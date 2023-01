In Wertheim gibt es kaum Abnehmer für Mehrweggeschirr

Umwelt: Seit 1. Januar gilt eine neue Verordnung für die Gastronomie -Noch keine Kontrollen des Landratsamts

Wertheim 13.01.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Mehrweggeschirr wie hier im Kaffee Raum sind in Wertheim so absolut kein Renner. Viele haben es gar nicht erst, die Kunden wollen es aber auch gar nicht so gern. Foto: Michael Geringhoff

Die Hoga ist die »Leitmesse« auch der Wertheimer Gastronomen. Mag sein, dass dort Impulse für ein gemeinsames Wertheimer Mehrwegsystem gesetzt werden.

Überschaubare Resonanz

Sicher ist da allerdings nichts, denn eigentlich kommt es auf die Kundschaft an, und der ist »Mehrweg« offenbar ziemlich schnuppe. Beleg dafür soll hier zunächst einmal der L´Osteria-Konzern sein - eine seiner Filialen liegt am Almosenberg. L´Osteria betreibt in Sachen Mehrweg verschiedene Versuchsrestaurants, auch dort ist die Kundenresonanz laut der L´Osteria-Pressestelle absolut überschaubar. In den Testfilialen, wo Tausende von Mahlzeiten verkauft werden, gebe es »im Schnitt eine Anfrage pro Woche«.

Direkt in Wertheim ist der Gastronom Stefan Kempf derzeit einziger Anbieter eines Mehrwegsystems. Im »Kaffee Raum« gibt es bereits seit 2019 die Pfandbecher des Düsseldorfer Recup-Konkurrenten Cupvor Cup.

Selten eigene Tassen

Gut sichtbar stehen die mitten auf dem Tresen. Die Kundenakzeptanz sei ebenfalls »sehr überschaubar, aber nicht ganz Null«. »Mindestens 90 Prozent der Kunden wollen Einweg, wie sie es kennen«, sagt Kempf. Wer die Sache ein bisschen bemänteln wolle, der verzichte beim Coffee-To-Go vielleicht noch auf den Plastikdeckel. Die Zahl derer, die sogar die eigene Tasse mitbrächten, liege im My-Bereich.

Die dürftige Resonanz sei sicher zum Teil auch darin begründet, dass er der Einzige mit einem Mehrwegsystem sei, sagt Kempf. »Wenn die Leute hier ihren Kaffee kaufen, dann können sie den Becher nicht bequem irgendwo am anderen Ende des Marktplatzes wieder abgeben, sondern nur hier bei mir«.

Im Vergleich: Mülltonnen für den Einwegbecher stehen überall. Insgesamt sei »kein Zug drauf«, meint Kempf. Mehrweg werde weder von den Kunden gewünscht, noch von den Behörden überprüft. Beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis liest sich das so: »Derzeit liegen uns noch keine Hinweise vor, in welcher Intensität Kontrollen der Mehrwegpflicht in der Gastronomie ab dem 1. Januar durchgeführt werden müssen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass zu gegebener Zeit zumindest stichprobenartige Kontrollen vorgenommen werden«, so teilt es eine Sprecherin auf Nachfrage unseres Medienhauses mit. Sehr beredt dazu fällt auch die Stellungnahme des Bestenheider Edelgastronomen Otto Hoh aus: »Da wir nur sehr wenige Essen To-Go haben und wir noch nie Kunststoffbehälter hatten (nur Zellulose), führen wir auch kein Mehrwegsystem ein. Das wird von den Kunden auch so akzeptiert. Gelegentlich bringen die Gäste ihre eigenen Behälter mit«. Der Wertheimer Mehrwegvorreiter Kempf betont einen weiteren Aspekt, der klar macht, worin Kritik und Verweigerung seiner Kollegen begründet sind: »Der Gesetzgeber hat mal wieder nicht zu Ende gedacht«, ist er überzeugt.

Eingebautes Schlupfloch

Die Verordnung richte sich an Gastronomie-Unternehmen mit mindestens 80 Quadratmetern und mindestens fünf Mitarbeitern. Das sei das eingebaute Schlupfloch für die wahren Müllverursacher. Kempf meint damit Dönerbuden, Bratwurststände und Co., die auch künftig weitermachen dürften wie gewohnt.

McDonalds am Almosenberg teilte uns mit, dass man derzeit Mehrwegverpackungen für Eis und Getränke habe, die von den Kunden rege nachgefragt würden. Man warte sogar auf Nachschub bei den Gebinden.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Innenstadtmanager Stefan Schlager fordert strenge gesetzliche Vorgaben Wertheims Innenstadtmanager Christian Schlager spricht in der Diskussion vom Kaffeebecher als dem »Lendenschurz des guten Gewissens«. Man dürfe den Becher nur stellvertretend für drängende Müllberge sehen. Auch er sieht eine klare Notwendigkeit für ein schnelles Mehrwegsystem. Die Freiwilligkeit der Gastronomie; sich darauf einzulassen; liegt nach Schlagers Einschätzung dabei deutlich höher als die der Kundschaft. Es habe durchaus intensive Gespräch mit und innerhalb der Wertheimer Gastronomieszene gegeben. »Wir haben da auf Stefan Kempfs durchaus durchwachsenen Erfahrungen hin zurückgerudert«, sagt Schlager. Solange der Kunde die Wahl habe, werde er sich mehrheitlich immer wieder für den Einwegbecher oder die Einwegschale entscheiden. »Wir sind da alle durchaus auch etwas träge, es braucht den Anschub strengerer gesetzlicher Vorgaben«, sagt Schlager. Wichtig sei dabei das flächendeckende und einheitliche System, das es dem Kunden leicht mache, die To-Go-Verpackung an vielen Orten in der Stadt unkompliziert zurückzugeben. Auch Schlager sieht die klassische Imbissbude als problematischen Müllverursacher. »Beim Wertheimer Streetfoodfestival verwenden wir schon jetzt kein Plastikbesteck mehr und setzen verstärkt auf Kompostierbarkeit der Verpackungen«, betont er. (Ge)