Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

In Werbach bleibt Straßenbeleuchtung zwischen 0.30 und 4.30 Uhr aus

Bei Ernte und Ertrag sind Geschwindigkeit und größte Flexibilität gefragt

Eine Straßenlaterne leuchtet in den Wallanlagen.

So forderte es der Werbacher Rat Michael Zwingmann am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses bei der Korrektur der partiellen Abschaltung der Straßenbeleuchtung.

Werbach hatte sich als eine der ersten Gemeinde im Main-Tauber-Kreis entschieden, die Straßenbeleuchtung zu reduzieren, um, wie gefordert, Energie einzusparen. »Licht aus« war für die Zeit zwischen 23 und 6 Uhr beschlossen worden. Das hatte dem Gremium allerdings auch Kritik bei den Bürgern eingebracht. Man sei da vielleicht »etwas über Ziel hinausgeschossen«, wie auch Zwingmann es inzwischen sieht.

Der nun am Dienstag gefasste Korrekturbeschluss sieht vor, dass die Straßenbeleuchtung künftig nur noch zwischen 0.30 und 4.30 Uhr abgeschaltet wird. In Werbach und den Teilorten gibt es rund 600 Straßenlaternen - die Hälfte ist bereits auf die sparsamere LED-Technik umgerüstet. Die nun beschlossene teilweise Nachtabschaltung wird nach vorläufigen Berechnungen der Verwaltung immer noch 8000 bis 10.000 Euro an Energiekosten einsparen. 2021 hatte die Gemeinde dem Energieversorger allein für die Stromrechnung aus der Straßenbeleuchtung 40.000 Euro überwiesen. »Nur Geld«, aber doch viel davon.

Zwingmann lenkte nun den Blick entschieden auf das dahinterstehende CO2. Da sei noch mehr Sparpotenzial drin, und da liege viel Verantwortung im Thema. Man müsse dringend auch im Kleinen anfangen, damit es im Großen noch etwas werden könne, sagte er und forderte, weitere Sparpotenziale zu suchen. Eine Kilowattstunde steht im aktuellen deutschlandweiten Energiemix für einen CO2-Ausstoß von 475 Gramm. Die nun geltende partielle Abschaltung in Werbach bedeutet demnach einen CO2-Vorteil von rund zwölf Tonnen.

Ge