In 23 Jahren in Mondfeld 239 Kinder begleitet

Verabschiedung: Lieselotte Rauch, Leiterin des Mondfelder Kindergartens St. Martin, geht in den Ruhestand

Wertheim 24.07.2022 - 10:35 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Verabschiedung: Kindergartenleiterin Lieselotte Rauch (zweite von links) wurde nach 45 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihr freuten sich das Kindergartenteam St. Martin, Pfarrer Jürgen Banschbach (rechts) und Markus Stolzenberger (Geschäftsführer Katholische Verwaltungsstelle Tauberbischofsheim). Foto: Günter Herberich

»Es ist in Sachen Kinderbetreuung in den letzten Jahren viel passiert, vor allem die Bürokratie wurde immer schlimmer«; meinte die 64-Jährige kurz vor ihrer offiziellen Verabschiedung. »Ich habe immer gerne mit den Kindern gearbeitet, gerade was die Dokumentation betrifft, gab es dies früher in dem Ausmaße nicht, das ist derzeit etwas schade«.

Enorme Veränderungen

Auch bei den Eltern habe es enorme Veränderungen gegeben, stellte Rauch rückblickend fest. »Das Anspruchsdenken ist größer, und sie möchten sich immer mehr einmischen«, betonte sie. Den offiziellen Teil eröffneten die Kinder mit »Wir feiern heute ein Fest«. Dann bedankte sich Pfarrer Jürgen Banschbach bei der Erzieherin. Immerhin begleitete Rauch in den vergangenen 23 Jahren in Mondfeld 239 Kinder in ihren ersten Lebensjahren.

Geschäftsführer Markus Stolzenberger ging auf Rauchs beruflichen Werdegang ein. 1975 absolvierte sie ihr Vorpraktikum im Kindergarten St. Elisabeth in Bestenheid.

Stets habe sie sich sehr verbunden mit den Wertheimer Kindergarten-Einrichtungen gezeigt. 1999 übernahm sie die Kindergartenleitung im Mondfelder Kindergarten. Hier habe man derzeit 44 Plätze, der Kindergarten sei komplett besetzt. Das zeige, was hier geleistet werde. »Sie sind eine Erzieherin mit einem sehr großen Herzen«, betonte er.

Lieselotte Rauch bedankte sich erst einmal bei den Kindern sowie den Eltern, zu denen sie stets ein wertschätzendes Verhältnis hatte. »Keine pädagogische Arbeit gelingt, wenn man nicht mit Eltern zusammenarbeiten kann«, sagte die 64-Jährige. Sie bedankte sich bei ihrem gesamten Team, auf das sie sich in allen Belangen habe verlassen können. Pfarrer Jürgen Banschbach meinte sogar: »Sie haben dem Kindergarten St. Martin ein Gesicht gegeben«.

Nachfolgerin Isabel Köhler

Als neue Leiterin stellte der Pfarrer Isabel Köhler vor. Sie arbeitet schon einige Jahre im Erzieherteam des Kindergartens St. Martin mit. Die jüngsten Gäste hatten zum Abschied für Lieselotte Rauch ein kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt. »Habt ihr schon die Lieselotte gesehen, die möcht' jetzt in Rente gehen«, wurde gesungen und ein großer Korb voller Abschiedsgeschenke übergeben, darunter auch ein dicker Ordner mit Wünschen von vielen der 239 Kinder, die von ihr in den ersten Lebensjahren begleitet wurden.

Für den Elternbeirat bedankte sich Sabrina Ulbrich. Als stellvertretende Kindergartenleiterin hatte Isabell Berberich eine weitere Überraschung parat und dankte im Namen aller Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren.

GÜNTER HERBERICH