nur die Kategorie "Apps" bewerten. Weitere Kategorien sind "Bildung", "Konsole", "PC", "Tommi Jugendpreis USK 12", "Elektronisches Spielzeug" sowie der "Sonderpreis Kindergarten & Vorschule". Bibliotheksleiterin Katja Schmitz kann sich vorstellen, künftig auch an weiteren Kategorien teilzunehmen. Die Preise werden am 23. Oktober ab 20 Uhr in einer Livesendung des Medienmagazins "Team Timster" im Kinderkanal von ARD und ZDF vergeben. des KiKA-Medienmagazins »Team Timster« werden die Preise vergeben. (scm)