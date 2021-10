Jetzt brauchen Senegalesen eine Solaranlage

Soziales: 29-jährige Medizinerin aus Reicholzheim unterstützt seit Jahren Projekt in Afrika - Weitere Investitionen in das Bildungszentrum

Bildungszentrum Elena E.D.M. in M'Bour: All diese Kinder wollen lernen. Blick in das Bildungszentrum Elena E.D.M. in M`Bour, das der Verein Future EDM finanziert.

»In den letzten Jahren hat sich in M'Bour im Senegal einiges getan«, berichtet die Reicholzheimerin, die inzwischen an einem Hamburger Krankenhaus in der Psychiatrie arbeitet und gerade ihre Doktorarbeit abgeschlossen hat. »Mittelfristig planen wir, wieder in Richtung Süddeutschland zu gehen«, erklärt sie. Aktuell gehe es allerdings darum, ausreichend Hilfsgelder für ein neues Projekt vor Ort zu sammeln.

Bildungszentrum ausgebaut

»In den letzten Jahren haben wir uns verstärkt um den Ausbau unseres Bildungszentrums in M'Bour gekümmert«, berichtet sie. »Das Zentrum, das seit 2016 fast jeden Tag geöffnet hat, war bislang gemietet. Dank der Unterstützung der Dräger-Stiftung konnten wir Anfang des Jahres ein zentral gelegenes Gebäude erstehen, das trotz einiger notwendiger Sanierungsarbeiten von den Straßenkindern genutzt wird«, so die Vorsitzende der Future E.D.M, so der Name des Vereins, den Lewis und Mitstudenten in Lübeck gegründet haben.

Das Haus werde von dem senegalesischen Partnerverein Elena E.D.M. als Zentrale genutzt, berichtet sie. »Von dort aus wird unter anderem die Arbeit der Gesundheitsbotschafter/-innen (GB) im ganzen Land koordiniert.« Diese Leistung sei besonders in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig gewesen, denn das Land befinde sich in der zweiten Welle, und es fehle überall an Impfstoff. »Aus unserem engsten Aktivenkreis waren viele an Corona erkrankt mit teils sehr schweren Verläufen«, erinnert sie. Daneben würden die Räume sowohl von den Kindern genutzt, für die Schulpatenschaften übernommen wurden, als auch von Straßenkindern und Kindern aus benachteiligten Familien, die zuhause nicht die nötige Ruhe zum ungestörten Lernen finden. »Hier finden sie die notwendige Literatur, und einige Computer erleichtern die Internet-Recherche«, so Lewis.

Da das Objekt nicht mehr gemietet ist, lohne es sich endlich auch, über weitere Zukunftsinvestitionen, beispielsweise über eine nachhaltige und zuverlässige Stromversorgung nachzudenken. »Eine Photovoltaikanlage und notwendige Speicherbatterien könnten hier Abhilfe schaffen«, sagt die Medizinerin. Die Kosten dafür beziffert sie auf rund 10.000 Euro.

Spenden für bessere Energie

Bis 31. Oktober beteiligt sich Future E.D.M. mit seinem Projekt an der Beiersdorfer Initiative We Care For Africa und hofft, mit dieser Kampagne genügend Geld für die Solaranlage zusammen zu bekommen.

»Das Unternehmen hat in Aussicht gestellt, dass sie die Spenden, die bis Ende des Monats eingehen um einen Betrag aufgestockt werden. Dafür stehen vonseiten der Firma insgesamt 30.000 Euro zu Verfügung«, erklärt die Vorsitzende.

bInformationen: Im Internet unter https://www.betterplace.org/de/projects/99007

Hintergrund Hintergrund: Future EDM Der Verein Future EDM wurde 2014 von Studierenden der Universität Lübeck gegründet. Mit finanziellen Mitteln und organisatorischer sowie fachlicher Unterstützung setzt sich die Gruppierung für einen Zugang zu Bildung für benachteiligte Kinder im Senegal, vor allem in der Stadt M`Bour, ein. Den Kern des Vereins bilden drei Projekte: Zum einen die Vermittlung von Patenschaften für einen Schulabschluss. Zum anderen betreibt man vor Ort ein Bildungszentrum, in dem Kinder lernen, Internetzugang zu bekommen und ein weites Kursangebot nutzen können. Drittens werden vor Ort Gesundheitsbotschafter ausgebildet, die Informationen zu den Themenbereichen sexuelle Aufklärung, Hygiene und Gesundheitsprävention auch in entlegene Teile des Landes tragen. Zur Umsetzung dieser Projekte arbeitet Future EDM mit dem senegalesischen Partnerverein Elena EDM zusammen. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. Unter dem Motto "Zukunft durch Bildung" wird ein langfristiger Wandel angestrebt. (riff)