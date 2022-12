In Freu­den­ber­g kommt der Nikolaus auf dem Bulldog zu den Kindern

Besondere Aktion des Bulldog-Clubs Rauenberg am 6. Dezember

Freudenberg 07.12.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Nikolauszug in Freudenberg: Die Premiere mit Oldtimertraktoren des Bulldog Clubs Rauenberg kommt bei allen gut an. Foto: Birger-Daniel Grein Auch ohne Schnee hübsch anzuschauen: der Nikolauszug des Bulldog-Club Rauenberg. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Premiere der Aktion des Bulldog-Clubs kam bei großen und kleinen Dorfbewohnern sehr gut an, und alle wünschten sich eine Wiederholung im kommenden Jahr.

Florian Grein, Vorsitzender des Clubs, berichtete, bereits im Vorjahr plante man für den 6. Dezember eine Lichterfahrt, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Leider sei diese wegen Corona ausgefallen. So wollte man sie in diesem Jahr realisieren. Man habe sich bewusst für den Abend des 6. Dezember entschieden. »In der Nacht vom 5. auf den 6. kommt in Rauenberg traditionell der Nikolaus, dem wollten wir keine Konkurrenz machen«, erklärte Grein.

Ruhe für die Rentiere

Die Anfrage einer jungen Mutter kurz vor der Aktion habe dann dafür gesorgt, dass aus der Lichterfahrt eine Nikolausfahrt wurde. Sie hatte gefragt, ob der Bulldog-Club den Nikolaus zu den Kindern bringen könnte. Es war Janine Kohlmann. Sie erklärte, die Rentiere sollten sich mal ausruhen können, deswegen habe sie den Bulldog-Club gefragt. »Für Kinder gibt es nichts Schöneres als Lichter, den Nikolaus und Bulldogs«, ergänzte sie.

So wurde übers Wochenende schnell ein Schlitten auf einen Anhänger montiert und das Nikolaus-Kostüm wieder ausgepackt.

Sieben Oldtimer on Tour

Die Rolle übernahm Rüdiger Hotz, der von seinem Sohn Veranga kutschiert wurde. Insgesamt waren sieben Oldtimer mit Baujahren zwischen den 1950er und 1970er Jahren unterwegs. Sie waren mit Lichterketten, kleinen Weihnachtsbäumen, Sternen, Laternen und sogar einem riesigen winkenden Nikolaus geschmückt.

Am Montag lieferten 20 Familien ihre Geschenke für den Nikolaus ab. Sie alle wurden am Dienstag besucht. Zudem hatte der Verein rund 300 kleine Schoko-Nikoläuse besorgt, die an große und kleine Zaungäste an der Straße verteilt wurden. »Wir haben die komplette Nikolausaktion in drei Tagen vorbereitet«, freute sich Grein. Begeistert war er vom großen Interesse an der Aktion. Zum Gruß erklärte der Nikolaus: »Von drauß vom Walde komm' ich her, ich muss Euch sagen, es schneit nicht mehr. Ich habe den Schlitten auf einen Anhänger geklebt, weil es mit den Rentieren nicht mehr geht.«

Staunende Erwachsene

Nicht nur die Kinder freuten sich über den Besuch von Nikolaus und strahlendem Lichterzug. Auch die Erwachsenen kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. So stellte beispielsweise Olympia Morawitz-Weis fest, sie finde es total stark, dass solch eine Aktion im Dorf umgesetzt werde.« Der vielfache Wunsch nach einer Wiederholung soll übrigens in Erfüllung gehen. Wie Grein erklärte, will man die Aktion zur Tradition machen, künftig am 5. Dezember.

In Ebenheid kam bereits am Montag ein Nikolaus mit seinem Schlitten und Knecht Ruprecht vor das Gemeindezentrum.

Als Dank sangen die Kinder Lieder für ihn. 18 Geschenke hat er überreicht. Die Aktion fand in Ebenheid schon zum vierten Mal statt.

