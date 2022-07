Jeden Mittwoch echte Fritten

Olaf Bauer und Liana Heller betreiben den neuen Imbissstand am Mittwoch auf dem Wertheimer Martkplatz. Foto: Birger-Daniel Grein

Diese dürfe man keinesfalls mit Pommes verwechseln. »Pommes werden aus Kartoffeln am Stück geschnitten, Fritten hingegen werden aus pulverisierten Kartoffeln und Wasser mit Hilfe eines Zylinders in Form gepresst.« Anschließend frittiere man sie in einem speziellen Öl, das genau auf die Fritten abgestimmt ist, sodass sie nicht zu fettig werden. Außerdem gibt es klassische Imbissgerichte vom Grill. Wichtig ist dem Betreiber der regionale Einkauf bei Metzger, Bäcker und Getränkehersteller.

»Ich liebte die Fritten, die es bis 1993 an einem Stand am Würzburger Bahnhof gab«, blickt Beuer zurück. Schon seit Jahren habe er einen Imbiss eröffnen wollen und schwärmt weiter: »Nirgends kann man Leute so glücklich machen.« 2021 nahm er diesen Wunsch in Angriff und hat ihn realisiert.

Über »Biocowboy« Thomas Garros sei der Kontakt zu Wertheim und die Idee entstanden, dort auf dem Mittwochsmarkt auf dem Marktplatz dabei zu sein. »Wir sind in Wertheim gigantisch aufgenommen worden«, freuen sich die Betreiber. Eines ist ihm besonders wichtig: »Diese Originalfritten gibt es in sehr weitem Umkreis nur bei uns.« Der nächste Originalfrittenstand finde sich in Augsburg und noch weiter entfernt. Geöffnet hat »Grill Bill« in Wertheim jeden Mittwoch von 11 bis 19 Uhr.

