IT-Betreuerstelle soll bestehen bleiben

Medienzentrum: Kreiseigene Schulen profitieren von Millionen an Fördergeldern - Digitalisierung auch nach Corona

MAIN-TAUBER-KREIS 05.05.2022

Laptops aus dem Sofortausstattungsprogramm "Digital-Pakt Schule 2020" während ihrer Installation in der Comenius-Realschule Wertheim. Foto: Stadt Wertheim

Das bundesweite Förderprogramm zur Ausstattung von Schulen mit digitaler Technik sei vom Landkreis zu 100 Prozent abgerufen worden, lobte Schauder die Arbeit der Kreisverwaltung.

»Wir haben an Fördergeldern herausgeholt, was rauszuholen war«, sagte er. Die Stelle des Systembetreuers für die kreiseigenen Schulen am kreiseigenen Medienzentrum in Distelhausen soll bestehen bleiben, kündigte Schauder an.

Beträchtliche Summen

Und dabei geht es um beträchtliche Fördersummen, wie die für die Landkreisschulen verantwortliche Dezernentin Ursula Mühleck am Mittwoch im Ausschuss Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr erläuterte. Allein für das eigentliche Förderprogramm »Digitalpakt Schule«, das noch bis Ende 2024 läuft, flossen bis zum Haushaltsjahr 2021 rund 1,25 Millionen Euro an Fördergeldern.

Addiert man den Eigenanteil des Landkreises von rund 380.000 Euro dazu, dann hatten die landkreiseigenen Schulen rund 1,63 Millionen Euro für die Anschaffung von Laptops, stationären PCs, Beamer, aber auch für den Aufbau von Netzwerken und die Verbindung in die weltweiten Netze zur Verfügung.

Weitere 1,4 Millionen Euro

Bis zum Ende der Förderperiode sollen weitere 1,4 Millionen Euro in die Verbesserung der digitalen Infrastrukturen an den Schulen des Main-Tauber-Kreises fließen, kündigte Mühleck an. Rund 960.000 Euro davon als Fördermittel aus dem vom Bund und den Ländern beschlossenen »Digitalpakt Schule«.

Während der Corona-Pandemie gab es in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Förderprogramme. So wurden etwa Gelder bereitgestellt für die kurzfristige Ausstattung von Schülern, die über keine digitalen Endgeräte verfügten. Hier wurde der Landkreis mit weiteren rund 440.000 Euro gefördert, eigene Kosten entstanden keine. 1064 Tablets wurden davon gekauft. Die Ausstattung von Lehrern mit Leihgeräten und die Einstellung eines Fachinformatikers am Kreismedienzentrum für den Support der digitalen Endgeräte der sechs beruflichen Schulen waren weitere wichtige Entscheidungen, die durch Förderprogramme finanziert wurden und noch werden.

Hoher Betreuungsbedarf

Mühleck machte in ihrer Bilanz deutlich, dass der Betreuungsbedarf mit steigender Zahl der Geräte, aber auch wegen der gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz und den hohen Bedarf an Vernetzungen weiter zunehmen werde.

Die Förderung der bislang befristeten Stelle am Kreismedienzentrum laufe Ende dieses Jahres aus. Mühleck war sich mit einer Reihe von Kreisräten einig, dass für die Betreuung der digitalen Technik - auch unabhängig von einer etwaigen Landesförderung - eine Personallösung gefunden werden müsse.

Landrat Christoph Schauder war sich sicher, dass die Stelle eines Systembetreuers auf Dauer geschaffen werden müsse. Die Digitalisierung werde auch nach der Corona-Pandemie bleiben, so Schauder, und sei für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises und seiner Schulen ein wichtiger Baustein.

Freudenberges Bürgermeister Roger Henning (CDU) machte darauf aufmerksam, dass nach einer Nutzungsdauer von voraussichtlich fünf Jahren für die digitalen Geräte »hohe Kosten für die Erneuerung der Geräte auf den Landkreis zukommen werden«.

»Hoher Verwaltungsaufwand«

Die Schuldezernentin berichtete von einem »hohen Verwaltungsaufwand«, den der Digitalpakt Schule allein schon wegen der komplexen teilweise europaweiten Ausschreibungsverfahren mit sich gebracht habe. Zudem habe es lange Lieferfristen bei den Geräten gegeben. Was wiederum zu einer Verzögerung bei der Auszahlung der Fördergelder durch die Landesbank geführt habe. Nicht alle Gelder konnten so im ursprünglich geplanten Haushaltsjahr ausgegeben werden, berichtete sie.

GUNTER FRITSCH