In Wertheim herrscht Einigkeit

Haushalt: Stellungnahmen aus den einzelnen Fraktionen - Gremium verabschiedet Zahlenwerk einstimmig

Wertheim 20.12.2022 - 15:27 Uhr 2 Min.

Einigkeit im Wertheimer Gemeinderat: Alle fünf Redner der Gemeinderatsfraktionen stimmen am Montag dem Haushalt für 2023, den Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez Ende Oktober in das Gremium eingebracht hatte, zu. Symbol-Foto: Jens Kalaene/dpa

»Wertheim zukunftsfähig machen« laute das Motto seiner Fraktion, erklärte deren Sprecher Axel Wältz, und diese Politik spiegle sich im Haushalt wider. In den vergangenen Jahren habe man die Stadt konsequent von 14 Millionen im Jahr 2011 auf 4,2 Millionen Euro im Haushalt 2022 entschuldet. »Das schafft Handlungsspielräume, für die vor uns liegenden Herausforderungen«, sagte er. Auch mit beschränkten Finanzmitteln gelte es, alles dafür zu tun, dass in Wertheim arbeiten, wohnen, einkaufen und Freizeitgestaltung für alle Bürger möglich bleibe, forderte er. Alle Belange sieht der Fraktionssprecher im Haushalt 2023 im Rahmen des finanziell Möglichen berücksichtigt. Die aktuelle Legislaturperiode sie wie keine andere zuvor von krisenhaften Situationen geprägt, meinte Patrick Schönig (SPD). Gemeinsam mit der Verwaltung habe man das Schiff Wertheim in den vergangenen drei Jahren »durchaus zufriedenstellend durch die raue See« gesteuert.

Gemeinsam sei allen Fraktionen das Bestreben, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders lobte er den konstruktiven Umgang miteinander im Gremium. »Auf diesem Kurs sollten wir bleiben«, meinte er. Trotzdem warteten besonders in den Bereichen Mobilität, Teilhabe und »Leuchttürme« wie Schönig es nannte, noch eine ganze Reihe von Aufgaben auf das Gremium und die Stadtverwaltung.

Rechtzeitig angefangen

Dass der Gemeinderat »verlässlich bleibt und langfristig denkt«, sei eine berechtigte Erwartung der Bürger, meinte Songrit Breuninger, Sprecherin der FBW. Weil die sehr prekäre Situation direkt und indirekt Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt hat, habe der Gemeinderat bereits bei einer Frühjahrsklausur wichtige Dinge auf den Weg gebracht, lobte sie die frühzeitige Beteiligung des Gremiums. Trotzdem hatten die Freien Bürger noch einige Forderungen, wie beispielsweise eine Aufstiegshilfe auf die Burg oder die Gründung einer Bürgerstiftung, die im kommenden Jahr angegangen werden sollten.

Gegen Steuererhöhungen

Stefan Kempf, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste (BLW), der auch für den Vertreter der FDP sprach, meinte, dass sich die Stadt aufgrund der Krise dringend auf die Pflichtaufgaben konzentrieren und Extrawünsche hintanstellen müsse. Deshalb forderte er die Verwaltung zu einer »Geldpolitik mit Fingerspitzengefühl, Maß und Mitte« auf. Wobei er verdeutlichte, dass eine Erhöhung der Gewerbe- oder Grundsteuer der falsche Schritt wäre.

Zudem müsse durch vermehrte Digitalisierung und Effizienzsteigerungen versucht werden, den ständig steigenden Personalkosten in der Verwaltung entgegenzuwirken, forderte Kempf. Seiner Verantwortung für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe aller Familien komme der Gemeinderat auch im kommenden Jahr nach, meinte Richard Diehm für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Er freute sich, dass einige Vorschläge der »Achterrats« und der Jugendkonferenz bereits in den Haushalt aufgenommen wurden. Zudem forderte er die Fortführung der Fachstelle für pädagogische Beratung, die Schaffung zusätzlicher Schulsozialarbeiterstellen, den Ausbau der Glasfasernetze in Wertheim sowie die konsequente Verfolgung des Ziels zur Erreichung der Klimaneutralität der Stadt. Ausdrücklich begrüßte er die Einrichtung eines Klimaschutz- und Energiemanagements in der Verwaltung.

Der Rathauschef lobte die Fraktionen für ihre »sehr profunden und tiefgängigen Wortbeiträge«, die einerseits in ihrer Unterschiedlichkeit die Heterogenität im Gremium zum Ausdruck brächten. Andererseits verständen es die Gruppierungen in der täglichen Arbeit im Gemeinderat, zu einer guten Zusammenarbeit zu verbinden.

PETER RIFFENACH