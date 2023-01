Jugendlichen praktischen Naturschutz vermitteln

Natur: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Main-Tauber will Jugendgruppe gründen - Mitglieder und Leiter werden gesucht

MAIN-TAUBER-KREIS 10.01.2023 - 13:40 Uhr 2 Min.

Der Kreisverband Main-Tauber der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) möchte eine Jugendgruppe einrichten. Kreisvorsitzender Tobias Hornung nennt viele Beispiele für mögliche Aktivitäten, beispielweise die Pflege von Neuanpflanzungen in Tauberbischofsheim. Foto: Birger-Daniel Grein

Tobias Hornung, Kreisvorsitzender der SDW, erklärt im Gespräch mit unserem Medienhaus, eine Jugendgruppe könnte dort im Landkreis entstehen, wo Interesse besteht. Aktuell wirbt der Kreisverband um junge Interessenten sowie Gruppenleiter für die Gruppe.

Mehrere Gruppen möglich

Bisher hat der Kreisverband sich am Ferienprogramm in Tauberbischofsheim beteiligt. Außerdem gab es Aktionen und Führungen für Schulklassen im Wald. Auch in Freudenberg habe man schon eine Aktion mit einer Schulklasse umgesetzt. Zudem wirkten Kinder beim Schaffen und Pflegen des Areals mit Neuanpflanzungen (Arboretum) in Tauberbischofsheim mit. Dieser ist Teil des Biodiversitätslehrpfad. Angeregt durch einen Vorstand des SDW-Landesverbands Baden-Württemberg im Mai 2022 plant man nun, eine oder mehrere eigene Jugendgruppen im Main-Tauber-Kreis einzurichten.

»Es ist sinnvoll, den Kindern und Jugendlichen etwas in der Natur zu bieten, ihnen Naturerleben zu ermöglichen und ihnen zu ermöglichen, Naturschutz kennenzulernen«, so Hornung. In Schul- und Freizeitbildung werde zu wenig praktischer Naturschutz vermittelt. Man möchte die Kinder möglichst früh für die Thematik sensibilisieren.

Teilnehmer bis zu 27 Jahren

Die Jugendgruppe richtet sich an Kinder ab dem Schulalter. Die Waldjugend gehe laut Satzung bis 27 Jahren. »Die Großen sollen gemeinsam mit den Jüngeren Handeln.« Die Idee für genaue Aktivitäten sollten die Gruppenmitglieder selbst entwickeln. Hornung zählt beispielhaft zahlreiche Möglichkeiten auf. Zu diesen gehören das Bauen von Nistkästen, Pflanzaktionen für Bäume, Tierspuren lesen, Arboretum-Pflege in Tauberbischofsheim, Schaffen einer Weihnachstbaum-Plantage mit Pflege zugunsten der Waldjugend. Es gebe im und am Wald auch viele Freizeitmöglichkeiten, beispielsweise Musik und Kunst mit Waldmaterialien, Lagerfeuer ohne Feuerzeug und Streichholz, Zelten auf einer Waldwiese. »Einmal im Jahr gibt es zudem ein großes Bundestreffen der Waldjugend. Es ist ein Zeltlager mit Gruppen aus ganz Deutschland.«

Selbst Ideen entwickeln

»Uns ist wichtig, dass die Gruppe Ideen aus sich selbst heraus entwickelt und ihre Aktivitäten selbst bestimmt«, sagt Hornung. Für eine Gruppe in Tauberbischofsheim biete beispielsweise das Gelände rund um die Hütte am Stammberg gute Möglichkeiten. »Feuerstelle, Wiese fürs Zelten, kleine Werkstatt an der Hütte«, zählt er auf. Weiter betont er: »Finden sich Interessierte aus anderen Gemeinden im Kreis ist auch da eine Gruppe möglich.«

Zur Realisierung der Waldjugendgruppe sucht der Verband zudem ehrenamtliche Leiter. Dies könnten gerne ältere Jugendliche oder junge Erwachsene sein. Sie sollten Interesse an der Natur und etwas Grundwissen zur Thematik mitbringen. »Wichtig ist auch Interesse an der Jugendarbeit und am Umweltschutz«, betont Hornung. Aus der Erfahrung anderer Jugendgruppen der SDW seien aktuell etwa zwei Gruppentreffen pro Monat mit je zwei bis drei Stunden vorgesehen. »Wenn die Gruppenmitglieder möchten, sind natürlich auch mehr Treffen möglich«, so Hornung abschließend. Eltern und interessierte ehrenamtliche Gruppenleiter können sich bei Tobias Hornung unter Tel. 0 93 49 92 98 37 oder unter Mail: kreisverband.main-tauber@sdw-bw.de melden.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ist eine Naturschutzorganisation. Ihr Bundesverband wurde 1947 gegründet. Der SDW-Kreisverband Main-Tauber wurde 1984 gegründet. Anlass für seine Gründung war das erste große Waldsterben in der Region. Der Kreisverband hat aktuell rund 70 Mitglieder (natürliche und juristische Personen). Zu den Mitgliedern gehören neben Einzelpersonen unter anderem Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und Freudenberg. Ziele der SDW sind der Schutz und Erhalt von Wald und Natur. Der Kreisverband wirkte beispielsweise bei der Schaffung des Biodiversitätslehrpfads in Tauberbischofsheim mit und schuf in Absprache mit dem Forst ein Arboretum. Letzteres soll unter anderem dazu beitragen, den Genpool der Baumarten zu erhalten, da die Bäume dort nie gefällt werden. Zudem bietet der Kreisverband Waldführungen und Exkursionen an. Hinzu kommen unter anderem Baumpflanzaktionen, zum Beispiel des Baums des Jahres. Aktuell konzentrieren sich die Aktivitäten rund um Tauberbischofsheim. Es gab sie aber auch in anderen Kommunen, beispielsweise in Freudenberg. (bdg) Informationen zum Kreisverband unter www.sdw-bw.de/main-tauber Informationen zur Waldjugend im Allgemeinen unter https://waldjugend.de/