In rund fünf Monaten 5500 Verstöße

Geschwindigkeitskontrolle: Schon rund 160.000 Euro an Verwarn- und Bußgeldern in Wertheim eingenommen

Wertheim 12.07.2022 - 12:15 Uhr 2 Min.

Neuer Kollege im Kampf gegen Temposünder: Die Stadt Wertheim setzt ab sofort einen Blitzer-Anhänger ein. Bildunterschrift 2021-09-30 --> Neuer Kollege im Kampf gegen Temposünder: Die Stadt Wertheim setzt ab sofort einen Blitzer-Anhänger ein. Foto: Matthias Schätte

Ursprünglich waren Jahreseinnahmen von 150.000 Euro vom Ordnungsamt prognostiziert worden. Das als Anhänger konzipierte teilstationäre Gerät ermöglicht die Messung der gefahrenen Geschwindigkeit inner- und außerorts.

Der Trailer ist seit dem 29. September vergangenen Jahres im Einsatz, zog Ordnungsamtsleiter Volker Mohr am Montag im Gemeinderat eine Zwischenbilanz. Er schränkte die reinen Einsatzzeiten an den Wertheimer Straßen allerdings dahingehend ein, dass das Gerät auch einmal gewartet werde, die Batterien aufgeladen werden müssten oder es zu bestimmten Zeiten, wie über Weihnachten oder Ostern, keine Messungen gebe. Bis Ende Mai 2022 wurden insgesamt 5472 Fahrzeuge geblitzt und Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von insgesamt 160.000 Euro ausgestellt. Der Enforcement Trailer hat 175.000 Euro gekostet.

Deutlich überschritten

Kalkuliert waren im ersten Jahr etwa 6000 Geschwindigkeitsverstöße auf der gesamten Gemarkung Wertheim, also etwa 500 pro Monat. Bei einem durchschnittlichen Verwarnungsgeld von 25 Euro wären so 150.000 Euro Einnahmen durch Verwarnungs- und Bußgelder zusammengekommen. Dieser Wert sei bereits jetzt deutlich überschritten, geht Mohr davon aus, dass die Zahl der geblitzten Fahrzeuge bis zum Herbst noch weiter steigen werde.

Mohr geht jetzt davon aus, dass die Jahresprognose zu den Fallzahlen und den Einnahmen »weit übertroffen wird«. Das bedeute aber auch, dass zusätzliche Personalkosten in der Bußgeldstelle anfallen werden, um die hohe Zahl an Verstößen zu ahnden. Dass Autofahrer die Verwarn- oder Bußgelder gleich zahlten, sei eher die Ausnahme, berichtete er von der Arbeit des Ordnungsdienstes. Lediglich etwa 30 Prozent der Fahrer sei dazu bereit.

Die Mehrheit lege Widerspruch gegen den Bußgeldbescheid ein oder zöge dank einer Rechtsschutzversicherung vor Gericht. Vor allem an Straßen mit hohen Verkehrszahlen sei eine Häufung der Verstöße festzustellen, bilanzierte Mohr.

Keine »Wegelagerei«

Ziel der Messungen mit dem Enforcement Trailer sei es, auf dem gesamten Gemarkungsgebiet der Großen Kreisstadt »regelmäßig wiederkehrende Messungen vorzunehmen«. Deshalb rief Volker Mohr alle Ortschaften dazu auf, sich zu melden, wenn eine Kontrolle gewünscht werde.

Der Ordnungsamtsleiter widersprach dem Vorwurf, es handele sich bei den Geschwindigkeitskontrollen um »Wegelagerei«. Die Überwachung der Geschwindigkeit sei vielmehr eine »gesetzliche Pflichtaufgabe«, die die Kommune zusammen mit der Landespolizei zu erfüllen habe. »Wir sagen niemandem, dass er zu schnell fahren soll«, habe es jeder selbst in der Hand, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Zum Schutz aller

Die Kontrollen dienten zudem dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer, zeigte Mohr sich überzeugt, dass allein schon durch das Wissen um den Enforcement Trailer »ein präventiver Effekt« erzielt werde.

Eingesetzt wurde das Gerät bislang in der Innenstadt, in Bestenheid, Eichel, Vockenrot, auf dem Reinhardshof und dem Wartberg, in Bettingen, Dietenhan, Höhefeld, Kembach, Mondfeld, Nassig, Reicholzheim und Urphar. Allerdings könne der Trailer betriebsbedingt nicht überall im Stadtgebiet aufgebaut werden. In Kürze, so Mohr, soll deshalb ein mobiler Blitzer den Enforcement Trailer ergänzen. Auch sei das Gerät nicht permanent im Einsatz, weil etwa die Akkus regelmäßig aufgeladen werden müssten. Auch gebe es Zeiten wie an Weihnachten und Ostern, an denen nicht geblitzt werde.

GUNTER FRITSCH