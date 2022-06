Testkäufe im Main-Tauber-Kreis: Jugendliche kommen leichter an Hochprozentiges

Empfindliche Strafen drohen

Main-Tauber-Kreis 22.06.2022 - 09:46 Uhr 2 Min.

Die Testeinkäufe fanden nach Auskunft von Landratsamtssprecher Markus Moll in den Monaten von April bis Juni erstmals wieder nach der Zwangspause durch Corona statt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes hatten in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Jugendsachbearbeitern der Polizei die Kontrollen in insgesamt 58 Einzelhandelsgeschäften, Getränkehandlungen und an Tankstellen im gesamten Landkreis organisiert. "Pro Jahr können so zwischen 70 und 90 Prozent aller Tankstellen, Supermärkte und Getränkehandlungen im Kreis abgedeckt werden", erläuterte Moll das Verfahren. So würden alle Verkaufsstellen im Landkreis im regelmäßigen Turnus kontrolliert.

Die Testeinkäuferinnen und -einkäufer waren auch in diesem Jahr Auszubildende des Landkreises, die während ihres Einkaufs der alkoholhaltigen Getränke von den Mitarbeitern des Jugendamtes und der Polizei beaufsichtigt wurden. Bei den Testeinkäufen suchten die Jugendlichen sich ausschließlich branntweinhaltige Getränke aus, von denen sie wussten, dass sie diese noch gar nicht kaufen dürfen. Anschließend versuchten sie, diese Getränke an der Kasse zu bezahlen.

In 30 von 58 Fällen gelang ihnen das auch. Lediglich bei 13 Einkäufen fragten Kassiererin oder Kassier nach einem Ausweis, ließen sich diesen auch zeigen, verkauften anschließend die Getränke an die Jugendlichen aber trotzdem, obwohl sie das nicht gedurft hätten. 2018 gab es landkreisweit 49 Testeinkäufe. In 13 Fällen (27 Prozent) erhielten die Jugendlichen damals branntweinhaltige Getränke. 2019 wurden 54 Testeinkäufe gemacht, 16 Mal (30 Prozent) bekamen die Jugendlichen verbotene Alkoholika ausgehändigt.

Empfindliche Bußgelder

Alle 58 Testeinkäufe wurden noch an der Kasse aufgedeckt. Im Beisein der jeweiligen Filialleitung wurde das Verkaufspersonal schriftlich von der Polizei belobigt, das an die Jugendlichen keinen Alkohol verkauft hatte. Die Kassierinnen und Kassierer, die den Jugendlichen branntweinhaltige Getränke verkauft hatten, erwartet dagegen nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz. Für solche Verstöße können Strafen bis zu einer Höhe von 2000 Euro verhängt werden. "Das Verkaufspersonal muss mit Strafen zwischen 100 bis 300 Euro rechnen", erläuterte Landratsamtssprecher Markus Moll. Die Betreiber der jeweiligen Geschäfte müssen mit Bußgeldern zwischen 1000 und 2000 Euro rechnen. Im Wiederholungsfall können diese auch höher liegen.

Dabei ist die Angebotspalette an branntweinhaltigen Waren durchaus umfangreich, die erst an Jugendliche ab 18 Jahren verkauft werden dürfen. Dazu gehörten unter anderem auch schnapshaltige Pralinen, Wodka oder Schnaps, erläuterte der Landratsamtssprecher die Zusammenhänge. Bier, Wein und Sekt etwa dürften dagegen bereits an Jugendliche ab 16 Jahren verkauft werden, hieß es weiter.

Die Alkoholprävention sei "nach wie vor ein wichtiges Anliegen des Jugendamtes", hieß es zu den Testeinkäufen. Sie sollen deshalb auch in Zukunft mindestens einmal im Jahr und im bisherigen Umfang erfolgen. Aufgrund der aktuellen Ergebnisse bestehe "weiterhin Handlungsbedarf", hieß es aus dem Landratsamt.

Hintergrund: Mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus Die Zahl der Jugendlichen, die nach dem Konsum von Alkohol in einem Krankenhaus im Main-Tauber-Kreis behandelt werden musste, ist seit Jahren rückläufig. Diese positive Entwicklung bestätigte jetzt die Krankenkasse AOK, die die Zahlen aufgrund ihrer hohen Mitgliederzahlen auch für den Landkreis repräsentativ ermitteln kann. Die Krankenkasse erhebt jährlich Zahlen für Versicherte, die wegen sogenannten Komatrinkens ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. So waren im vergangenen Jahr 133 AOK-Versicherte im Main-Tauber-Kreis wegen einer Alkoholvergiftung in Behandlung. Im Jahr zuvor waren es 125 gewesen. Wobei die Entwicklung über die Jahre 2017 bis 2021 zeigt, dass die Klinik-Einweisungen insgesamt um 3,7 Prozent zurückgegangen sind. In der Gruppe der 15- bis 19-jährigen Jugendlichen mussten 2021 im Vergleich zu anderen Altersgruppen allerdings überdurchschnittlich viele Versicherte wegen einer Alkoholvergiftung behandelt werden. Was ebenfalls auffällt: Ist das Komatrinken in allen anderen Altersgruppen vor allem ein Problem von Männern, werden in der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen Männer und Frauen fast in der gleichen Zahl ins Krankenhaus eingeliefert, wenn sie bis zur Bewusstlosigkeit Alkohol getrunken haben. ()