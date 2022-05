Jugend der Stadtkapelle stellt sich neu auf

Freizeit: Gemeinsame Aktionen führen Freudenberger Kinder- und Jugendliche wieder zum Musizieren im Ensemble

Freudenberg 19.05.2022 - 10:54 Uhr 2 Min.

Die Jugend der Stadtkapelle Freudenberg probt zum ersten Mal gemeinsam mit Unterstützung des Jugendvorstands. Das Ensemble hat sich komplett neu gebildet.

Schon vor einiger Zeit waren die letzten Jungmusiker in die Kapelle der Erwachsenen übergetreten. So begann man ab Juli 2021 erfolgreich mit dem Aufbau einer komplett neuen Jugendkapelle. Grundlage dafür waren die Kooperationen des Vereins. »Wir bieten in Zusammenarbeit mit der Musikschule Freudenberg Instrumentalunterricht, den durchschnittlich sieben bis zehn Kinder nutzen. Außerdem kooperieren wir mit der Bläserklasse von Musikschule und Lindtalschule«, so Müssig.

Um die Kinder für die Kapelle zu begeistern, setzte man zuerst auf außermusikalische Aktivitäten. »Wir haben Kinder aus diesen beiden Gruppen zum Kennenlernen von uns, unseren Angeboten und dem Proberaum dorthin eingeladen«, berichtet Jugendvorsitzende Rebecca Schöll. Dabei standen auch Gemeinschaftsspiele auf dem Programm.

Damals seien zehn Kinder der ersten bis sechsten Klasse dabeigewesen. »Wir wollten zuerst das Gemeinschaftsgefühl fördern, damit die Kinder merken, wir sind gemeinsam eine coole Truppe, in der es Spaß macht«, erklärt Schöll. Zudem sollte durch die Aktivitäten Vertrauen der Kinder zu Betreuern und musikalischer Leitung wachsen. Im Oktober lud man den interessierten Nachwuchs zur Jugendgeneralversammlung mit Mittagessen ein. Bei einer anschließenden musikalischen Schnitzeljagd durch Freudenberg galt es, zahlreiche Aufgaben im Zusammenhang mit der Musik zu lösen. Außerdem gab es Rätsel und Aufgaben zu Musiktheorie, Noten und der Geschichte der Stadtkapelle.

Zu Weihnachten richtete der Verein eine kleine Fackelwanderung mit Feier im Freien aus. Wegen Corona spielte sich fast alles an der frischen Luft ab. »Wir merkten, dass die Kinder und wir als Team zusammenwachsen«, freut sich Schöll. Die Kinder fragten oft, wann die nächsten Treffen seien. »Auch die Gemeinschaft unter den Kindern wuchs«, erzählt sie.

Eigentlich wollte man bereits für einen Auftritt auf dem Aschaffenburger Weihnachtsmarkt proben. Der Auftritt dort habe seit 15 Jahren Tradition. Diese Pläne machte die Pandemie jedoch zunichte. Zu Beginn des aktuellen Jahres sei man zurückhaltend gewesen. Proben seien nur in kleinem Kreis möglich gewesen.

Die vielen Aktionen zur Teambildung haben sich ausgezahlt: Aktuell erklären 14 Kinder und Jugendliche, davon drei Mädchen, dass sie bei der Jugend der Stadtkapelle mitspielen wollen. Die erste Probe fand bereits statt.

Zu den neuen Musikern gehört auch Aaron, der seit rund fünf Jahren Trompete spielt. Der Schnuppertag habe ihn überzeugt, dass die Stadtkapelle das Richtige für ihn sei. Zusammen zu spielen, sei noch schöner als alleine. Neben der Musik habe ihm das gemeinsame Pizzaessen mit den Kennenlernspielen viel Spaß gemacht.

Der 13-jährige Tilo spielt seit viereinhalb Jahren Trompete. »Das habe ich mir von meinem Onkel Matthias Dick abgeschaut.« Tilo hat sich für die Jugend der Kapelle entschieden, weil ihm das Musizieren dort sehr viel Spaß macht und viele seiner Familienmitglieder in der Stadtkapelle spielen. Am meisten Spaß mache ihm, in der Gruppe Neues auszuprobieren. An den Aktionen gefiel ihm, dabei die anderen besser kennenzulernen.

Bei der ersten Probe lernten die jungen Musiker von Dirigentin Nancy Haberl, was die einzelnen Bewegungen der Dirigentin bedeuten. Auch die ersten Stücke wurden geprobt. »Ich bin überrascht, wie gut es schon beim ersten Zusammenspielen klappt«, lobte Haberl. Zufrieden mit den Kindern und Jugendlichen ist auch die 25-jährige Linda Jahn, die als Mitglied des Jugendvorstands die jungen Musiker musikalisch unterstützt. Auch bei den Erwachsenen spielt sie mit.

Kinder und Jugendliche, die bei der Jugend der Stadtkapelle mitspielen möchten, können jedes Mitglied der Stadtkapelle ansprechen.

(Anm. der Red.: Aaron und Tilo wollen nicht mit Nachnamen genannt werden.)

