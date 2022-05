Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Inspiration und Entspannung im Sommer

Freizeit: Kunstworkshops im Kloster Bronnbach

MAIN-TAUBER-KREIS 18.05.2022 - 16:14 Uhr < 1 Min.

Ein Kunstworkshop "Steinbildhauerei" findet von Montag, 4. Juli, bis Freitag, 8. Juli, im Kloster Bronnbach statt. Daneben gibt es den ganzen Sommer über noch viele weitere Kunstkurse. Foto: Gunter Schmidt

Der Workshop »Malerei: Form - Farbe - Flair« findet von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, statt. Am Wochenende darauf, Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, gibt es den Workshop »Komposition und Farbe - Pflanzenwelt«.

Weiter geht es dann im Juni: Von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, wird der Kunstworkshop »Papiercollage als Bildelement« angeboten. Dabei werden Bilder aus verschiedenen Papierarten gestaltet, wie Zeitschriften, Notenblätter oder auch Tapetenreste.

Buntes Leben

Von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, findet der Kunstworkshop »Das bunte Leben« statt. Den Kurs leitet Goswin von Mallinckrodt von der Burg Gamburg. Er bietet seit 2007 regelmäßig die Kurse der »Kunstschule Gamburg« nach dem Vorbild der populären britischen »Painting Holidays« an. Eine Anmeldung ist per E-Mail an mail@burg-gamburg.de oder unter Tel. 09348 605 möglich.

Im Juli sind im Kloster Bronnbach drei Kunstworkshops geplant: Von Montag, 4. Juli, bis Freitag, 8. Juli, »Steinbildhauerei«, von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, »Vom Blatt zum Buch - Grundlagen des handwerklichen Buchbindens« und von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 30. Juli, »Abenteuer Tiefdruck«.

Alle Informationen zu den Kursen sowie den Teilnahmegebühren unter https://www.kloster-bronnbach.de. Anmeldungen für die Kunstworkshops sind bei Gunter Schmidt per E-Mail an atelier@gunterschmidt.de oder unter Tel. 09341 79 61 möglich. Weitere Informationen zum aktuellen Führungs- und Veranstaltungsprogramm sind unter https://www.kloster-bronnbach.de verfügbar.

