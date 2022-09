Stadtwerke-Chef über Trinkwasser-Projekte für Freudenberg bis 2028

Not­fall­was­ser­ver­sor­gung zwi­schen Wert­heim und Kreuz­wert­heim

Freudenberg 28.09.2022 - 13:25 Uhr 2 Min.

Aktuell läuft der Bau des Dükers unter dem Main nach Kreuzwertheim für die Notwasserversorgung auf Hochtouren. Er soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Foto: Birger-Daniel Grein

Aktuell wird eine Notfallwasserversorgung aufgebaut, die beim Ausfall der Brunnen im Aalbachtal bei Dertingen die Versorgung sicherstellen soll. Der Aufbau eines solchen zweiten Standbeins werde vom Regierungspräsidium Stuttgart sowie des Landratsamts Main-Tauber-Kreis gefordert. Im Moment erfolge der Bau des Dükers durch den Main nach Kreuzwertheim. Dieser wird vom Parkplatz am Schlösschen Hofgarten zur Kreuzwertheimer Bahnhofstraße führen und unter anderem die Wasserleitungen enthalten. Der Bau soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 2023 erfolge dann die für die Maßnahme nötige Aufrüstung des Pumpwerks auf Wertheimer Seite sowie der Leitungsbau zum Anschluss an die Hochbehälter bei Wertheim-Eichel sowie den neuen Hochbehälter Kreuzwertheim.

Für die Notfallversorgung wird ein Wasserfluss von 27 Liter pro Sekunde benötigt. Aus Kreuzwertheim können sieben Liter pro Sekunde bezogen werden. Für die restlichen 20 Liter werde ein Anschluss an den Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain erfolgen. Dazu wird 2023 eine Leitung vom Hochbehälter Neubrunn zum Hochbehälter Steigerholz bei Dertingen gelegt.

Beier berichtete, hinsichtlich der Anschlüsse in Bayern habe es viele Gespräche gegeben. »Das Regierungspräsidium sagt, Landesgrenzen spielen bei der Förderzusage keine Rolle.« Weiter erklärte er, auch Wertheim werde im Notfall den anderen angebundenen Zweckverbänden aushelfen. Mit den beiden Anbindungen sei das zweite Standbein der Wasserversorgung umgesetzt.

Die Gesamtkosten der beiden Maßnahmen belaufen sich auf 2,158 Millionen Euro. Davon tragen die Stadt Wertheim rund 1,9 Millionen Euro (abzüglich rund 624.000 Euro Förderung) und Freudenberg rund 268.000 Euro (abzüglich rund 174.000 Euro Förderung).

Neuer Förderantrag

Eine weitere größere Maßnahme steht in den Folgejahren an. Dazu habe man vor wenigen Tagen einen neue umfangreichen Förderantrag gestellt, so der Geschäftsführer. Es geht um die Höherlegung der Tiefbrunnen im Aalbachtal. Diese lägen in einer Kette: »Sie befinden sich im Bereich des 100-jährigen Hochwassers des Aalbachs.« Um aus dem HQ 100-Bereich zu kommen, sollen die Brunnen rund zwei Meter höher gelegt werden. Diese sehr aufwendige Maßnahme strecke man über mehrere Jahre. Zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen, da man nicht alle Brunnen zugleich für den Umbau abschalten könne. Die Gesamtinvestition liegt bei rund 5,3 Millionen Euro, wovon im Zweckverband 4,6 Millionen Euro Wertheim und 0,7 Millionen Euro Freudenberg zu tragen hat. Unter Berücksichtigung der Landesförderung bleiben für Wertheim 2,4 Millionen Euro Eigenmittel und für Freudenberg 190.000 Euro.

Umgesetzt werden soll die Maßnahme in den Jahren 2024 bis 2028 mit je zwei Brunnen im Jahr. Die Investitionen würden sich nach und nach über die Kalkulation auf den Wasserpreis auswirken. »Wir sind froh, dass wir die Maßnahme strecken können«, so Beier.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning betonte als Verbandsvorsitzender, man arbeite seit Jahren an der Optimierung der Wasserversorgung. Er dankte den Stadtwerken Wertheim für die Betriebsführung und besonders dort Stefan Wolf als technischem Leiter.

Mit Blick auf die zunehmende Trockenheit erklärte er, allen sei bewusst, wie wichtig eine Notwasserversorgung ist. Ihm als Vorsitzender sei wichtig, dass man eine Maßnahme nach der anderen abarbeite. »Wir müssen die Maßnahmen auch finanzieren und auf die Beitragszahlen umlegen«, fügte er hinzu. Wasser sei ein wertvolles Gut, das nicht privatisiert werden darf, betonte er.

Auf Frage von Freudenbergs Gemeinderat Rolf Döhner erklärte Beier, die Verteilung der Fördersätze für die Maßnahmen seien bei Wertheim und Freudenberg unterschiedlich und hänge von mehreren Faktoren ab. Die Förderquote liege für Wertheim bei durchschnittlich 40 bis 50 Prozent, für Freudenberg bei etwa 80 Prozent.

