In Wertheim sollen Bahnschranken und Abwasserrohre bald sprechen können

Smart City

Wertheim 21.07.2022 - 20:59 Uhr 4 Min.

Warteschlange in der Lindenstraße wegen geschlossener Bahnschranken. Rein technisch ließe sich das mit der geschickten Platzierung von Sensoren vermeiden, ist Jochen May überzeugt. Die City smarter machen: Für LoRaWAN-Sensoren gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Einige werden von den Stadtwerken schon genutzt, andere getestet. Herr der Daten: Jochen May ist bei den Stadtwerken Wertheim verantwortlich für das Projekt LoRaWAN.

Der schwarze Knubbel auf dem Parkplatz ist klein und unauffällig. Und doch macht er Wertheim ein ganzes Stück schlauer. Denn die Stadtwerke experimentieren mit batteriebetriebenen Sensoren an verschiedenen Standorten wie den E-Auto-Ladesäulen am Packhof oder gegenüber des Bahnhofs. Die Sensoren zeigen an, ob der Parkplatz gerade belegt ist oder nicht.

Alle Messwerte landen auf Servern der Stadtwerke, die die Daten auswerten: Wie lange ist welche Station belegt? Welche wird am häufigsten genutzt. »Wir wollen, dass man auf unserer Homepage sehen kann, ob die Station gerade frei ist«, sagt Jochen May. Er ist der Verantwortliche der Stadtwerke, um die Stadt mit Sensoren auszurüsten. Und das geht über die Messung der Parkplatzbelegung weit hinaus.

»LoRaWAN ist das Stichwort«, sagt May. »Big Data« und »Internet der Dinge« klingen nach Zukunftsmusik und Kühlschränken, die selbst die Milch nachbestellen. Doch die Stadtwerke haben damit Nützlicheres vor: Daten aus der Stadt und den Ortschaften sammeln, um mit diesem Wissen das Leben leichter, effizienter und nachhaltiger zu machen. LoRaWAN (siehe Stichwort) ist die Bezeichnung für ein Netzwerk, das verschiedenste Sensoren miteinander verbindet. Insgesamt 39 Stück für verschiedenste Zwecke hat May auf seiner Liste. »Der Standard ist lizenzfrei, kostenlos, man muss keine Gebühren bezahlen«, zählt er die Vorteile auf. Weil der Standard quelloffen ist, kann er von Jedermann weiterentwickelt werden. Auch die verwendete Technik ist vergleichsweise kostengünstig. »Es gibt Sendeanlagen, die fangen bei 50 Euro an und es geht hoch bis zu 1000 Euro pro Stück. Kommt ganz auf die Anforderungen an.«

Dieser Sensor erfasst die Nutzung der E-Auto-Ladesäulen der Stadtwerke.

Im Moment haben die Stadtwerke vier Parksensoren verbaut, zwei Pegelsensoren und einige Fernwärmezähler. »Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren und Einstellungen vorzunehmen, wie man das am besten handhabt«, sagt May. So sei die Zahl der Zähler erweiterbar. »Wenn man später nicht mehr drei, sondern 50 Zähler hat, dann möchte ich das gern automatisiert haben«, sagt der Gruppenleiter für die Steuerungstechnik der Stadtwerke. »Der Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, liest zum Beispiel bei Dieburg so schon 4000 Wasseruhren aus.«

Um die Daten zu empfangen, ist vergleichsweise wenig Technik nötig: »Wir haben eine Sendeanlage auf dem Wartberg und eine auf dem Hochbehälter an der Alten Vockenroter Steige. Mit diesen beiden Anlagen können wir die ganze Wertheimer Kernstadt, den Großteil des Hofgartens, 80 Prozent von Kreuzwertheim und fast den ganzen Wartberg abdecken. Und Abdecken heißt: Bis in den Keller rein«, schildert May. »Mittelfristig planen wir, Wertheim mit Ortschaften fläc

Schlicht, aber effektiv: Dieser unscheinbare Kasten misst die Pegelstände an der Mündung der Tauber in den Main.

hendeckend mit LoRaWAN abzudecken.«

Wasserzähler, Fernwärmezähler, Wasserschächte, Pegelstände. All das ließe sich aus der Ferne auslesen. Und würde auch den Stadtwerken viel Arbeit sparen. Über die Verwendung der Daten für eigene Zwecke gäbe es auch Messwerte, die für andere Institutionen interessant sind: Andernach in Rheinland-Pfalz misst mit Sensoren die Bodenfeuchte - und schickt den Bauhof gezielt zum Blumengießen los. Münster überwacht so seine Fernwärmeschächte, Paderborn managt die Parkplatzbelegung. Andere Städte messen die Länge der Schlange am Wertstoffhof. Heidelberg hat seine Glascontainer mit »Ich-bin-voll«-Meldern ausgestattet, andere Kommunen behalten den Füllstand einzelner Papierkörbe im Auge, zum Beispiel Herrenberg.

Laut einem Fachportal ist man dort sogar noch einen Schritt weitergegangen: Durch die Messung von Bluetooth- und Mobilfunksignalen kann ein Sensor feststellen, ob gerade besonders viele Menschen in einem bestimmten Bereich sind oder waren - und zielgerichtet die Stadtreinigung losschicken.

»Die Idee ist: Wir stellen diese Infos Dritten zur Verfügung«, sagt deshalb auch Jochen May. »Wir planen Gespräche mit der Stadt, Stadtentwicklungsgesellschaft, Eigenbetrieb Abwasser und anderen und möchten das als Dienstleistung anbieten. Die Möglichkeiten sind da mannigfaltig.« Klar ist aber auch: »Im ersten Schritt kostet das zunächst mal Geld.«

Empfänger: In diesem weißen Kasten laufen die Daten der einzelnen Sensoren zusammen. Für die Kernstadt und Wartberg und Reinhardshof reichen zwei solcher Boxen, sagt Jochen May.

Die Stadtwerke sind noch relativ neu in diesem Gebiet aktiv. Ende 2021 hat alles angefangen mit einem Testaufbau am Wartberg. »Wir werden in den nächsten Wochen weitere fünf Stück installieren, über das Netzgebiet verteilt. Und testen dann die Netzabdeckung«, erklärt May. Aufkleber auf den Geräten sollen erkennbar machen, wozu sie dienen. Denn ansonsten sind die Sensoren total unauffällig: Der Pegelsensor an der Odenwaldbrücke hat gerade die Größe einer Kabeldose für Stromleitungen.

»Wir wollen mittelfristig alle unsere Fernwärmezähler über LoRaWAN auslesen«, blickt May in die Zukunft. Das eigene Netz zu überwachen, bringe viele Vorteile: Wenn man weiß, wie viel Wasser wohin fließt, fallen Rohrbrüche früher auf und können leichter geortet werden. Reizvoll dürfte die Technik auch für das große Abwassernetz unter Wertheim sein. »So ein Sensor kostet zwischen 100 und 500 Euro. Das refinanziert sich schnell, wenn nicht jeden Tag ein Mitarbeiter zum Nachschauen hinfahren muss. Und wenn man keine zwei Kilometer Kabel dafür verbuddeln muss.« Denn Kontrollschächte oder Sammelbecken finden sich häufig an Stellen, wo es sonst keine Infrastruktur gibt.

Die Daten zum Tauberpegel bequem auf dem Bildschirm.

»Vieles ist möglich. Die Frage ist, was man noch lokal umsetzen kann«, sagt May. »Es gibt eine Vision für 2025, wo dieses Thema ganz groß drin ist«, sagt auch Stadtwerke-Sprecherin Corinna Kruck. »Wir versuchen unsere Dienstleistungsbereiche auszubauen, und das ist ein Teil davon.« Dass die Stadtwerke damit nicht im luftleeren Raum agieren, zeigt sich auch in politischen Gremien: In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte die SPD einen Antrag zur »Planung einer digitalen Verkehrslenkung in der Innenstadt« eingereicht - insbesondere, um Wartezeiten wegen der geschlossenen Bahnschranken an der Tauberbrücke zu vermeiden. Dabei wurde auch das LoRaWAN-Projekt der Stadtwerke angesprochen - beispielsweise, um bei geschlossenen Schranken den Verkehr umzuleiten und die jeweiligen Ampelschaltungen anzupassen.

»Auf der Odenwaldbrücke schon zu sehen, ob die Schranke zu ist?«, fragt May. »Technisch ist das auf jeden Fall machbar.« Pfiffige Lösungen ließen sich wohl finden, um damit Abhilfe bei einem jahrzehntealten Dauerärgernis zu schaffen. »Smart City, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.«

Matthias Schätte

Stichwort: LoRaWAN LoRaWAN steht für Long-Range Wide Area Network und bezeichnet ein Funknetzwerk mit großer Reichweite und niedrigem Energieverbrauch sowie eine standardisierte Kommunikation seiner Komponenten untereinander. In dieses Netzwerk können verschiedenste Sensoren - sogenannte Nodes - eingebunden werden, die ihre Messwerte drahtlos an ein sogenanntes Gateway übertragen. Je nach Bebauung sind Reichweiten zwischen zwei und 40 Kilometern möglich. Die jeweiligen Sensoren können beispielsweise das Raumklima, also Temperatur, Luftfeuchte oder CO-2-Anteil messen, aber auch Durchflussmengen, Stromverbräuche, Feuchte oder Lichtstärke. Die Sensoren kosten zwischen 300 und 500 Euro und sind batteriebetrieben. Etliche Hersteller geben Laufzeiten von bis zu zehn Jahren an. Dies ist allerdings stark abhängig von der Häufigkeit der Datenübertragung, der übertragenen Datenmenge und der Entfernung zum Gateway. Viele Sensoren senden in Zeitintervallen zwischen 15 Minuten und 24 Stunden. Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise eine Regulierung des Straßenverkehrs mittels besserer Ampelphasen oder "smartes Parken" durch Parkplatzüberwachung: Der Verband der Automobilindustrie hat in einer Studie herausgefunden, dass in Deutschland Autofahrer jährlich 560 Millionen Minuten mit der Parkplatzsuche verbringen - das macht ein Fünftel bis ein Drittel des Gesamtverkehrs aus. Weitere denkbare Szenarien sind eine Regelung der Straßenbeleuchtung, die Überwachung von Abfallbehältern oder der Luftqualität. (scm)