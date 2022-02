Jeden Stein einzeln modelliert

Hintergrund: Das Wertheimer Centhaus, bekannter als Brückentor

Der eindrucksvolle Bau war Sitz des Centgerichts und Gewahrsamsgefängnis. Erbaut 1621, musste er 1873 im Zuge eines Brückenneubaus über die Tauber weichen. Ein "pittoreskes Opfer" sei das reich verzierte Gebäude gewesen, so Kunstlehrer Andreas Jost. Diesen Stil finde man häufig bei profanen Bauten in Franken. Das Centgericht stand gegenüber der überdachten, hölzernen Tauberbrücke von 1784, direkt vor einem der damaligen Stadttore und war bekannter als Brückentor. Einen "festungsartigen Torcharakter" hatte laut Stadtarchivar Erich Langguth die Schaufront mit Elementen des italienischen Renaissancestils. Ein Vorschlag, das gesamte Gebäude zu erhalten und als Leichenhaus auf den Bergfriedhof zu stellen, wurde nicht verfolgt. Es wurde im Oktober 1873 auf Abbruch versteigert. "Der moderne Verkehr forderte wieder mal seine Opfer", so Langguth, der 1953 in einem Zeitungsartikel die "untergehende Wertheimer Denkmälerwelt" bedauerte.

Das kurz vor dem Abriss entstandene Foto zeigt die typischen Merkmale der Epoche: Säulen und Kapitelle, die an antike Tempel erinnern, große Gesimse und den charakteristischen mehrstufigen Giebel mit Voluten, das sind schneckenförmig gestaltete Steine. In der Mitte war eine hochgewölbte Tordurchfahrt, die weiter durch das Stadttor führte. Teile des Brückentors fanden Verwendung im Gebäude Mühlenstraße 55, das noch immer steht und als Mietshaus genutzt wird. Heute würde man sagen, das Baumaterial wurde im Zuge der Nachhaltigkeit recycelt. Die Toreinfahrt, Simse, Säulen und Kapitelle, Fenstereinrahmungen und Voluten sind dort wiederzufinden. Letztere allerdings nicht am Gebäude, sondern an dem Treppenweg daneben. (pefs)