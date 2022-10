Infos zur Windkraft aus erster Hand eingeholt

Exkursion: Wertheimer sprechen in Obersulmer Windpark mit Betreiber, Forst, Schallexperten und Naturschützern

Wertheim 09.10.2022

Fachmann Christian Eulitz erklärt, wie sich der Schall der Windkraftanlagen ausbreitet und wie sich die Geräusche auf die Umgebung auswirken. Yassin Cherid vom Umweltschutzverband BUND erklärt, wie Naturschützer und Betreiber im Dialog Lösungen gefunden haben. Informationen vor Ort: Mehrere Fachleute erklären den Besuchern aus Wertheim (fast) alles rund um die Windkraftanlagen bei Obersulm. Imposante Höhe: Bis zum Maschinenhaus der Windkraftanlage sind es 164 Meter. Fragen und Antworten zum Windpark in Bretzfeld-Obersulm: Benjamin Friedle vom Betreiber (von links) und Christoph Ewen vom Forum Energiedialog (rechts) erklären ausführlich. Innenleben einer 250 Meter hohen Windkraftanlage: Benjamin Friedle erklärt die Technik des Bürgerwindparks. Fachmann Christian Eulitz erklärt, wie sich der Schall der Windkraftanlagen ausbreitet und wie sich die Geräusche auf die Umgebung auswirken. Die drei Anlagen bei Obersulm sind mit ihren 239 Metern Gesamthöhe derzeit die höchsten in Baden-Württemberg. Sie sind seit Februar 2022 in Betrieb.

Die Stadtverwaltung hatte eingeladen, um sich vor Ort einen Eindruck von ähnlichen Anlagen zu schaffen wie die, die rund um Wertheim entstehen könnten. Der Bürgerwindpark Bretzfeld-Obersulm liegt an der Grenze der Landkreise Heilbronn und Hohenlohe und besteht aus drei 239 Meter hohen Anlagen, die seit Februar 2022 Strom für etwa 9300 Durchschnittshaushalte liefern können. An den Anlagen sind sechs Bürgerenergie-Genossenschaften und ein Stadtwerk aus der Region sowie per Nachrangdarlehen 92 Bürger aus der Umgebung beteiligt. Sie befinden sich neben zwei bestehenden Anlagen eines anderen Windparks.

Keine Werbeveranstaltung

Ähnliche Modelle sind auch für Wertheim denkbar. Deshalb war am Samstag dieser Windpark Ziel der Bustour aus Nordbaden. Seit es um die Umrüstung des Höhefelder Windparks auf größere Anlagen Bedenken und Widerstand gibt, hat die Stadt das "Forum Energiedialog" an Bord geholt, um mit fachlicher Expertise die Debatte zu objektivieren. "Wir haben die Fahrt hierher nicht gemacht, um Sie grün zu machen", wird Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez später sagen. Jeder solle hier seine Fragen und Befürchtungen äußern, dazu sei der Besuch da. Alle Mitfahrer seien dadurch Multiplikatoren.

Auf der gut eineinhalbstündigen Fahrt gibt Christoph Ewen vom Forum Energiedialog zunächst einen Crashkurs in Sachen Windkraft - und enttarnt verbreitete Mythen: So stehen die Anlagen nicht nur still, weil sie Wartung brauchen, sondern beispielsweise auch, um Auflagen zum Fledermaus- und Vogelschutz sowie Lärmschutz und Schattenwurf einzuhalten oder weil es eine Überproduktion an Strom gibt. Das sei aber vor allem in Norddeutschland der Fall, weil noch die Leitungen fehlen, um ihn in den Süden zu transportieren, wo er verbraucht wird. In Süddeutschland ist die Situation anders: "Hier wird jede Anlage, die sich dreht, dankbar von der Industrie angenommen. Wenn hier Anlagen stehen, dann aus anderen Gründen", sagt Ewen.

Doppelter Wind, achtfacher Ertrag

"Windräder sind nicht dafür gebaut, dass sie sich das ganze Jahr drehen." Aber dann, wenn viel Wind weht. "Bei doppelter Windgeschwindigkeit holen sie die achtfache Energie raus." Gerade im Winter wehe viel Wind und man produziere so viel Strom, dass sich der Bau rentiere. Banken machten ohnehin Auflagen an Betreiber, die Windeffizienz vorher zu messen, bevor ein Kredit bewilligt werde. So würden betriebswirtschaftlich unsinnige Anlagen verhindert. Und laut einer Studie liefere eine Anlage in fünf bis sieben Monaten die Energie, die für ihre Produktion aufgewendet werden musste.

Ewen malt nicht rosarot: Die Energiewende sei ein Experiment, und zwar ein teures. "Alle Zeichen zeigen, dass es funktionieren könnte. Vor Jahren hätte man gesagt, dass das mit 50 Prozent fluktuierender Energie unmöglich ist." Fachleute gingen davon aus, dass auch noch größere Mengen an regenerativem Strom eingespeist werden könnten, wenn entsprechende Hochspannungsleitungen, Speicher und Lastmanagement vorhanden seien.

Die werden ohnehin nötig: Durch den Ausbau von Elektromobilität und Wärmepumpen-Heizungen wird von einem Anstieg des Energiebedarfs um 50 Prozent ausgegangen. Dafür wären gar nicht mehr als die derzeit vorhandenen 30.000 Windkraftanlagen nötig, die allerdings oft Leistungen von gerade einmal einem Megawatt haben. Neue haben bis zu sechs Megawatt. Mit moderneren Anlagen könne man den Energiebedarf decken, ohne dass Deutschland "mit Anlagen vollgepflastert" werde. Bis 2040 sollen noch weit größere Mengen an Ökostrom im Netz sein.

Wenig Proteste

Die kommunalpolitische Herangehensweise vor Ort schildert Tilman Schmidt, bis Mai 2021 Bürgermeister in Obersulm. Gegen das Projekt habe es vergleichsweise wenig Widerstand gegeben, erklärt er. Einwendungen seien von Menschen gekommen, die weder örtlich noch persönlich vom Bau betroffen waren. Nachdem die Anlagen gebaut worden seien, habe es keine Proteste gegeben. "Relativ hilfreich für uns war von Anfang an, dass es Visualisierungen gab", sagt Schmidt. Wichtig sei ihm auch ein Windkraftprojektierer aus der Region gewesen.

Klaus Ulrich ist zuständiger Förster in dem Areal, das zu Forst BW gehört und ganz in der Nähe einen Forststützpunkt hat. Bei der Geräuschentwicklung spiele die Wetterlage eine Rolle. "Bei feuchtem Wetter hört man sie mehr als bei trockenem." Doch die nebenan verlaufende Bundesstraße sei um eine Zehnerpotenz lauter. "Vor allem im Herbst und Winter, wenn das Laub runter ist." Ulrich spricht auch über den Wegebau, die erfolgten Ausgleichsmaßnahmen und die Auswirkungen auf das Wild, das sich an die Anlagen gewöhnt habe.

Großer Preisanstieg

3,2 Hektar hat man für den Aufbau der Anlagen abholzen müssen, 1,6 davon werden wieder aufgeforstet. Doch die breiten, geschotterten Wege müssen bleiben. Für die Wartung und auch den späteren Abbau der Anlagen, wenn ihre Lebensdauer endet, erklärt Benjamin Friedle als Betreiber des Bürgerwindparks.

Alle Erwartungen hätten sich bisher erfüllt, zumal man zu Preisen von 2020 gebaut habe und nun von den hohen Strompreisen profitiere. 21 Millionen Euro sind für den Bau des Windparks nötig gewesen, mittlerweile wären es durch die Inflation wohl an die 30, schätzt Friedle. Das Interesse der Bürger, sich mit 5000 bis 25.000 Euro bei einer Verzinsung von 3,5 Prozent zu beteiligen, sei groß gewesen: "Nach eineinhalb Tagen waren alle Anteile gezeichnet."

24 Meter Durchmesser, 2,60 Meter tief, 800 Kubikmeter Beton: Diese Zahlen beschreiben das Fundament eines Windrads. Die komplette Anlage wiegt 4400 Tonnen, nach dem Ende der Lebenszeit muss auch der kleineste Krümel wieder aus dem Wald verschwunden sein.

Prototyp schützt Vögel

Für einen möglichst guten Arten- und Naturschutz hat das "Dialogforum Energiewende und Naturschutz" gesorgt, ein Verein der Umweltverbände Nabu und BUND, der die Anlagen nicht bei Artenschutzbelangen verhindern, aber möglichst gute Kompromisse aushandeln will. Yassin Cherid stellt vor, was der Verein erreicht hat, bis er seinen Einspruch gegen das Projekt zurückgezogen hat: So hat der Betreiber 80 statt der in der Genehmigung geforderten 15 Nistkästen für Vögel, Mäuse und Fledermäuse aufgehängt, außerdem Tümpel für die Gelbbauchunke geschaffen.

600.000 bis 700.000 Euro hat das gekostet, sagt Betreiber Friedle. Über drei Vegetationsperioden habe man für den Artenschutz kartiert, Mitte 2018 insgesamt 135 Ordner Genehmigungsunterlagen bei den beiden zuständigen Landratsämtern eingereicht, ehe im Januar 2020 die Genehmigung kam.

Besonders stolz ist Friedle auf eine Prototypanlage namens "Bird Vision", die über ein Kamerasystem anfliegende Greifvögel wie den Rotmilan erkennt. Die Rotoren werden dann in 25 Sekunden bis zum Stillstand gebremst, indem die Flügel aus dem Wind gedreht werden. Das System soll künftig auch anderen Betreibern angeboten werden. Für die Fledermäuse werden die Anlagen zeitweise abgeschaltet. Und für den Immissionsschutz eines zwei Kilometer entfernten Pflegeheims zeitweise in der Leistung gedrosselt.

In Sachen Lärm stößt der Vortrag von Christian Eulitz auf viel Interesse: Der Ingenieur ist Akustik-Gutacher, misst Schall und Infraschall und hat für das Umweltbundesamt mehr als 1300 Studien zum Thema Infraschall ausgewertet. Sein Schluss: Für eine Schädigung der Gesundheit gebe es keine Belege. Während man die Anlagen in unmittelbarer Nähe kaum hört, ist die Geräuschkulisse anderswo von Windrichtung und Standort abhängig. Die Grenzwerte nachts liegen zwischen 35 und 45 Dezibel, abhängig davon, ob es sich um ein reines Wohngebiet oder ein Mischgebiet handelt.

Thema Infraschall

Der messbare Infraschall direkt an einer Anlage liege bei 70 Dezibel, bei einer Autofahrt dagegen bei 100, erklärt er. "Nicht alles, was ich messen kann, ist unmittelbar gesundheitsschädlich", erklärt der Fachmann. Und: Die hörbaren Geräusche durch den Flügelschlag einer Einzelanlage können als unangenehmer empfunden werden als bei einem ganzen Windpark, bei dem eher ein Rauschen zu vernehmen ist, das mit zunehmender Entfernung niederfrequenter wird. "Die Anlagen sind hörbar. Aber viele Geräuschquellen haben ähnliche Dimensionen", fasst es Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zusammen.

Die Rückmeldungen der Mitgereisten zur Exkursion fallen am Ende positiv aus. "Meine Befürchtungen sind eher verringert als bestärkt worden", sagt beispielsweise Felix Berberich aus dem Nassiger Ortschaftsrat. Aus Sonderriet sind unter anderem Klaus Kempf und Martin Kempf als "interessierte Bürger" mit dabei: Mit den Projekten an der Mülldeponie und im Schenkenwald wären gleich zwei Projekte in der Nähe des Ortes. Da gebe es zu denken, wenn Kembachs Ortsvorsteherin Tanja Bolg erkläre, dass man die etwa 1000 Meter entfernten Anlagen von Höhefeld auch in Kembach auf dem Balkon noch gut vernehmen könne. "Und die Anlagen an der Deponie wären auch gerade mal 1000 Meter von uns weg", sagt Klaus Kempf.

Stadtrat Thomas Wettengel hat eine pragmatische Antwort, als er auf das Für und Wider der Windkraft angesprochen wird: "Irgendwo muss der Strom ja herkommen. Sicher ist: Das wird noch heiße Diskussionen geben, bis es so weit ist."

Matthias Schätte

Hintergrund: Windparkprojekte rund um Wertheim Auf Wertheimer Gemarkung gibt es aktuell einen Windpark mit 14 Anlagen bei Höhefeld. Auf Gemeindegebiet sind derzeit Flächen bei Dertingen und Höhefeld als Konzentrationszonen für Windkraft ausgewiesen - etwa 1,1 Prozent der Gesamtfläche des Stadtgebiets. Für folgende Projekte gibt es erste Überlegungen oder Planungen, genehmigt ist allerdings noch keines: Höhefeld: Seit Mitte 2021 gibt es Pläne, die 14 mittlerweile mehr als 20 Jahre alten Anlagen bei Höhefeld durch vier bis sechs größere und effizientere Windkraftanlagen zu ersetzen. Bei diesem sogenannten Repowering sollen die neuen Anlagen zwischen 160 und 170 Meter hoch werden und mit dem Rotor mit 150 bis 170 Meter Durchmesser auf eine Gesamthöhe von 250 Metern kommen. In den umliegenden Ortschaften gibt es Bedenken gegen die neuen Anlagen. Die Stadt hat in der Folge eine "Strategiegruppe Windkraft" gegründet, die nach Aussage von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez "dieses Projekt von Seiten der Stadt kritisch begleitet, hinterfragt und vor allem die Information und Transparenz in unserer Bürgerschaft sicherstellt". Dertingen: Nordöstlich der Ortschaft, nahe der Grenze zu Bayern befindet sich eine weitere Vorrangfläche für Windkraft. Vor sechs Jahren waren Pläne einer Firma für einen Windpark an dieser Stelle an Naturschutzauflagen gescheitert. Die Vorschriften sind mittlerweile abgeändert. Grundstücks-Eigentümer haben sich auf einen möglichen Betreiber der Anlagen geeinigt, an dem auch die Stadtwerke Wertheim beteiligt ist. In Rede stehen drei bis fünf Anlagen mit einer Höhe von bis zu 250 Metern. Schenkenwald: Erbprinz Ludwig zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg plant mit einem Geschäftspartner im Schenkenwald auf eigenen und städtischen Grundstücken einen Windpark mit sechs Anlagen mit einer Größe von bis zu 250 Metern. Das Investitionsvolumen liegt bei etwa 40 Millionen Euro, Bürger und die Stadtwerke sollen sich an dem Vorhaben beteiligen können. Reinhardshof: Zwischen dem Reinhardshof und Grünenwört befindet sich ein 1992 aufgelassenes ehemaliges Munitionsdepot der US-Streitkräfte, das im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist. Dort könnte man sich eine Windkraft-Nutzung vorstellen, heißt es von der Behörde gegenüber der Stadt. Die Pläne sind nicht gänzlich neu: Schon 2014 hatten Bima-Vertreter im Gespräch mit unserer Redaktion eine Windkraftnutzung für das Konversionsgebiet ins Spiel gebracht, waren aber bei der Stadt abgeblitzt. Mülldeponie Heegwald: Ein Ochsenfurter Projektierer will an der Mülldeponie zwischen Sonderriet und Dörlesberg bis zu neun Windkraftanlagen als Bürgerwindpark errichten und insgesamt um die 35 Millionen Euro investieren. Er argumentiert, dass an diesem Standort für die Errichtung weniger Wald gerodet weren müsse als anderswo. In den umliegenden Ortschaften stößt das Vorhaben auf Skepsis. (scm)