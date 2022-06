Initiative zu Praktika für Schüler

Über die In­i­tia­ti­ve »Prak­ti­kums­wo­chen in Ba­den-Würt­tem­berg« ha­ben Schü­ler al­ler all­ge­mein­bil­den­den Schu­len die Ge­le­gen­heit, ein even­tu­ell durch die Co­ro­na-Pan­de­mie ent­gan­ge­nes Prak­ti­kum nach­zu­ho­len. Auf der Web­si­te www.prak­ti­kums­wo­che-bw.de bie­ten ak­tu­ell zahl­rei­che Aus­bil­dungs­be­trie­be der Wirt­schafts­re­gi­on Heil­b­ronn-Fran­ken at­trak­ti­ve Prak­ti­ka in un­ter­schied­lichs­ten Be­rufs­bran­chen an. Her­vor­ge­ru­fen wur­de die In­i­tia­ti­ve vom Wirt­schafts- und vom Kul­tus­mi­nis­te­ri­um zu­sam­men mit al­len Part­nern des Aus­bil­dungs­bünd­nis­ses Ba­den-Würt­tem­berg. Die Prak­ti­ka sind im Ju­li und in den Som­mer­fe­ri­en mög­lich. Die Re­gi­s­trie­rung ist frei­ge­schal­tet.