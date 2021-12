Interessante Freizeitangebote auch in der kalten Jahreszeit

Zeitvertreib: Wertheimer Skaterpark mit Miniramp, Curb-Box, Pyramide, Curb-Bank und eine Bank-Spine - 10- bis 14-Jährige können sich drinnen und draußen beschäftigen

Der Skaterpark unter der Ordenwaldbrücke am Main bietet Spaß mit Skateboard, Inlineskates oder BMX Räder

Unter der Odenwaldbrücke beim Wohnmobilstellplatz befindet sich der Wertheimer Skaterpark. Die jetzige Skaterbahn gibt es seit 1998. Im Jahr 2000 wurde die Fläche noch mal erweitert. 2015 erfolgte eine Auffrischung der Elemente durch die Stadt Wertheim und 2018 eine weitere Erweiterung.

Der Park bietet unter anderem eine Miniramp, Curb-Box, Pyramide, Curb-Bank und eine Bank-Spine. Skater Wladimir Bauer erklärt, die Elemente sind sowohl für Skateboards als auch für BMX-Räder und Inlineskates geeignet. Wichtig sei, entsprechende Schutzausrüstung mit Helm und vorsichtig anzufangen. Auch der große Abenteuerspielplatz an der Leberklinge an der Tauber bietet für Kinder dieser Altersstufe noch interessante Spielmöglichkeiten. Er ist leicht zu finden, wenn man von der Main-Tauber-Halle aus dem Weg entlang der Tauber folgt. Ansprechend für ältere Kinder sind vor allem die Seilbahn, die Klettermöglichkeiten und der Bolzplatz. Dank der Spielgeräte für alle Altersklassen können auf dem Spielplatz jüngere und ältere Geschwister gemeinsam Spaß haben.

Basketball und Fußball

Zudem gibt es in der Kernstadt und in Wertheims Ortschaften viele weitere Spielplätze und Freizeitplätze. Unter anderem bietet das eingezäunte Mehrzweckspielfeld im Hof des Hauses der Jugend und Vereine (Jugendhaus Soundcafé) in der Luisenstraße 2 Basketballkorb und Fußballtore. Es ist von 14 bis 20 Uhr für Kinder, Jugendliche und Familien nutzbar. An Sonn- und Feiertagen ist die Nutzung jedoch untersagt.

Vormittags bleibt die Nutzung allerdings der Schule vorbehalten.

In der näheren Umgebung bietet der Bikepark des FC Hundheim Steinbach 1952 e.V. besonderen Fahrradspaß. Auf ihm befindeen sich ein asphaltierter Pumptrack und eine Dirtline. Diese sind für alle vom Anfänger bis zum Profi geeignet. Der Pumptrack ist eine Endlosschleife mit Steilkurven, Wellen und Sprüngen.

Dieser Rundkurs soll von den Radfahrern aktiv durch »pumpen« befahren werden, ohne dass diese dabei in die Pedale treten oder das Rad anschieben.

Gefahren werden kann er mit Fahrrad, Dirtbike, BMX, Mountainbike, Laufrad, Skateboard oder Inlineskates.

Die Dirtline besteht aus mehreren aneinander gereihten Sprunghügeln aus Erde. Diese dienen dazu, das Rad in die Luft zu befördern. Dabei können Heranwachsende und Jugendliche verschiedene Tricks üben.

Für alle Generationen

Der Bikepark ist laut Verein für alle Generationen von Kleinkind mit Laufrad bis zum Senior geeignet. Er befindet sich zwischen Steinbach und Hundheim direkt am Radweg Liebliches Taubertal - Der Sportive und ist von der Landstraße L 508 einzusehen. Direkt daneben befinden sich Sport- und Spielplatz.

Freunde von Tieren kommen beim Wildpark Schollbrunn und dem Rauchzoo Freudenberg auf ihre Kosten. Bei beiden ist der Eintritt frei. Der Wildpark Schollbrunn hat einen reichen Rotwildbestand. Auch Wildschweine können in den Gehegen aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Tiere dürfen mit Mais gefüttert werden, der vor Ort gekauft werden kann. Der Wildpark ist ganzjährig frei zugänglich.

Zoo wegen Pandemie zu

Im Zoo der Rauch-Möbelwerke oberhalb des Firmensitzes in Freudenberg können Tierfreunde Pampahasen, Kamele, Lamas, Berberaffen, Strauße, Emus, Hühner, Kängurus, Alpakas, Rehe und Damwild beobachten. Auf Informationstafeln finden Besucher viel Wissenswertes über die Tiere. Der Rauchzoo ist allerdings während der Corona-Alarmstufe geschlossen.

Hintergrund Im Überblick: Weitere Freizeitmöglichkeiten Auch drinnen gibt es unter den aktuellen Corona-Auflagen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Familien mit Kindern. Im Glasmuseum Wertheim gibt es verschiedene Quizangebote, um die Geschichte der Glasherstellung und Verarbeitung zu erleben. Außerdem sind dort viele Stationen, an denen auch ältere Kinder und Jugendliche ausprobieren, spielen und entdecken können. Zudem kann man zeitweise dem Glasbläser bei der Arbeit zu sehen oder selbst eine Kugel blasen. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Das Grafschaftsmuseum Wertheim bietet auch für Kinder interessante Einblicke. Unter anderem gibt es Mitmachstationen bei der Wasser- und Hochwasserausstellung. Diese wurden von Kindern der Forscherkids Wertheim entwickelt. Im Rahmen der Sonderausstellung "Scherenschnitte von Elisabeth Emmler" bis 16. Januar gibt es zudem die Möglichkeit, selbst Scherenschnitte zu fertigen. Diese werden dann zu einem großen Scherenschnitt vereint, der im Museum ausgestellt wird. Das Grafschaftsmuseum hat Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr, samstags von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Hallenbäder gibt es in Wertheim (neben dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in der Conrad-Wellin-Straße 6) und in Faulbach (Speckspitze 12a). Ein Ausflugtipp ist zudem das Toppels Haus auf dem Kopf am Almosenberg in Wertheim-Bettingen. (bdg)