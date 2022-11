Ines Procter wirbelt mit Staubwedel

Kabarett: Stand-up-Comedy-Queen mit aktuellem Programm »So ein draag« im Höhefelder Bürgerhaus

Wertheim 21.11.2022 - 16:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wie ein Wirbelwind: Ines Procter mit Staubwedel und ihrem aktuellen Programm "So ein draag" in Höhefeld. Foto: Günter Herberich

Christian Stemmler, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft und Mitorganisator des »Dorfkabarett«,wie er es bezeichnet, zeigte sich sichtlich stolz über die Resonanz. »Das hat fast schon Tradition, dass wir einmal jährlich einen Kabarettabend organisieren, den Leuten gefällt's, wir haben guten Zuspruch auch aus den umliegenden Ortschaften«.

Und schon kam vom Hintereingang Ines Procter als närrische Putzfrau ins Bürgerhaus. Seit Jahren bringt die Kabarettistin bei »Fastnacht in Franken« ihre Fans zum Dauerlachen. Natürlich war dies auch in Höhefeld so. Wenn Ines Procter loslegt, wird viel Staub aufgewirbelt und zu Beginn erst mal mit dem langen Staubwedel die noch vorhandene oder rasierte Haarpracht von einigen Männern »gepinselt«.

Natürlich beschäftigte sie sich als Putzfrau mit dem Thema Reinigung. »Wenn ich mir die letzten zwei Jahre so ansehe, ist Sauberkeit nicht nachhaltig. Da ist manchmal der optische Wert besser, wenn man die Fenster wegen der Nachbarschaft nicht putzt«, war ihr Tipp hierzu. »Manchmal sind es halt die dreckigen Fenster, die das Leben schöner machen oder die Staubflusen, die in der Sonne glitzern«, ergänzt sie.

Für die dauergestresste Mutter und missverstandene Ehefrau war die Corona-Pandemie mit der vielen Zeit zu Hause in der Tat nicht einfach. Da lebte sie immer am Limit. Einer der Gründe dafür waren die »Jugend, die ja so anstrengend und viel zu anständig« ist. So kam es zum Rundumschlag gegen »Helikopter-Eltern« sowie die »Generation Z«. Zum Glück haben Procter und die Frauen stets genügend Humor, um so die täglichen Hürden zu umschiffen. »Ich war als Mutter immer gern peinlich, und das war auch gut so«.

Diverse Gesangseinlagen

Mit Gesangseinlagen bereicherte sie den lustigen Abend. Da wird schon mal aus Klaus Lages »1000 mal berührt«, schnell »1000 Aperol«. Frei nach dem Motto »Und wenn auch der letzte Strohhalm, an den wir uns klammern, in einem Gin Tonic steckt«. Der wird ihr später, allerdings ohne Tonic auf der Bühne serviert.

So richtig privat wird es bei ihr nach der Pause, als sie ihren blauen Gitzerfummel gegen eine schwarze Lederhose und Jackett eintauscht. Es geht am Limit weiter. »Seit ich eine Tochter in der Pubertät habe, weiß ich, warum manche Tierarten ihre Jungen fressen!« Weiter geht's mit den -zig Diäten, die sie schon hinter sich hat. »Aber die Pfunde finden mich immer wieder.« Wie die Faust aufs Auge passte dazu ihr Song »Im Kühlschrank ist noch das Licht an«.

Logisch bei ihr auch die Tatsache, dass Hunde und Männer -zig Ähnlichkeiten haben. »Kurze knappe Kommandos und viel Lob funktionieren immer«, verrät sie. Über den »Männerschnupfen« und eine Hommage auf ihren Barkeeper bog sie dann auf die Zielgerade in Höhefeld ein.

Nach zweieinhalb Stunden war auch definitiv genug bespaßt und geputzt. »Humor ist der Inbegriff des Lebens, egal in welcher Lebenslage« war ihr Tipp für den Nachhauseweg.

Dazu gab es noch passend dazu Frank Sinatras »My Way«. Christine Englert brachte es als Höhefelderin auf den Punkt. »Es war ein toller Abend für alle, die das hier miterleben konnten, dabei wurde viel gelacht«.

GÜNTER HERBERICH