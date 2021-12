Trauer in Wertheim: Kurt Schuon mit 82 Jahren gestorben

Nachruf

Kurt Schuon. Archivfoto: N. Schmid

Und überall, wo er auftauchte, sorgte er mit seinem ansteckenden Humor für Stimmung. So wird er vielen in Erinnerung bleiben: Kurt Schuon ist am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben.

Kurt Schuon wurde am 13. April 1939 in Wertheim geboren. Sein Großvater ließ sich 1904 als Küfer hier nieder, und Schuon lernte in der dritten Generation dieses Handwerk. Bei der Bundeswehr entdeckte er als Küchenfeldmeister seine Liebe zur Gastronomie und machte sich selbstständig. Da seine Eltern gerade das Restaurant auf der Burg übernommen hatten, stieg er hier ins Bewirtungsgeschäft ein. Ab diesem Zeitpunkt gab es kaum einen Ort, an dem man sich nicht von Kurt Schuon und seiner Frau Marlene kulinarisch verwöhnen lassen konnte: unter anderem die Main-Tauber-Halle, das Krankenhaus, das Berufliche Schulzentrum - und natürlich das Bestenheider Freibad.

Zudem engagierte sich Schuon ehrenamtlich, wofür er 2016 die Ehrennadel des Landes Baden- Württemberg erhielt. Am längsten war er im SV Viktoria Mitglied. Denn hier trat er bereits am 1. April 1949 als Zehnjähriger in die Handballabteilung ein. Die Vereinsvorsitzende Ingrid Scheurich erinnert sich gut, wie sie ihm zum 80. Geburtstag die Urkunde für 70-jährige Mitgliedschaft überreichen durfte.

Auch für den Fasching schlug sein Herz. Mit seiner ganzen Familie - das Ehepaar Schuon hat drei Kinder - war er eine der Stützen der Wolfsschlucht Concordia. 1964 eingetreten, tanzte er zunächst in der Garde und wurde 1968 der Faschingsprinz »Kurt I. vom alten Schloss«. Beim Vereinsabend in der Bahnhofsgaststätte, die die Schuons damals betrieben, war die Erbsen- und Linsensuppe legendär, erinnert sich Oberwolf Michael Oetzel. Mehr als acht Jahre war Schuon Vergnügungswart und bewirtete die Fremdensitzung ehrenamtlich. Ab 2009 wurde er in der vereinseigenen Wolfshöhle zum Höhlenwirt. »Kurt Schuon war ein Mann, der enorm viel für die WCW geleistet hat«, so Oetzel.

Treuer Freund und Berater

Die Begegnung mit Menschen von außerhalb war ein weiteres wichtiges Anliegen Schuons. So war er 25 Jahre Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins. »Als solcher war er der Tourismus GmbH Wertheim ein langjähriger aktiver Ideengeber«, wie die Geschäftsführerin Christiane Förster betont. Man habe einen treuen Freund und Berater verloren. Besonders gerne bewirtete Schuon die Gäste des Paten-Schiffs Tender-Main, dessen Besatzung während der Wertheimer Messe traditionell bei ihm zu Hause wohnte. Auch die Patenstädte lagen dem Mitglied des Internationalen Partnerschaftsvereins (IPW) am Herzen. Bis auf die englische war er in jeder davon zu Gast gewesen. Und natürlich war sein Haus auch hier immer offen: »Wenn Ihr Hilfe braucht, wenn ihr ein Quartier für Gäste aus den Partnerstädten sucht, ruft mich an!«, habe er immer gesagt, erinnert sich Klaus von Lindern, Schriftführer des IPW.

