Ist die Apokalypse so gut wie da?

Kabarett: Reiner Kröhnert mit Soloprogramm auf der Suche nach Rettung in der Aula Alte Steige in Wertheim

Politiker-Pose: Reiner Kröhnert auf der Bühne der Aula Alte Steige.

Ein Sessel, Baseball-Cap, Bierdeckel und eine Perücke reichten dem 64-Jährigen, um am Samstagabend in der Aula Alte Steige fast 20 verschiedene Persönlichkeiten auf der Bühne erscheinen zu lassen.

Zum dritten Mal in Wertheim

Kröhnert ist seit 1987 mit seinen Soloprogrammen deutschlandweit auf Tour. Zum dritten Mal trat er beim Kleinkunstverein Convenartis auf. Die beiden Vorsitzenden Bernadette Latka und Nadine Schmid freuten sich über fast 40 Besucher, von denen manche zum wiederholten Mal dabei waren und sich köstlich amüsierten.

Der »Erfinder der schwarzen Null« eröffnete den Reigen der mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Show und Wirtschaft, die sich an der »größten Rettung« beteiligen könnten.

Unschwer am imaginären Rollstuhl und natürlich am schwäbischen Dialekt zu erkennen fragt Wolfgang Schäuble: »Wo isch der Geischt?« Die Apokalypse sei so gut wie da. Sein Kommentar: »Warum isch alles so, wie's isch? Weil's so isch wie's isch«.

Unverkennbar auch Wilfried Kretschmann. Ihn ließ Kröhnert über die Schweden philosophieren, die schon immer Schwierigkeiten beim Abstand halten gehabt hätten. »Alter Schwede« sei ihm entfahren, als er als Jugendlicher ein schwedisches Schmuddelheft gesehen hätte. Friedrich Merz durfte mit gekonnter Körperhaltung seine »Jahrhundertidee«, den berühmten Bierdeckel mit dem dreistufigen Steuermodell, vorzeigen und rechnete die Zuschauer schwindlig. Nach rasend schnell vorgetragenen Quersummen, Multiplikationen und Additionen kam Neun heraus: die Kantenlänge eben des Bierdeckels.

Blicke in die Hölle

Mehrfach gab es einen Blick in die Hölle, in der der nuschelnde Erich Honecker und - vermeidbar - Adolf Hitler schmorten. Auch das »dauerfeixende Grinsemännchen« Armin Laschet erschien auf der Bühne.

Donald Trump mit seiner Kappe ließ sich über »Sleepy Joe« aus, und am Schluss durfte Angela Merkel mit Raute und Perücke nicht fehlen.

Robert Habeck, den er im Philosophengespräch mit Rüdiger Safranski gekonnt imitierte, beteuerte, durch die Politik komme er zu nichts mehr. Eigentlich möchte er nur den Müll kontemplativ trennen, denn Muße sei der kreative Antrieb. Hochgeistige Verstrickungen von Daniela Katzenberger und Boris Becker mit Moderator Michel Friedman und Safranski sorgten für viele Lacher und Szenenapplaus, obwohl die geistigen Höhenflüge der Moderatoren schwere Kost waren.

Gerhard Schröder ließ sich mit sonorer Stimme über die »echte Konifäre« Annalena Baerbock und den »Kobold-Abbau« aus. Und Kanzler Olaf Scholz sei ein »trantütiger Parteigenosse«. Warum die von Mario Basler betreute Rita Süßmuth der Lächerlichkeit preisgegeben wurde, erschloss sich nicht ganz. Basler musste Sozialstunden ableisten, weil er negativ über Trainer Jogi Löw gesprochen hatte. Merkel und Kohl mit »Du böser Fluch aus dem Osten« gab es nach viel Applaus als Zugabe.

Reiner Kröhnert verabschiedete sich nach fast zwei Stunden mit einem Zitat von Rita Süßmuth. Er müsse jetzt »einfach mal den Mund ausruhen.«

PETRA FOLGER-SCHWAB