Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jonas Hauer und Lucy Schmidt haben als Beste abgeschnitten

Werkrealschule Urphar-Lindelbach: Zwölf Abschluss-Schüler haben ihre Zeugnisse erhalten - Ausgezeichnete Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Wertheim 15.07.2022 - 15:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Den Abschluss in der Tasche: Schüler der Werkrealschule Urphar-Lindelbach mit kommissarischem Schulleiter Dieter Fauth (vorne rechts). Foto; Werkrealschule

Kommissarischer Schulleiter Dieter Fauth freute sich laut Mitteilung, dass auch Schüler, die die Abschlussprüfung nicht bestanden hatten, zur Feier gekommen waren. Auch sie seien in keiner Sackgasse. Dank der Kooperation von UrLi mit regionalen Betrieben in Industrie und Handwerk sei wohl auch für sie sogar eine Ausbildung möglich. Alle Abschluss-Schüler hätten persönlich beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zugleich stünde der Jahrgang gesellschaftlich vor großen Herausforderungen. Klimawandel, Völkerwanderung, Ressourcenmangel, Frieden und Krieg seien wohl Lebensthemen dieser Generation. Dieter Fauth würdigte auch das langjährige Wirken zweier Kolleginnen. Susanne Keupp legt nach Jahren ihr Amt als Mitarbeitende in der Schulleitung nieder.

Keupp verantwortete zentrale Aufgaben im operativen Bereich, wie Deputatsverteilung und Vertretungsplanung.

Weiterhin wechselt Schulsozialarbeiterin Elena Wenzel nach fünf Jahren in UrLi an die Grundschule Bestenheid. Grund ist eine stadtinterne Umstrukturierung. Fauth betonte, dass Wenzel UrLi auf sozial-emotionaler Ebene als Schulgemeinschaft stets Zusammenhalt verliehen habe und für viele einzelne Schüler eine unersetzliche Ansprechperson gewesen sei.

Gelobt und mit Kinogutscheinen bedacht wurden die Schülersprecher Sophia Grabowski und Max Schmidt. Fauth betonte, dass ihnen die Erfahrungen bei ihrem Einsatz für die Schule auch bei späterem zivilgesellschaftlichem Engagement nützlich sein werden. In ihrer anschließenden Rede dankten die beiden allen Lehrern für ihren Einsatz, so die Mitteilung der Schule.

Während der Feier gab es viel Unterhaltung. Zu sehen war etwa ein von der Klassenlehrerin erstelltes Video zu fünf Jahren UrLi der Klasse. Erinnert wurde dabei an diverse Projekte. Zu sehen gab es schließlich einen Fotostreifen zum Jahresprojekt der ganzen Schule zum Thema »Müll verdient Aufmerksamkeit« mit Impressionen vom Besuch der 7. Klasse im Müllheizkraftwerk Würzburg.

Klassenlehrerin Isabel Schreck überreichte schließlich mit den Zeugnissen ein Lehrerfreundebuch mit Steckbriefen aller Lehrer und die neue Schulzeitung für UrLi.

el