In den Sommerferien kostenlos das Land entdecken und nachhaltig reisen

Fernverkehr: Aktion gilt für alle Jahresabonnements und -tickets aller Tarifgattungen

Main-Tauber-Kreis 29.07.2021 - 16:39 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gefahren werden könne demnach mit allen Nahverkehrszügen, also IRE, RE, RB und S-Bahn, mit Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen. Die Sonderaktion gilt in den Verkehrsverbünden innerhalb von Baden-Württemberg sowie in allen Verbundgrenzen überschreitenden Relationen des Baden-Württemberg-Tarifs - auch im Verkehrsverbund Rhein-Neckar, zu dem der Main-Tauber-Kreis gehört. Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung zumindest eines eigenen Eltern- oder Großelternteils kostenfrei mit.

Das heißt, dass etwa 1,5 Millionen Fahrgäste während der gesamten Sommerferien zusätzlich zu ihrem gekauften Abo auf allen Strecken im Land mit Bus, Regionalbahnen und Tram kostenfrei unterwegs sein können. Dies gelte an allen Tagen und zu jeder Uhrzeit, von Montag bis Sonntag, teilte das Verkehrsministerium Baden-Württemberg mit. Wer jetzt noch ein Abonnement für den August oder September kaufe, der profitiere in den entsprechenden Monaten von der Sonderaktion.

Schon 2020 erfolgreich

Die Aktion BW-Abo-Sommer des Verkehrsministeriums und seiner Partner war der Mitteilung zufolge schon im Jahr 2020 äußerst erfolgreich. Hierzu teilte das Verkehrsministerium mit, dass die ÖPNV-Branche und mit ihr die Fahrgäste in der Corona-Zeit durch schwere Zeiten gehen. Daher wolle das Verkehrsministerium sich auch im Jahr 2021 bei allen Fahrgästen bedanken, die ihre Dauerkarten und Abos nicht gekündigt haben und so den öffentlichen Nahverkehr als Rückgrat der Mobilitätswende stärken. Die Bürger seien eingeladen, in den Sommerferien über die Verbundgrenzen kostenlos das Land zu entdecken und nachhaltig zu reisen.

Das Verkehrsministerium erklärte, dass sich Baden-Württemberg darüber hinaus auch weiterhin an der bundesweiten Gemeinschaftskampagne #besserweiter beteiligen werde, die getragen von allen Bundesländern, den Verkehrsunternehmen und Verbünden in ganz Deutschland um die Rückgewinnung von Fahrgästen wirbt.

kay