Jochen Wältz führt Wertheimer CDU-Stadtverband

Hauptversammlung: Neuer Vorsitzender setzt auf "maximale Transparenz", Teamarbeit und will die Aktivität vor Ort steigern

Wertheim 16.07.2021 - 17:30 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dauerbrenner-Themen: Der neue CDU-Vorsitzende Jochen Wältz zeigt einen Wahlkampfprospekt aus den 1970er Jahren. Tenor: Mit einer starken CDU-Gemeinderatsfraktion das "rote Rathaus" kontrollieren. Neuer Vorstand der Wertheimer CDU (von links): Jochen Müssig, Kreisvorsitzender Wolfgang Reinhart, Axel Wältz, Frank Kleinehagenbrock, Helmut Ballweg, Irina Nikolskij, Jochen Wältz, Felix Berberich, Renate Brügmann, Michael Althaus und Michael Bannwarth. Dank für geleistete Dienste: Kreisvorsitzender Wolfgang Reinhart überreicht eine Medaille an Michael Bannwarth.

Der Wertheimer CDU-Stadtverband steuert nach dem Katastrophenjahr 2019 mit verlorener Oberbürgermeisterwahl und herben Verlusten bei der Kommunalwahl wieder in ruhigere Fahrwasser: Die internen Querelen scheinen befriedet, mit teils neuer Vorstandsriege will man wieder in den Vorwärtsgang schalten, wurde auf der knapp zweistündigen Hauptversammlung am Donnerstagabend in der Main-Tauber-Halle deutlich. "Die meisten Feuer sind aus", sagte der scheidende Vorsitzende Michael Bannwarth in seiner Abschiedsrede. "Meine persönliche Vorgehensweise war, diese Feuer, die wir zu großen Teilen nicht selbst verschuldet haben, lieber ruhig ausgehen zu lassen, anstatt sie laut und aggressiv zu bekämpfen."

Schlachter ausgetreten

Die entstandene Unruhe war bei einer turbulenten Hauptversammlung im Januar 2020 vor allem Stefan Kempf und Thomas Wettengel angekreidet worden, die nach internen Differenzen im Vorfeld zur Kommunalwahl 2019 mit einer eigenen Liste an den Start gegangen und in den Rat eingezogen waren. Beide sind mittlerweile aus der Partei ausgetreten. Wie am Donnerstagabend am Rande bekannt wurde, hat auch Udo Schlachter den Christdemokraten in diesem Jahr den Rücken gekehrt: Der ehemalige Stadtverbandsvorsitzende und ehemalige Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion war 2019 nach einer später kritisierten Aufstellungsversammlung als Spitzenkandidat für den Gemeinderat an den Start gegangen und gehörte zu den heftigsten Kritikern von Kempf und Wettengel.

Bannwarth verzichtete auf Details zu diesen "unruhigen Zeiten" und rief dazu auf, nach vorne zu blicken. Er habe in seiner siebenjährigen Amtszeit "viele tolle und lehrreiche Gespräche" geführt. "Das zeigt mir, dass es sich trotz des oft zahlreichen Ärgers gelohnt hat, sich für die Mitglieder der CDU und für die Stadt Wertheim zu engagieren." Er rief dazu auf, am Ball zu bleiben, die CDU sei seines Erachtens nach auf einem guten Weg - wenn es gelinge, die Kräfte weiter zu bündeln. Die gute Situation in Wertheim von der leistungsstarken Industrie bis hin zu guter Bildung und Betreuung habe man der CDU zu verdanken. "Bei meinem Amtsantritt 2014 habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Stadtverband als Einheit zu präsentieren und als attraktiv erscheinen zu lassen. Wenn man diese Zeit reflektiert, ist mir das zum Teil gelungen", merkte Bannwarth selbstkritisch an - und bekam hinterher Dank und Respekt für sein Durchhaltevermögen auch in schwierigen Zeiten bekundet.

Stabilitätsanker sein

Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat seit 2019 seien bekannt, sagte Fraktionsvorsitzender Axel Wältz in seinem Bericht. "Wir wollen und werden gestärkt aus der Situation hervorgehen." Die CDU sei ein Stabilitätsanker im Gemeinderat. "Auch der Oberbürgermeister ist manchmal dankbar, dass es uns gibt." Man setze auf Zusammenarbeit, ziehe aber auch rote Linien, beispielsweise bei den Plänen, die städtische Hauptsatzung verändern zu wollen. Dieses Vorhaben des Oberbürgermeisters war vom Gemeinderat abgeblockt worden. An vielen Stellen habe man CDU-Positionen durchsetzen können. Die Werkrealschule in Urphar-Lindelbach bleibe erhalten, die Sporthalle am Gymnasium werde neu gebaut, während nebenan der Grundschulneubau für die Kernstadt entstehe. "Die Schulentwicklung trägt unsere Handschrift", sagte Wältz. "Wir konnten unsere Ziele zu 100 Prozent durchsetzen."

Man sei die Stadt der Industrie und des Mittelstandes. "Manch andere scheinen das ab und zu zu vergessen." Ziel der CDU sei, die Einwohnerzahl Wertheims wieder auf über 25.000 zu bringen. "Wir stehen zu den dezentralen Strukturen vor Ort und in den Ortschaften. Mit uns sind da keine Einsparungen zu machen." Für künftige Haushalte wolle man die Neuverschuldung begrenzen, gleichzeitig aber weiter elf bis 13 Millionen Euro jährlich investieren.

Stadtentwicklung nicht vergessen

Verwaltung und Gemeinderat dürften die Stadtentwicklung nicht aus den Augen verlieren, beispielsweise im Bahnhofsareal. Beim Thema Klimaschutz sei der Landkreis erheblich weiter, sagte Wältz, der Wertheim auch im Kreistag vertritt. Beim Ausbau erneuerbarer Energien nehme man Differenzen zwischen Stadtverwaltung und Stadtwerken Wertheim wahr. Der Breitbandausbau schreite voran. Wertheim sei mit dem Kloster Bronnbach und dem Berufliche Schulzentrum Investitionsschwerpunkt im Landkreis. "Auf uns kann man zählen - und muss auch in den nächsten Jahren mit uns rechnen", kündigte Wältz für die Fraktion an.

"Ich will, dass der Stadtverband aktiver wird als in der Vergangenheit", kündigte der später neu gewählte Vorsitzende Jochen Wältz in seiner Vorstellungsrede an. Man wolle mehr als nur Vorstandssitzungen machen. "Wir müssen zu den Menschen." Und das nicht nur in politischen Gremien, sondern auch bei Vereinen. Man wolle weniger als Partei, denn als Helfer wahrgenommen werden. "Denn dann ergeben sich die Kontakte von ganz allein." Sein Ziel sei maximale Transparenz. "Ich habe keine Angst vor der Öffentlichkeit."

Dauerbrenner-Themen

Im Gepäck hatte er Wahlkampfprospekte aus den 1960er und 1970er Jahren, "denn manche Themen ändern sich nie", führte er beispielsweise Schulbau oder Verkehrsprobleme an. Die 1970er Jahre hätten den Anfang einer sehr guten CDU-Ära dargestellt. Selbst sehe er sich als "Teamspieler" mit Schwerpunkten bei Analyse und Argumentation. Konkrete Ansagen wolle er aber noch nicht machen, sondern erst nach der Wahl im Vorstandsteam abstimmen.

Der im Mai zum Landtagsvizepräsidenten gewählte Kreisvorsitzende Wolfgang Reinhart gab einen Überblick über Landes- und Kreispolitik. Wichtige Projekte seien zum Beispiel die neuen Mainbrücken in Freudenberg und Wertheim. "Es war knapp", sagte er zu den Landtagsbeschlüssen in der letzten Sitzung der vergangenen Legislaturperiode. "Das war wichtig, sonst wäre uns die Sache wieder durch die Lappen gegangen." Reinhart gab auch einen Einblick in die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen: Bis 2040 in Baden-Württemberg klimaneutral zu werden, sei ein wahnsinnig ambitioniertes Ziel.

Die Kasse des Stadtverbands hat sich bis zum Jahresende 2020 auf knapp 800 Euro geleert, zeigte der Bericht von Schatzmeister Helmut Ballweg, der von den Kassenprüfern einwandfreie Buchführung bescheinigt bekam: Durch die Corona-Pandemie habe es kaum Einnahmen gegeben, aber laufende Kosten zu begleichen. Der Stadtverband selbst erhebt keine Mitgliedsbeiträge, sondern ist auf Spenden angewiesen. Genau dazu rief Michael Bannwarth auf: "Wir brauchen Geld und Kleinvieh macht auch Mist." Teuer sind vor allem Wahlkampfjahre, 2024 steht die nächste Kommunalwahl an. Bei der letzten, 2019, habe man etwa 22.000 Euro investiert, informierte Ballweg.

Matthias Schätte

Hintergrund: Neuer Vorstand der CDU Wertheim Der CDU-Stadtverband Wertheim hat einen neuen Vorsitzenden: Jochen Wältz (Bestenheid) führt künftig die Partei auf lokaler Ebene. Der Steuerberater und Diplom-Ökonom folgt damit auf den Wertheimer Architekten Michael Bannwarth, der nach siebenjähriger Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte. Wältz bekam von den anwesenden 30 Stimmberechtigten 28 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Seine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender setzt Frank Kleinehagenbrock (Urphar) fort. Ebenfalls zum Stellvertreter wurde Michael Althaus gewählt. Schriftführung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt Axel Wältz. Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat hatte sich nicht mehr um einen Stellvertreterposten beworben. Wieder gewählt wurde der seit 2004 amtierende Schatzmeister Helmut Ballweg (Dörlesberg). Michael Bannwarth setzt sein Engagement im Stadtverband als einer der sechs Beisitzer fort. Ebenfalls neu dabei sind Felix Berberich (Nassig), Bernd Geißler (Dörlesberg), Renate Brügmann (Lindelbach), Irina Nikolskij (Wartberg) und Jochen Müssig (Bestenheid). Während seiner langjährigen Tätigkeit als Dezernent im Landratsamt habe er sich mit politischen Ämtern bewusst zurückgehalten. Nun wolle er Jochen Wältz und sein Vorstandsteam unterstützen - besonders bei den Themen Klimaschutz und dem Gewinnen der Jugend, sagte er. (scm)