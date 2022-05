Jugendliche blicken in den beruflichen Alltag von Männern und Frauen

Informationstag: Sollte es Praktikumstage für alle Geschlechter gemeinsam geben?

Wertheim 01.05.2022 - 11:09 Uhr 3 Min.

Unterstützt unter anderem vom Auszubildendenden Nils Wolfert lernten Mia Hoppe, Maya Sari und Jenna Reinhardt beim Girls' Day bei der Firma SMT in Wertheim-Bestenheid verschiedene technische Berufe kennen. Levi Hasenkrug, Gianluca Wolf und Jona Zimmermann absolvierten ihren Boys' Day in der KindertagesstätteRegenbogen in Faulbach.

Bei der Bestenheider Firma SMT lernten sieben Mädchen die Berufe Mechatronikerin und Elektronikerin für Betriebstechnik kennen. "Wir brauchen Facharbeiter und Auszubildende im technischen Bereich", sagte Matthias Weitz, Ausbilder für Mechatroniker und Elektroniker im Unternehmen. "Die Berufe können Mädchen genauso gut wie Jungen." Man wolle ihnen einen Einblick geben, aber auch durch ihre Weiterempfehlungen Schülerinnen und Schüler für den Beruf begeistern.

Ein Herz gelötet

Nach einer Firmenführung und Informationen über die Ausbildungsberufe stellten die Mädchen in der Werkstatt einen Würfel her und löteten ein blinkendes elektronisches Herz. Mädchen seien bei den technischen Azubis und den Bewerbern selten, etwas größer sei der Anteil bei der Ausbildung zum technischen Produktdesigner. "Aber auch hier sind die Jungen in der Mehrheit." Weitz sieht im Konzept eines Praktikumstags nur für Mädchen Vorteile. "Sie trauen sich mehr an die Entdeckung technischer Berufe heran, wenn die Mädchen unter sich sind", meinte er.

Zu den Teilnehmerinnen gehörten die beiden zwölfjährigen Freundinnen Mia Hoppe und Maya Sari. Beide gehen in die sechste Klasse des Gymnasiums in Elsenfeld. "Mein Vater arbeitet bei SMT, und ich wollte das Unternehmen kennenlernen", erklärte Mia ihre Motivation für die Teilnahme. Sie interessiere sich für technische Berufe und könnte sich auch verstellen, diese später auszuüben. "Ich finde sie interessant und cool." "Man kann hier neue Sachen erkunden und ausprobieren", schwärmte sie. Eigentlich habe sie bisher einen Beruf im medizinischen Bereich ergreifen wollen, Technik mache ihr aber auch Spaß.

Der Girls' Day sei hilfreich, da man so die Berufe besser nachvollziehen könne. Einig sind sich die beiden, dass das Bild typischer Frauen- oder Männerberufe überholt sei. "Jeder Beruf ist für jedes Geschlecht geeignet", ist Mia überzeugt. Zu den getrennten Aktionstagen für Jungen und Mädchen meinten beide, wenn Mädchen jünger sind, sei das Ausprobieren zusammen mit Jugendlichen des gleichen Geschlechts besser. "Man versteht sich einfach besser mit Mädchen."

Die zwölfjährige Jenna Reinhardt aus Kreuzwertheim geht in die siebte Klasse des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim. Sie nahm am Aktionstag teil, um auch einmal einen Männerberuf auszuprobieren. "Zu Hause helfe ich auch beim Renovieren." Ihr gefiel der Elektrobereich. Etwas Technisches könnte sie sich als Beruf vorstellen. "Ich finde schon, dass die technischen Berufe eher Männerberufe sind, Modedesign und Modeln eher Frauenberufe", meinte sie. Ein Praktikumstag nur mit Mädchen gefalle ihr.

In der Kita Faulbach

In der Kindertagesstätte Regenbogen Faulbach absolvierten die beiden elfjährigen Fünftklässler Levi Hasenkrug und Jona Zimmermann sowie der 14-jährige Achtklässler Gianluca Wolf den Boys' Day in den Berufen Erzieher und Kinderpfleger. Sie alle kommen aus Faulbach und gehen in die Realschule Miltenberg. Alle drei wollten mal sehen, wie es ist, mit Kindern zu arbeiten.

Es mache Spaß, sei aber auch etwas anstrengend, meinten die Teilnehmer. Jona könnte sich vorstellen, später Erzieher im Kindergarten zu werden, da er gerne etwas mit Kindern mache. Gianluca möchte eher in die Richtung IT Berufe gehen, Levi ins Handwerk. Vom Konzept des Boys' Day allgemein sind Levi und Jona nicht so überzeugt. "Es wäre besser, wenn Jungen oder Mädchen einen Tag Praktikum in dem Beruf machen können, der sie wirklich interessiert." Gianluca hingegen findet die Tage eine gute Idee, um auch Frauenberufe nachvollziehen zu können. Kitaleiterin Carmen Wolz findet gut, den Schülern einen Einblick geben zu können. "Auch, wenn die fünfte Klasse etwas früh dafür ist." Für sie ist das geschlechtsspezifische Berufsbild heute überholt. Einen Praktikumstag für alle unabhängig vom Geschlecht, fände sie besser.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Der Girls'- und Boys'-Day und der Alltag Die beiden Aktionstage Girls' und Boys' Day dienen dazu, dass Jungen und Mädchen motiviert werden, in Berufsbilder hineinzuschnuppern, in denen mehrheitlich das jeweils da andere Geschlecht arbeitet. In Kindertagesstätten arbeiten vor allem weibliche pädagogische Fachkräfte, so auch in der Kita Regenbogenland in Faulbach. Unter den aktuell 16 Fachkräften gibt es dort einen männlichen Erzieher. Kitaleiterin Carmen Wolz wünscht sich mehr männliche Fachkräfte in der Einrichtung. Für Kinder seien beide Geschlechter wichtig. Vor allem für männliche Vorschulkinder würden gerne mit männlichen Erziehern Aktivitäten machen. Die Einrichtung ermöglicht Interessenten unabhängig vom Geschlecht ein Praktikum. Die Firma SMT in Bestenheid bildet im technischen Bereich (Mechatroniker, Elektroniker für Anlagentechnik oder Kältetechnik und technischer Produktdesigner) aktuell sechs Azubis aus, alle sind männlich. Sieben weitere hatten im Februar ihren Abschluss erfolgreich abgelegt. Unter diesen war ein Mädchen, das Mechatronikerin wurde. Sie ist laut Ausbilder Matthias Weitz auch aktuell die einzige Frau in der Produktion. Außerdem hat man noch eine technische Produktdesignerin. Das Unternehmen freut sich über Bewerber jeden Geschlechts. (bdg)