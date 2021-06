In der Wertheimer Fußgängerzone ist die Maske nicht mehr immer Pflicht

Die Schilder in der Fußgängerzone sind geändert worden.

Städtische Mitarbeiter haben dementsprechend am Mittwoch die Beschilderung an den Eingängen zur Innenstadt um den entsprechenden Zusatz ergänzt. "Das ist für alle Beteiligten eine spürbare Erleichterung", wird Ordnungsamtsleiter Volker Mohr in der Mitteilung zitiert. Er weist aber gleichzeitig darauf hin, dass in den Geschäften sowie an Markt- und Verkaufsständen noch immer eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. "Dort gilt weiterhin die Maskenpflicht."

Lena Schwaiger