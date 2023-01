In Wertheim wird in diesem Jahr viel geboten

Kultur: Ein Blick auf Höhepunkte und Ungewöhnliches 2023 - Musik, Ausstellungen, Kino und mehr

Wertheim 08.01.2023

»Faszination Flechtwerk - von Hutzelreuse, Hut und Kötze« heißt die neue Sonderausstellung im Grafschaftsmuseum. Ursula Wehner hier mit einer Hutzelreuse inmitten der Ausstellungsgegenstände. Foto: Petra Folger-Schwab Ölbild von Kurt Nietzer. Archivfoto: Petra Folger-Schwab Der Kunstverein Convenartis präsentiert am 28. Januar die Blues-Nasen. Foto: Blues-Nasen

Endlich wieder ein gutes Angebot machen und volle Häuser haben, endlich wieder vor Publikum auftreten, endlich wieder ausgehen und am kulturellen Leben teilnehmen - das ist der Tenor bei allen Beteiligten nach der langen Durststrecke durch die Corona-Pandemie.

MUSIKSCHULE: Als Geheimtipp gelten laut Musikschulleiter Stefan Blido inzwischen die Vorbereitungskonzerte zum Wettbewerb "Jugend musiziert", die am 13. und 14. Januar im Barocksaal der Wertheimer Hofhaltung stattfinden. 31 Schülerinnen und Schüler nehmen 2023 am Wettbewerb teil.

Die New Ears Wind Band um den Komponisten Hubert Hoche und Musiklehrer Michael Geiger sind am 12. Februar mit einem 2019 begonnenen, ungewöhnlichen Projekt zu moderner Blasmusik in der Stiftskirche zu sehen und zu hören. Blasmusik auf neuen Wegen.

CONVENARTIS: Der Kunstverein bietet in seinem Keller und an anderen Spielorten ein gewohnt abwechslungsreiches Programm. Walter Hörnig, der Programmchef des Vereins, freut sich besonders auf die vierköpfige Band Blues-Nasen, die am 28. Januar mit ihrem souligen Sänger Larry Doc Watkins einen "absolut groovigen" Gitarrenblues bietet, der auch für Freunde der Rockmusik geeignet sei.

Die eigene Theatertruppe Gewölbe-Gaukler bringt mit "Die Spielverderber oder das Erbe der Narren" eine komische Tragödie von Michael Ende auf die Kellerbühne (21./22./28./29. April). Humor und Tiefgang rund um eine Testamentseröffnung sind garantiert.

Spitzenkabarettisten wie Philipp Weber (13. Mai) und Martin Zingsheim (10. Juni) geben sich die Ehre, und im zweiten Halbjahr stehen mit Urban Priol (15. September in Reicholzheim) und Bodo Bach (4. November im Kloster Bronnbach) zwei ganz besondere Künstler im Programm.

Aufhorchen lässt das Engagement von Fola Dada, die 2022 den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Vokal National gewonnen hat. Die Stuttgarter Professorin für Jazzgesang tritt mit verschiedenen Ensembles auf. Am 12. November kommt sie mit der Bigband Würzburg! in die Aula Alte Steige. Ein Muss für alle Jazzfreunde.

GRAFSCHAFTSMUSEUM: "Faszination Flechtwerk - von Hutzelreuse, Hut und Kötze" heißt die neue Sonderausstellung, für die Ursula Wehner als Kuratorin verantwortlich zeichnet. Der umfangreiche Bestand habe sie fasziniert, so die Volkskundlerin, die sich auf viele Besucher aller Altersgruppen und auf Familien freut. Vieles sei, von Kunststoffen verdrängt, aus dem täglichen Leben verschwunden und werde jetzt in der Ausstellung wieder gezeigt. So beispielsweise der Teppichklopfer, die Dörre, der Schinker und der Saukorb. Natürlich gibt es Erklärungen, um herauszufinden, was wofür verwendet wurde.

Die Hutzel- oder Schnitzreuse wurde in der Speisekammer aufgehängt. Nüsse oder getrocknetes Obst bekam Luft darin und war sicher vor Mäusen. Dass Schnitze kleine Stückchen sind und Hutzeln getrocknete Schnitze - wer den Dialekt noch beherrscht, versteht das. Wertigkeit und Nachhaltigkeit natürlichen Materials seien heute wieder gefragt, erklärt Wehner. Da steht man staunend vor der auf dem Rücken getragenen Schmuggler-Kötze aus Grünenwört von 1799. Ging es damit über den Main nach Faulbach? Mehrere Hundert Exponate werden ab 17. Juni ausgestellt.

KULTURKREIS: Der Gartensaal des Hofgartenschlösschens wird wieder zum Konzertsaal für die Meisterkonzerte. Am 5. März spielt das junge, mehrfach ausgezeichnete Trio Arinto mit Julia Puls (Klarinette), Joel Blido (Violoncello) und Viktor Soos (Klavier) Kammermusik.

Einen ganz besonderen Konzertgenuss erwartet Stefan Blido vom international auftretenden Duo Friederike Starkloff (Violine) und Endri Nini (Klavier), das am 24. September nach Wertheim kommt.

Auf ein Wiedersehen und -hören mit Fedra Blido und Carsten Klomp am 19. November können sich alle Fans des Wertheimer Klavierduos freuen.

SCHLÖSSCHEN IM HOFGARTEN: Eine vielversprechende Sonderausstellung bereitet Museumsleiterin Stefanie Arz im Hofgartenschlösschen vor. Ab 30. Juli werden unter dem Titel "Leben in Farbklängen, Schwarz und Weiß" Ölmalerei von Kurt Nietzer und Linolschnitte von Jutta Habedanck zu sehen sein. Das Künstlerehepaar, beide Absolventen der Frankfurter Städelschule, lebt und arbeitet in Kreuzwertheim. Nietzer malt abstrakt in satten, klaren Farben mit einer aufwendigen Technik, teils sehr großformatig. Habedanck sucht ihre Motive meist mit dem Skizzenblock in der Natur.

Am 3. August und am 7. November wird Jutta Habedanck, die auch Schriftstellerin ist, aus ihren beiden jüngsten Büchern lesen, einer reizvollen Kombination aus Texten, Gedichten, Haikus, Kalligrafie und Bildern.

STADTBÜCHEREI: Leiterin Katja Schmitz empfiehlt die "Nacht der Bibliotheken", an der ihr Haus erstmalig am 17. März teilnimmt. Unter dem Titel "Grenzenloses Spielen - Gaming ohne Grenzen" wird es ab 18 Uhr ein Angebot für Familien und alle, die gerne spielen, geben. Von Brett- und Kartenspielen über Miniroboter, VR-Brille bis zu Konsolenspielen steht alles zum Ausprobieren und Aufbauen zur Verfügung. Auch neue Spiele werden vorgeführt und entsprechend dem Voting der Besucher angeschafft.

ARCHIVVERBUND BRONNBACH: Das ist neu: Leiterin Monika Schaupp lädt am 22. März zu einem Workshop mit gemütlichem Beisammensein ein. Da geht es um fotografische Schätze, nämlich die Glasplatten des Fotoarchivs Wehnert. Die Teilnehmer können mitmachen beim Identifizieren von bisher noch unbekannten Örtlichkeiten und Personen.

Und noch etwas Ungewöhnliches verdient Aufmerksamkeit: Am 24. Mai heißt es "Höfisches Spiel oder tödlicher Ernst?". An den Vortrag über das Fechten im Spätmittelalter schließt sich ein Workshop mit einem Fechtmeister "Einführung in das Fechten mit dem Langen Schwert" an.

STIFTSKIRCHE: Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl arbeitet bereits an Georg Friedrich Händels "Brockes-Passion" für Solisten, Chor und Orchester, die am 2. April aufgeführt wird.

Die beliebte "Orgelmusik zur Marktzeit" samstags um 11 Uhr startet wieder am 15. April. Ganz besonders wird sicher der letzte Termin am 7. Oktober sein: Carsten Wiedemann-Hohl und Carsten Klomp werden Musik für Blechbläserensemble und Orgel aufführen.

Nach dem großen Zuspruch 2022 wird es am 27. Oktober erneut eine "Lange Nacht" geben.

KLOSTER BRONNBACH: Kulturamtsleiter Frank Mittnacht setzt auf Bewährtes. Sein Highlight im vergangenen Jahr war der Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende mit insgesamt rund 3000 Besuchern, wie er auf Nachfrage betont. Der Verkehr sei teilweise zusammengebrochen, weshalb 2023 ein Pendelbus zwischen Tauberbischofsheim und Wertheim verkehren werde. Das stehe schon jetzt fest.

Auch das Lichterfest wird es am 30. Juni wieder geben. Das Kloster in den schönsten Farben, 2000 Lichter, Big-Band-Sound und Kulinarik laden bei guter Witterung ein.

Das Sonnenuntergangkonzert mit dem Geigenduo The Twiolins am 7. Mai ist etwas ganz Besonders. Das Mannheimer Geschwisterpaar zeigt, was Vivaldis Vier Jahreszeiten und Tangos von Astor Piazzolla gemeinsam haben. Auch ihr Mitmach-Konzert für Kinder am 9. Juli sticht aus dem Programm heraus. "Hurra, wir spielen ein Konzert" heißt es da mit Igel und Eichhörnchen.

Im Innenhof des Kreuzgangs gastiert am 25. Mai erstmalig das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Stefan Halder. Da darf man sich auf Musik von Klassik bis Moderne im besonderen Ambiente freuen.

Ein Vortrag von Kunsthistoriker Jörg Paczkowski dürfte auf großes Interesse stoßen. Er referiert im Rahmen der Bronnbacher Gespräche am 13. Juni über "Die Künstlerfamilie Moosbrugger - Stuckateure, Maler, Architekten und ein Museum. Vom Bregenzer Wald nach Wertheim und zurück". Ein Spross der Familie, Baumeister August Moosbrugger (1802 bis 1858), zeichnet als Großherzoglicher Bauinspektor verantwortlich für die Wertheimer Kirche Sankt Venantius, die Kirchen in Bettingen, Werbach und Uissigheim sowie das Wertheimer Amtsgericht und das Rathaus in Urphar.

BURG WERTHEIM: Burgmanager Christian Schlager spricht beim Blick auf das Programm von "großstädtischem Terrain". Dass er Bestsellerautor Wladimir Kaminer zu einer Lesung seines 2022 erschienenen Buches "Wie sage ich es meiner Mutter" ausgerechnet am Muttertag (14. Mai) engagieren konnte, macht ihn sichtlich stolz.

Das Mozartfest Würzburg gastiert am 17. Juni mit "Salaputia Brass". Das Ensemble habe schon an anderen Außenspielorten eingeschlagen, weiß Schlager. Präsentiert wird mit "Brasserie Française" ein musikalisches Mehr-Gänge-Menü mit Klangköstlichkeiten aus der französischen Ideenküche.

Zu den persönlichen Highlights des Burgmanagers zählt das Konzert im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit dem Klezmer-Trio Kroke aus Krakau (1. Juli), das für Leidenschaft und Spielfreude steht.

Auch Kabarettist und Musiker Willy Astor (15. Juli) sowie Liedermacher Werner Schmidbauer (22. Juli) wollen das Publikum begeistern.

Cineasten dürfen sich freuen auf das Burgfilmfest vom 11. bis 23. August. Gebucht ist bereits die beliebte Stummfilm-Live-Performance mit Ralph Turnheim am letzten Abend. Er vertont dieses Mal die legendäre Tarzan-Saga aus dem Jahr 1918.

